مشخصات کلیدی گوشی ایسوس Zenfone 7 لو رفت

شرکت ایسوس به‌زودی از گوشی Zenfone 7 رونمایی می‌کند. حالا متخصصین با بررسی‌های کدهای گوشی گیمینگ راگ فون ۳ توانسته‌اند مدارکی در مورد مشخصات ذن‌فون ۷ پیدا کنند.

در ابتدا گفته می‌شد ایسوس Zenfone 7 مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس است ولی حالا بر اساس این مدارک، باید انتظار بهره‌گیری از مدل استاندارد این تراشه یعنی اسنپ‌دراگون ۸۶۵ را داشته باشیم. این گوشی ظاهرا از نمایشگر ۶.۴ اینچی LCD ساخت شرکت چینی BOE با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ بهره می‌برد. در رابطه با رفرش ریت هم به رقم ۶۰ هرتز اشاره شده است. همچنین کاربران با حسگر اثر انگشت فیزیکی مواجه خواهند شد و نباید پشتیبانی از کارت حافظه microSD را از قلم بیندازیم.

به نظر می‌رسد این گوشی مانند نسل قبلی مجهز به دوربین چرخشی است و به همین خاطر کاربران با نمایشگر فاقد حفره یا بریدگی روبرو می‌شوند. در ماژول دوربین آن هم سه دوربین واید، اولترا واید و سنسور ToF تعبیه شده است. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۶۴ مگاپیکسلی IMX686 سونی است که برای گوشی راگ فون ۳ هم مورد استفاده قرار گرفته. دوربین اولترا واید آن از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی IMX363 سونی بهره می‌برد.

روی هم رفته ایسوس ذن فون ۷ شباهت زیادی به نسل قبلی دارد و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در زمینه دوربین اصلی و تراشه است. طبق گزارش‌های منتشر شده، مدل پرو این گوشی با قیمت ۵۰۰ یورو روانه‌ی بازار می‌شود و بنابراین مدل استاندارد آن باید ارزان‌تر باشد. طبق اعلام ایسوس، گوشی‌های ذن‌فون ۷ در تاریخ ۵ شهریور رسما معرفی خواهند شد.

