بر اساس اخبار منتشر شده شرکت ایسوس قصد دارد تا از تلفن همراه ذن‌فون ۷ در تاریخ ۲۶ آگوست (۵ شهریور ماه) رونمایی کند. برخی شایعات منتشر شده درباره این تلفن همراه بیان می‌کنند که امسال ایسوس قصد دارد که از دو نسخه ذن‌فون ۷ ،به نام‌های ذن‌فون ۷ و ذن‌فون ۷ پرو، رونمایی کند. نسخه عادی و پرو این تلفن همراه به ترتیب دارای چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ و چیپست ۸۶۵ پلاس خواهند بود.

بر اساس اطلاعات جدیدی که توسط یکی از افشاگران به نام Roland Quandt منتشر شده است، قیمت نسخه‌ی پرو ذن‌فون ۷ ۵۵۰ یورو (در حدود ۶۵۰ دلار) خواهد بود. در کنار استفاده از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، ایسوس در این تلفن همراه از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در کنار ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده کرده است.

این افشاگر در ادامه می‌گوید که ایسوس قصد دارد تا یک نمونه از نسخه‌ی پرو را با ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اما با همان چیپست ۸۶۵ پلاس عرضه کند که قیمت آن ۵۰۰ یورو (در حدود ۶۰۰ دلار) خواهد بود (استفاده از ۶ گیگابایت رم در کنار چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس که در بیشتر تلفن‌های همراه پرچمدار و مخصوص بازی از آن استفاده می‌شود کمی عجیب است).

این اطلاعات جدید همچنین می‌گویند که ذن‌فون ۷ دارای باتری با ظرفیت بالای ۵۰۰۰mAH خواهد بود تا طرفداران ایسوس نگرانی از بابت این موضوع نداشته باشند.

همانگونه که بنچمارک «گیک‌بنچ» (Geekbench) منتشر شده نشان می‌دهد، ایسوس I002D، که به احتمال بالا همان نسل هفتم ذن‌فون است، دارای چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ است (با توجه به عبارت نوشته شده در جلوی مادربورد دستگاه به نام Kona نمی‌توان فهمید که این اطلاعات مربوط به نسخه‌ی عادی هستند یا پرو).

در کنار مشخص شدن نوع چیپست، این دستگاه دارای ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم است و سیستم عامل آن نسخه‌ی دهم اندروید است.

مجموعه تلفن‌های همراه ذن‌فون ۷ به طور حتم جایگزین جذابی برای تلفن‌های همراه وان‌پلاس خواهند بود. همان‌گونه که دیدم در ابتدا، وان‌پلاس تلفن‌های همراه تولیدی خود با قیمت‌های بسیار رقابتی عرضه کرد اما با گذر زمان رفته‌رفته قیمت مدل‌های جدید آن افزایش یافت.

با وجود اینکه اطلاعات چندانی از دیگر مشخصات این تلفن همراه منتشر نشده است اما برخی اطلاعات خبر از وجود نمایشگر ۶٫۴ اینچی LCD ساخت شرکت چینی BOE با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ در نسخه‌ی عادی این تلفن همراه می‌دهند.

ویدیوی رسمی منتشر شده از طرف شرکت ایسوس در رابطه با این تلفن همراه، وجود دوربین چرخنده در ذن‌فون ۷ را تقویت می‌کند. در این ویدیو، شاهد استفاده از ناچ یا حفره در نمایشگر دستگاه نیستیم.

