سرفیس Duo مایکروسافت دقیقا برای چه افرادی ساخته شده؟

وقتی طی سال گذشته میلادی، موبایل سرفیس Duo مایکروسافت را برای نخستین بار مشاهده کردیم، حسابی غافلگیر شدیم. این دیوایس هیبریدی، ترکیبی از موبایل و تبلت را همراه با سیستم عامل اندروید ارائه می‌کند که به اندازه کافی غافلگیرکننده است، اما آنچه این دستگاه را جالب‌تر می‌کند، تصمیم مایکروسافت در راستای استفاده از طراحی دو نمایشگره، به جای سوار شدن بر ترند موبایل‌های تاشو است.

مدتی طول کشید تا همه‌چیز جفت و جور شود، اما مایکروسافت حالا برای عرضه سرفیس Duo در روز بیستم شهریورماه آماده شده. ولی حقیقت امر اینست که این دستگاه اندکی گیج‌کننده به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری، مشخصات سخت‌افزاری و مفاهیم پشت طراحی سرفیس Duo همگی بسیار ظاهر می شوند و سوالی مهم را مطرح می‌کنند: این «موبایل» دقیقا برای چه کسی ساخته شده؟

اصلی‌ترین دلیل خرید سرفیس Duo، طراحی دو نمایشگره آن (با دو نمایشگر اولد) خواهد بود، اما سخت‌افزاری که زیر این پنل‌ها قرار گرفته در قیاس با موبایل‌ها و تبلت‌های پرچمداری که طی سال ۲۰۲۰ گیرمان می‌آیند اندکی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، سرفیس Duo هم‌رده با دیوایس‌های اندرویدی برتر سال ۲۰۱۹ است.

پردازنده اسپدراگون ۸۵۵ موجود در سرفیس Duo همچنان یک قطعه سیلیکونی قدرتمند از نظر پرفورمنس کلی، گیمینگ پیشرفته و گشت‌وگذار در وب به حساب می‌آید، اما طبیعتا یک نسل از چیپست اسپدراگون ۸۶۵ عقب‌تر است. علاوه بر این، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی هم از دیگر مشخصات این موبایل هستند. چنین مشخصاتی تقریبا استاندارد به نظر می‌رسد، اما اکثر پرچمداران اندرویدی -بدون درنظرگیری موبایل‌هایی که گوگل می‌سازد- با حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم (و در موارد نادر ۱۶ گیگابایت) از راه می‌رسند.

وقتی به سراغ دیگر مشخصات سخت‌افزاری بروید، کمبودها بیش از پیش خودنمایی می‌کنند: چیزهایی مانند باتری ۳۵۷۷ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ سیمی حداکثر ۱۸ واتی، دوربین تکی، عدم پشتیبانی از ۵G و عدم پشتیبانی از کارت‌های حافظه مایکرو اس‌دی.

برخی از این نواقص مانند عدم پشتیبانی از حافظه مایکرو اس‌دی و شارژ سیمی کم‌سرعت، اتفاقی غریبه در دنیای موبایل‌های پرچمدار نیستند. نبود چنین قابلیت‌هایی در نسل نخست از یک محصول تازه تا حد زیادی قابل درک است. اما شجاعت فراوانی می‌خواهد که در ازای موبایلی که برخی از قابلیت‌های بنیادین رقبا را ندارد، به چیپست سال پیش مجهز شده، تنها یک دوربین دارد و باتری کم‌ظرفیت‌اش قرار است به دو نمایشگر اولد قوت برساند، رقم ۱۴۰۰ دلار را طلب کنید.

بنابراین این موبایل برای عاشقان اسمارت‌فون‌های سنتی که دوربین چندگانه، نرخ به‌روزرسانی بالا، جدیدترین چیپست و انبوهی از حافظه رم می‌خواهند و در ازای این‌ها بیشتر از ۱۰۰۰ دلار می‌پردازند ساخته نشده. سخت‌افزار دستگاه تصویری چندان قابل تحسین روی کاغذ ترسیم نمی‌کند، اما در عین حال مایکروسافت مدعی نشده که در حال ساخت قدرتمندترین موبایلی است که جهان تاکنون به خود دیده. در عوض، غول ردموندی امیدوار است که با سرفیس Duo (و همینطور سرفیس Neo)، آغازگر عصری تازه از موبایل‌های مجهز به دو نمایشگر باشد و شیوه تعامل ما با این دیوایس‌ها را برای همیشه تغییر دهد.

مفهوم کلی دستگاه چیزیست که قبلا هم مشاهده‌اش کرده‌ایم. موبایل‌هایی مانند ZTE Axon M و پرچمدار اخیر ال‌جی در صدد نمایش یک اپلیکیشن روی دو نمایشگر (یا دو اپلیکیشن روی هر نمایشگر) برآمده‌اند. بنابراین درحالی که سرفیس Duo ارائه آخرین سخت‌افزار را هدف قرار نداده، احتمالا عمده تمرکزش را روی نرم‌افزار گذاشته است.

در گذشته هم چندین بار تولیدکنندگانی را دیده‌ایم که در ازای یک نرم‌افزار عالی روی سخت‌افزاری متوسط، قیمت یک دستگاه پریمیوم را از مشتریان خود طلب کرده‌اند. یکی از برجسته‌ترین مثال‌های این موضوع، خانواده موبایل‌های گوگل پیکسل است. مثال دیگر هم آیفون‌های ارزان‌قیمت‌تر اپل که از نظر سخت‌افزاری حرف چندانی برای گفتن ندارند اما کاری می کنند که با پرداخت هزینه‌ای مقرون به صرفه، به اکوسیستم iOS و نرم‌افزارهای اپل دست پیدا کنید.

آیا نرم‌افزار سرفیس Duo می‌تواند تصمیمات بحث‌برانگیز در زمینه سخت‌افزار را جبران کند؟ رویکردی که مایکروسافت در پیش گرفته مسلما هوشمندانه‌تر از دیگر شرکت‌هاییست که دیوایس‌های مجهز به دو نمایشگر ساخته‌اند.

فرم فاکتور سرفیس Duo که شباهت فراوان به کنسول دستی Nintendo DS دارد، به کاربر اجازه می‌دهد که دو اپلیکیشن را به صورت همزمان (هر کدام روی یک نمایشگر) اجرا کنند یا یک اپلیکیشن را روی هر دو نمایشگر به اجرا درآورند. نمایش‌هایی که از این دو قابلیت مشاهده کرده‌ایم، حسابی جذاب بوده‌اند، خصوصا زمانی که اپلیکیشن Kindle به اجرا در می‌آید و موبایل، ظاهری شبیه به یک کتاب فیزیکی به خود می‌گیرد.

اما در واقع این قابلیتی دیگر است که بیشترین پتانسیل را از خود به نمایش می‌گذارد. مایکروسافت در یکی از نمایش‌ها نشان داد که می‌توان یک اپلیکیشن را تقسیم به دو بخش کرد. برای مثال با باز کردن اپلیکیشن OneDrive، تصاویر را روی یک نمایشگر مشاهده می‌کنید و بقیه گالری، روی نمایشگر ثانویه دیده می‌شود.

تولیدکنندگان اپلیکیشن به طرق بسیار مختلف قادر به استفاده از این قابلیت خواهند بود. تصور کنید که اینباکس ایمیل‌تان روی یک نمایشگر باز باشد و روی نمایشگر دیگر، ایمیلی تازه بنویسید. یا روی یک نمایشگر تصویر را مشاهده کنید و ابزارهای ادیت تصویر روی نمایشگر دیگر دیده شوند. یا اصلا روی یک نمایشگر مشغول تماشای استریم بازی یا هر چیز دیگر باشید و در نمایشگر دیگر، پنجره چت کاربران باز شود.

تمام این‌ها راهکارهایی عملی برای بهبود مشکل مولتی تسکینگ در موبایل‌های اندرویدی و همینطور تبلت‌ها هستند. البته که هنوز باید منتظر باقی بمانیم و هیبرید موبایل-تبلت مایکروسافت را در دست بگیریم تا از دیگر ویژگی‌هایی که مایکروسافت برایش تدارک دیده باخبر شویم. اما تقریبا واضح است که سرفیس Duo – درست مانند دیگر اعضای خانواده سرفیس- با هدف افزایش بهینگی و با تمرکز بر تولیدکنندگان محتوا و کاربران حرفه‌ای ساخته شده است.

متاسفانه برای مایکروسافت، یک فرم فاکتور دیگر هم داریم که دقیقا همین قشر از کاربران را هدف قرار داده: موبایل‌های تاشو.

دیوایس‌های تاشو مانند هواوی میت XS و سامسونگ گلکسی زی فولد تجربه شبیه به تبلت را قبلا ارائه کرده‌اند و می‌توان با تا کردن آن‌ها، دیوایسی با ابعاد یک اسمارت‌فون عادی داشت. به عبارت دیگر، تجربه غایی سرفیس Duo با همین موبایل‌ها نیز حاصل می‌شود – تنها با این فرق که به جای دو نمایشگر، یک نمایشگر داریم و خبری از لولا نیست.

گوگل هم سخت مشغول کار بوده تا اندروید ۱۰ را به بهترین شکل با موبایل‌های تاشو سازگار کند. به صورت دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم، اندروید ۱۰ به صورت خودکار رابط کاربری سیستم و اپلیکیشن‌های سازگار را هنگام سوییچ از حالت موبایل به حالت تبلت، تغییر می‌دهد. پشتیبانی بومی اندروید از اسپلیت-اسکرین را نیز به معادله اضافه کنید و به تجربه‌ای قدرتمند و مشابه به سرفیس Duo می‌رسید که از پشتیبانی طولانی‌مدت گوگل نیز برخوردار شده است.

البته باید افزود که موبایل‌های تاشو کماکان از مشکلاتی رنج می‌برند که طراحی سرفیس Duo توانسته از بروز آن‌ها جلوگیری کند. بعد از عرضه موبایل گلکسی زی فولد، مقاومت مشکلی بزرگ به نظر می‌رسید. به همین خاطر هم بود که سامسونگ در تولید گلکسی زی فولد ۲ تصمیم به استفاده از شیشه فوق باریک گرفت تا مشکل را برطرف کند، اما تجربه کار با گلکسی زی فلیپ اثبات کرده که هنوز هیچ جایگزین خوبی برای شیشه‌ واقعی نداریم. افزون بر این، موبایل‌های تاشوی فعلی هنوز با قلم‌های استایلوس سازگاری ندارند که باز هم به نگرانی‌ها نسبت به مقاومت دیوایس‌ها مربوط می‌شود.

از سوی دیگر اما، دو نمایشگر سرفیس Duo از گوریلا گلس بهره‌مند بوده و خود دستگاه هم سازگاری کامل با استایلوس سرفیس پن دارد. فقط باید منتظر ماند و دید که آیا ارگونومی کاربردی سرفیس Duo موفق‌تر ظاهر شده و نسلی از موبایل‌های تاشوی خوش‌قیافه و آینده‌نگرانه را با خود به همراه خواهد آورد یا خیر.

بازگشت مایکروسافت به دنیای موبایل‌های هوشمند به همان اندازه که جالب است، گیج‌کننده نیز هست.

قیمت بالای سرفیس Duo و فرم فاکتور منحصر به فردش یقینا باعث می‌شود که عموم مردم تمایلی به خریدش نشان ندهند. از سوی دیگر، مشخصات نه‌چندان قدرتمند باعث می‌شود که کاربران حرفه‌ای هم تردیدهای خودشان را داشته باشند، خصوصا آن‌هایی که پیشتر هیچوقت از دیوایس‌های سری سرفیس استفاده نکرده‌اند.

از یک سو می‌توان حدس زد که مایکروسافت می‌خواسته محصولی اختصاصی برای کاربران حرفه‌ای بسازد و از سوی دیگر هم گمان می‌رود که سرفیس Duo صرفا یک اثبات مفهوم باشد که راه را برای موبایل‌های بعدی هموار می‌کند.

اما مقصود مایکروسافت هرچه بوده باشد، مرگ یا زندگی سرفیس Duo کاملا وابسته به نرم‌افزار و مفاهیم کلی خواهد بود. سامسونگ به خاطر طراحی جسورانه دستگاهش و تعجبی که در کاربر برمی‌انگیزد، توانسته با مشکلات مقاومت گلکسی زی فولد قسر در برود. ولی هنوز زود است برای گفتن اینکه آیا مزایای سرفیس Duo هم به مایکروسافت اجازه خواهد داد که با ضعف‌های فاحش آن قسر در برود یا خیر.

اما یک چیز را می‌توان با قطعیت گفت. اینکه زمانش رسیده که ویندوز فون و موبایل‌های سری لومیا را کاملا به دست فراموشی بسپارید. چرا که سرفیس Duo با هر موبایلی که مایکروسافت قبلا ساخته تفاوت دارد.

