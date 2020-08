گلکسی نوت ۲۰ اولترا جدیدترین و قدرتمندترین پرچم‌دار سامسونگ است که حدودا دو هفته پیش راهی بازار شد. این گوشی به قابلیت‌های بسیار خوبی مجهز شده اما در بخش دوربین، حداقل روی کاغذ شاهد پیشرفت زیادی نبودیم. در همین راستا تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس بپردازیم تا ببینیم آیا نماینده‌ی جدید سامسونگ توانسته در مقایسه با محصولات قدرتمند بازار، از لحاظ عملکرد دوربین پیشرفتی داشته باشد یا خیر.

نوت ۲۰ اولترا در حال حاضر در قدرتمندترین مدل خود از اس ۲۰ اولترا اندکی ارزان قیمت‌تر است. چرا که در یک مدل نماینده‌ی سری اس از حافظه رم ۱۶ گیگابایتی استفاده شده. با این حال بسیاری‌ها نوت ۲۰ اولترا را قدرتمندترین پرچم‌دار غول کره‌ای می‌دانند. البته اگر هم این چنین باشد، این گوشی باید خود را در عمل نیز ثابت کند.

مقایسه دوربین گوشی‌های پرچم‌دار مدت‌هاست که به بخش جداناپذیر بنچمارک‌ها تبدیل شده. بسیاری از کاربرانی که به کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری گوشی خود اهمیت می‌دهند می‌توانند با توجه به این مقایسه‌ها، انتخاب بهتری داشته باشند. البته وقتی صحبت از پرچم‌دارها می‌شود معمولا تفاوت در بخش دوربین آنقدرها محسوس نیست چرا که همه آن‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند اما همیشه جا برای انتخاب «بهترین» وجود دارد.

برای سنجش عملکرد نوت ۲۰ اولترا در بخش عکاسی، این گوشی را با اس ۲۰ اولترا، نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس مقایسه کردیم تا ببینیم پیشرفت این محصول به نسبت پرچم‌دارهای امسال و سال گذشته‌ی سامسونگ و اپل چگونه بوده است. البته شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا دو محصول در این لیست پرچم‌داران سال گذشته هستند. در واقع تصمیم بر این بوده که هم پیشرفت نوت ۲۰ اولترا به نسبت قبل سنجیده شود و هم توانایی پرچم‌داران سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم آیا هنوز هم می‌توان روی آن‌ها حساب کرد یا خیر.

نگران نباشید! در روزهای آینده نوت ۲۰ اولترا در تمام مقایسه‌هایی که در بخش دوربین انجام می‌شود حضور خواهد داشت چرا که رقبای اصلی این محصول می ۱۰ اولترا، هواوی P40 پرو، میت ۴۰ پرو و … هستند و هنوز فرصت زیادی برای انتخاب پادشاه گوشی‌های هوشمند در زمینه عکاسی و فیلم‌برداری باقی مانده.

امتیاز گوشی‌ها در وب‌سایت DXOMARK

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: مشخص نشده

گلکسی اس ۲۰ اولترا: ۱۲۲ امتیاز، رتبه هشتم

گلکسی نوت ۱۰ پلاس: ۱۱۷ امتیاز، رتبه پانزدهم

آیفون ۱۱ پرو مکس: ۱۱۷ امتیاز، رتبه پانزدهم

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس – دوربین اصلی

صحنه شماره ۱

در صحنه شماره ۱، سه تصویر ثبت شده توسط نماینده‌های سامسونگ تا حد زیادی شبیه به هم هستند اما تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی اپل تفاوت محسوسی با آن‌ها دارد. کهکشانی‌های سامسونگ در نمایش جزئیات عملکرد بسیار خوبی داشته و رنگ‌ برگ‌ها، آب و به طور کلی تمام سوژه‌ها را به شکلی طبیعی به تصویر کشیدند.

تصویر ثبت شده توسط آیفون ۱۱ پرو مکس اما کمی گرم‌ است. به همین خاطر تصویر کمی به رنگ زرد درآمده. البته این موضوع تقریبا در تمامی آیفون‌ها همین است و به نظر می‌رسد خود اپل با افکت‌های نرم‌افزاری تصاویر را به این شکل در می‌آورد. عملکرد این گوشی اصلا بد نبود. اما برخی‌ها این افکت‌های تصویری را می‌پسندند و برخی دیگر خیر.

مورد دیگری که می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نماینده‌ی اپل باشد، رنگ آسمان است. اگر دقت کنید، می‌بینید که در تصویر ثبت شده توسط این گوشی، رنگ آسمان کاملا سفید است اما نماینده‌های سامسونگ رنگ آبی آسمانی را با دقت بیشتری به تصویر کشیدند.

بنابراین امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹ ۹ ۹ ۸

صحنه شماره ۲

اما وقتی تصویر کمی رنگارنگ باشد، انتخاب برنده نیز بسیار سخت‌تر خواهد شد. بعد از بررسی‌های صورت گرفته، بسیار جالب بود که نوت ۱۰ پلاس توانست در بین تمام گوشی‌های دیگر بهترین تصویر را ثبت کند. اگر به محدوده‌ای که عروسک‌ها آویزان هستند دقت کنید، تصویر روشن‌تر و بهتری را شاهد خواهید بود. حتی جزئیات پس زمینه که شامل درختان می‌شود نیز در تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی قدیمی سامسونگ بسیار عالی است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا و اس ۲۰ اولترا نیز تقریبا عملکرد مشابهی داشتند و اما پرچم‌دار سری نوت توانست در جذب نور عملکرد بهتری از خود نشان داده و تصویر روشن‌تری را ثبت کند. آیفون ۱۱ پرو مکس اما در مقام چهارم قرار می‌گیرد چرا که باز هم رنگ آسمان سفید و رنگ درختان تیره به نمایش درآمده‌اند و همین مسئله موجب شده جزئیات کمتری را در آن شاهد باشیم. با این حال تمام گوشی‌ها عملکرد بی‌نظیری از خود به نمایش گذاشتند و تقریبا ۹۹ درصد کاربران آن‌ها را می‌پسندند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۸.۵ ۸ ۹ ۷.۵

صحنه شماره ۳

در نگاه اول، انتخاب برنده بسیار سخت است. حتی آیفون که در بسیاری از تصاویر آن رنگ متمایل به زرد را شاهد بودیم در این تصویر کاملا متفاوت ظاهر شد و تصویر زیبایی ثبت کرد. اما اگر کمی روی تصاویر ثبت شده بزرگ‌نمایی کنیم و با دقت بیشتری به آن‌ها نگاه کنیم، کمی تفاوت را شاهد خواهیم بود.

اگر به دیوار سنگی کنار راه‌پله توجه کنید، می‌بینید که دو نماینده‌ی سری ۲۰ سامسونگ توانستند جزئیات بیشتری را به نمایش بگذارند. شاید برای کاربران معمولی، هر ۴ تصویر بسیار خوب و بدون هیچگونه مشکل خاصی به نظر برسند اما برای انتخاب برنده باید بسیار دقیق‌تر به آن‌ها نگاه کرد.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس هم در مجموع عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند. نوت ۱۰ پلاس بوته‌ها را کمی تیره‌تر ثبت کرد اما از طرفی رنگ برگ درختان در آن روشن‌تر است. آیفون دقیقا عملکرد متضادی داشت. به این صورت که درختان در آن تیره‌تر و بوته‌ها روشن‌تر ثبت شده‌اند. بنابراین به هر دوی آن‌ها یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹ ۹ ۸.۵ ۸.۵

صحنه شماره ۴

در این صحنه، عملکرد گوشی‌ها در ثبت تصویری با حس و حال غروب آفتاب مد نظر است که باز هم شاهد عملکرد مشابه گلکسی‌ها هستیم. اما به طور کلی، عملکرد نوت ۱۰ پلاس بار دیگر از سه محصول دیگر بهتر بود. اگر این سوال برایتان پیش آمده که چرا این گوشی تصویر بهتری را ثبت کرده باید بگوییم اگر به درخت سمت راست و سنگ‌های پایین تصویر نگاه دقیق‌تری داشته باشید، به خوبی متوجه ثبت جزئیات بیشتر خواهید شد.

آیفون ۱۱ پرو اما تمایل داشت صحنه را کمی روشن‌تر از واقعیت به تصویر بکشد. بنابراین آن رنگ قرمزی را که نشان‌دهنده غروب آفتاب هست مشاهده نمی‌کنیم. همچنین رنگ درخت تیره‌تر بوده و جزئیات کمی هم در آن دیده می‌شود. به همین دلیل باز هم نماینده‌ی اپل در رده آخر قرار می‌گیرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۸.۵ ۸.۵ ۹ ۷.۵

صحنه شماره ۵

مورد شماره پنج یکی از محدود صحنه‌هایی بود که هیچ یک از گوشی‌ها در آن تصویر شبیه به هم ثبت نکردند و هر کدام آن‌ها عملکردی کاملا متفاوت از خود به نمایش گذاشتند. اگر تصاویر را به صورت مجزا بررسی کنیم، این محصولات امتیاز خوبی کسب می‌کنند اما اگر بخواهیم با بررسی دقیق، به آن‌ها در مقایسه با هم امتیاز بدهیم، نتیجه متفاوت خواهد بود.

گلکسی اس ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا در کنترل نقاط روشن و حفظ جزئیات نقاط تاریک، بهترین عملکرد را از خود نشان دادند. تصاویر ثبت شده توسط این گوشی‌ها بسیار درخشان و طبیعی بوده و در واقع حس و حال فضای شهربازی را به خوبی به کاربر القا می‌کنند.

آیفون ۱۱ پرو مکس هم تصویر بسیار خوبی به ثبت رسانده اما اگر به پایه‌ی این چرخ و فلک نگاه کنید، متوجه خواهید شد که آیفون تصویر را به گونه‌ای به نمایش گذاشته که گویا نوار رنگی یکپارچه روی آن قرار گرفته اما در سه تصویر دیگر این چنین نیست. به طور کلی کنترل رنگ‌ها نیز در نماینده‌ی اپل به خوبی دو محصول قدرتمند سامسونگ نبود.

در رده آخر اما نوت ۱۰ پلاس قرار می‌گیرد. اگر تصویر را در همین اندازه پیش‌فرض مشاهده کنید شاید مشکل خاصی توجه شما را جلب نکند اما اگر روی برخی از نقاط بزرگ‌نمایی کنید به خوبی متوجه نویز تصویر خواهید شد. حتی برخی از نقاط نیز در مقایسه با سه تصویر دیگر از شفافیت لازم برخوردار نیستند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹.۵ ۹.۵ ۸.۵ ۹

صحنه شماره ۶

در تصویر شماره ۶ هم عملکرد همه گوشی‌ها بسیار عالی و مشابه هم است. بنابراین به نظر می‌رسد بار دیگر باید با حساسیت و دقت بیشتری به آن‌ها نگاه کنیم. بدین ترتیب آنچه که قرار است برنده را مشخص کند، تابلوی نورانی به رنگ بنفش است.

در این تصویر، اس ۲۰ پلاس با گذر از همتای خود از سری نوت، به رتبه اول دست پیدا می‌کند، چرا که حتی چراغ‌های درون نوشته نیز به خوبی قابل مشاهده هستند. نوشته‌های ریز هم (pizza & grill & sushi) با کیفیت بسیار بالایی به ثبت رسیده‌اند و خواندن آن‌ها اصلا کار دشواری نیست.

نوت ۲۰ اولترا به رده دوم می‌رسد. به این دلیل که در نمایش رنگ‌ تابلو به نسبت اس ۲۰ اولترا عملکرد ضعیف‌تری داشت. کمی ضعیف‌تر از این گوشی، گلکسی نوت ۱۰ پلاس است که به دلیل مشابهی، در رده سوم قرار می‌گیرد. در نمایش رنگ‌های دیگر، این سه گوشی عملکرد تقریبا مشابهی داشتند و نمی‌توان گفت کدام یک از دیگری بهتر بوده.

در رده آخر نیز آیفون ۱۱ پرو مکس قرار می‌گیرد. اگر به تصویر نگاه کنید به خوبی متوجه می‌شوید که این گوشی رنگ تابلو را کاملا تغییر داده. بدین صورت که گویا رنگ آن سفید است. اگرچه میزان جزئیات بالاست، رنگ‌ها به بهترین شکل ممکن به نمایش درآمده‌اند و نویز کمی هم در تصویر وجود دارد اما در مقایسه با سه گوشی دیگر، آیفون عملکرد ضعیف‌تری در نمایش رنگ سوژه مورد نظر داشت.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹ ۹.۵ ۸.۵ ۸

صحنه شماره ۷

صحنه شماره هفت هم نقاط روشن فراوانی دارد و هم نقاط تیره. برنده در این صحنه در صورتی انتخاب می‌شود که بتواند سوژه وسط دریا را با بیشترین جزییات ممکن ثبت کند. همانطور که مشاهده می‌کنید، تصویر ثبت شده توسط گلکسی نوت ۲۰ اولترا شاید روشن‌ترین باشد اما به وضوح مشخص است که کیفیت آن، به اندازه‌ای که انتظار داشتیم بالا نیست. حس و حالی که تصویر واقعی به کاربر القا می‌کند اصلا از این تصویر دریافت نمی‌شود و به اصطلاح همه چیز بی‌روح است.

اما گلکسی اس ۲۰ اولترا و نوت ۱۰ پلاس، بهترین گوشی در این مقایسه بودند و انتخاب برنده بین این دو بسیار سخت است. با این حال اگر با دقت بیشتری به تصویر نگاه کنیم می‌بینیم نماینده‌ی قدیمی غول کره‌ای تصویر شارپ‌تر و با جزئیات بیشتری را ثبت کرده. اگر به بدنه قایق نگاه کنید، به خوبی متوجه جزئیات بالای تصویر ثبت شده توسط نوت ۱۰ می‌شوید. حتی جزئیات بیشتر در موج‌های ریز آب نیز به وضوح قابل مشاهده است.

آیفون ۱۱ پرو مکس اما در رتبه سوم قرار می‌گیرد چرا که تصویر آن به اندازه اس ۲۰ اولترا و نوت ۱۰ پلاس شارپ نیست و آسمان هم نویز زیادی دارد. اما به طور کلی توانست نوت ۲۰ اولترا با اختلاف خوبی پشت سر بگذارد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۷.۵ ۸.۵ ۹ ۸

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس – فوق عریض

صحنه شماره ۱

حال نوبت به مقایسه‌ی دوربین فوق عریض رسیده تا ببینیم عمکرد پرچم‌دارهای جدید در ثبت تصاویری با زاویه گسترده چگونه است. در این صحنه آیفون ۱۱ پرو مکس بیشترین امتیاز را کسب کرده و به رده اول می‌رود. چرا که هم تصاویر واقعی‌تری ثبت کرده و هم تعادل خوبی در نمایش رنگ‌ها دارد. در طرف مقابل اس ۲۰ اولترا و نوت ۲۰ اولترا تصویر اشباع شده‌ای را ثبت کردند.

در رده آخر اما نوت ۱۰ پلاس قرار می‌گیرد که به طور کلی رنگ متفاوتی برای درختان به نمایش گذاشت. فوکوس آن در گوشه‌های تصویر کم بوده و در نتیجه نویز زیادی را در این قسمت‌ها شاهد هستیم.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۸.۵ ۸.۵ ۷.۵ ۹

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس – تله‌فوتو

صحنه شماره ۱

















اگرچه همه این گوشی‌ها از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند اما عملکرد و قابلیت این دوربین‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. برای مثال نوت ۲۰ اولترا تا ۵ برابر توانایی بزرگ‌نمایی اپتیکال را دارد. در طرف مقابل اس ۲۰ اولترا می‌تواند تا ۴ برابر به صورت خالص بزرگ‌نمایی اپتیکال ارائه دهد و آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس نیز هر کدام تنها می‌توانند تا دو برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کنند.

در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری، هر ۴ گوشی به صورت اپتیکال-دیجیتال عمل می‌کنند تا بتوانند تصویر بهتری را ارائه دهند. حال جالب اینجاست که اگرچه نوت ۲۰ و اس ۲۰ اولترا از لنزهای متفاوتی بهره می‌برند اما عملکرد آن‌ها تقریبا مشابه هم بود. به خوبی می‌توان جزئیات را در بافت دیوار رنگ‌آمیزی شده مشاهده کرد. حتی کرکره‌های پرده نیز کاملا قابل مشاهده هستند.

برای انتخاب برنده، تنها باید به تصویر ثبت شده توسط پرچم‌داران جدید سامسونگ نگاه بیندازیم. اگر به میله‌ برق‌گیر سمت راست و پنل کولر نگاه بیندازید، به خوبی می‌توانید کیفیت بالای تصویر مربوط به اس ۲۰ اولترا را مشاهده کنید که به شکل محسوسی از نوت ۲۰ اولترا بهتر بوده.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس هم طبیعتا و مطابق انتظار با اختلاف قابل توجهی پشت سر این گوشی‌ها قرار می‌‌گیرند. هر دو تصویر در مرحله آخر بزرگ‌نمایی نویز قابل توجهی داشتند که این موضوع در تصویر ثبت شده توسط آیفون شدیدتر هم بود.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹ ۹.۵ ۷ ۶.۵

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس – سلفی

صحنه شماره ۱

برای برخی از کاربران، کیفیت دوربین سلفی اهمیت زیادی ندارد چرا که بیشتر نیاز آن‌ها با دوربین‌های تعبیه شده روی پنل پشتی برطرف می‌شود. اما برای برخی دیگر این دوربین اهمیت بسیار زیادی دارد و خب شاید در برخی موارد عامل تاثیرگذاری در خرید یک محصول باشد.

دوربین سلفی گوشی‌ها برخلاف دوربین‌های اصلی، گاهی اوقات به شدت ضعیف عمل می‌کند. بنابراین مشتاقیم ببینیم این گوشی‌ها چه عملکردی از خود به نمایش می‌گذارند. در تصویر اول که سلفی در حالت پرتره است، عملکرد هر چهار گوشی عالی بود. اما در بین آن‌ها، گلکسی نوت ۱۰ پلاس در جداسازی موی سر از پس زمینه عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت.

حال جالب اینجاست که عملکرد سه گوشی سامسونگ در نمایش رنگ پوست تقریبا مشابه بوده. هر سه، سوژه را کمی رنگ‌پریده نشان می‌دهند اما در آیفون ۱۱ پرو مکس نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه تصویر به بهترین شکل ممکن به واقعیت نزدیک است. و جزئیات زیادی هم دارد. در واقع اپل در نمایش رنگ پوست عملکرد بی‌نظیری در این صحنه از خود به نمایش گذاشت.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۸ ۸.۵ ۷ ۹.۵

صحنه شماره ۲

با تغییر محل عکاسی، ۴ گوشی با چالش بزرگی مواجه شدند. پس زمینه بسیار روشن است و گوشی‌ها باید بتوانند کنترل خوبی روی این نقاط داشته باشند و در عین حال سوژه مورد نظر را با بیشترین کیفیت به نمایش بگذارند. البته برنده اصلی باید بتواند در هر دو زمینه، به خصوص نمایش صورت سوژه، عملکرد بهتری داشته باشد.

با مقایسه عملکرد دو گوشی نوت می‌بینیم که به طرز عجیبی، توانایی نوت ۱۰ پلاس در کنترل نقاط روشن پس زمینه بهتر از نوت ۲۰ اولترا بوده. اما صورت سوژه در تصویر ثبت شده توسط نوت ۲۰ روشن‌تر بوده و به همین خاطر سلفی این گوشی در رتبه بهتری قرار می‌گیرد.

گلکسی اس ۲۰ اولترا اما در کنترل نقاط روشن پس زمینه عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد اما صورت سوژه در مقایسه با دیگر تصاویر بسیار تیره‌تر ثبت شد. به همین خاطر شاید نخواهید آن را در شبکه مجازی با دوستان خود به اشتراک بگذارید. چرا که معمولا در تصاویر سلفی، همیشه خود فرد باید به بهترین شکل ممکن ثبت شود و نه آنچه که در پس زمینه حضور دارد.

درست مانند تصویر اول، باز هم این نماینده‌ی کوپرتینویی است که توانسته عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد. اما یک سری نقاط ضعف وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. مثلا دور چشم سوژه در مقایسه با تصویری که نوت ۲۰ اولترا ثبت کرده تیره‌تر است. عملکرد این گوشی اگرچه در کنترل نقاط روشن پس زمینه خوب بود اما کمی اشباع رنگ در آن دیده می‌شود. با این حال، سوژه اصلی بسیار طبیعی ثبت شده و به همین خاطر اهمیتی ندارد در پس زمینه چه می‌گذرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۸.۵ ۷.۵ ۸ ۹

صحنه شماره ۳

اما در صحنه آخر، عملکرد دوربین‌های سلفی در چالش‌برانگیزترین حالت ممکن مورد بررسی قرار گرفت. هرچه که نوت ۲۰ اولترا در نور روز امتیاز از دست داد، در نور شب توانست به طرز شگفت‌انگیزی بدرخشد. همانطور که مشاهده می‌کنید، تصویر ثبت شده توسط این محصول شارپ و پر از جزئیات بوده و کنترل روی نقاط روشن پس زمینه نیز به خوبی صورت گرفت.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس بعد از برادر بزرگ‌ترش در رده دوم قرار می‌گیرد. البته برای رسیدن به این رتبه باید با اس ۲۰ اولترا رقابت سختی را پشت سر می‌گذاشت که در نهایت توانست پیروز شود. اگر به تصاویر دقت کنید، به خوبی متوجه می‌شوید که دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی اس ۲۰ اولترا نتوانست از لحاظ ایجاد تعادل در نمایش رنگ‌ها، به خوبی نوت ۱۰ عمل کند. در واقع این گوشی کمی رنگ قرمز پس زمینه را اشباع شده نشان می‌دهد و همین مسئله باعث می‌شود سوژه اصلی با کیفیت کمتری به نمایش درآید.

در رده آخر هم نماینده‌ی اپل قرار می‌گیرد که در نور روز بسیار عالی بود. جالب اینجاست آیفون ۱۱ پرو مکس که در دو تصویر قبل تمایل زیادی به ثبت تصاویر طبیعی داشت، در این صحنه راه پله را آنقدر اشباع کرده که حتی شیارهای روی آن هم که در سه تصویر قبل به وضوح قابل مشاهده هست محو شده‌اند. صورت سوژه اصلی هم جزئیات کافی را ندارد و به نظر می‌رسد اپل باید برای عملکرد دوربین سلفی گوشی‌های جدید خود در نور شب فکری اساسی کند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ اولترا گلکسی نوت ۱۰ پلاس آیفون ۱۱ پرو مکس ۹.۵ ۸ ۹ ۷.۵

عملکرد کلی

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: ۸.۷

گلکسی اس ۲۰ اولترا: ۸.۶

گلکسی نوت ۱۰ پلاس: ۸.۳

آیفون ۱۱ پرو مکس: ۸.۱

با توجه به مقایسه بالا، به نظر می‌رسد سامسونگ توانسته تا حدودی کیفیت دوربین پرچم‌دار جدید خود را به نسبت پرچم‌داری که چند ماه قبل راهی بازار کرد بهبود ببخشد. اگرچه این تفاوت کیفیت آنقدرها زیاد نیست اما آنقدری هست که بتواند گلکسی نوت ۲۰ اولترا را در بخش عکاسی به بهترین گوشی سامسونگ بدل کند. تصاویر ثبت شده توسط این گوشی تقریبا در هر شرایطی عالی هستند و قطعا کاربرانی که آن را خریداری می‌کنند از عملکرد آن لذت خواهند برد.

اس ۲۰ اولترا هم تا حدودی توانست از حیثیت خود به عنوان یک پرچم‌دار ۱۴۰۰ دلاری دفاع کند. البته این گوشی توانایی خارق‌العاده‌ای در بزرگ‌نمایی دارد و می‌تواند تا ۱۰۰ برابر به صورت دیجیتال زوم کند که خب در این مقایسه تا این حد پیش نرفتیم. در حالی که اس ۲۰ اولترا با کمک آن قطعا می‌توانست هم‌تراز با نماینده‌ی جدید شود. از آن جایی که از لحاظ سخت‌افزار دو گوشی تقریبا در یک وضعیت قرار دارند، بنابراین انتخاب بین آن‌ها به بزرگ‌نمایی بیشتر و قلم S Pen برمی‌گردد. هر کدام که برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار بود، آن گوشی می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس اگرچه یک سالی از حضورش در بازار می‌گذرد اما همچنان به غافلگیر کردنمان ادامه می‌دهد. پرچم‌دار دوست داشتنی و جذاب سامسونگ در برخی موارد امتیاز ناامیدکننده‌ای کسب کرد اما در جاهایی که انتظار نداشتیم، با موفقیت مقایسه را پشت سر گذاشت و حتی توانست در صحنه‌هایی به مقام اول هم برسد.

آیفون ۱۱ پرو مکس هم حدودا یک سال سن دارد و انتظار نداشتیم عملکرد آن بهتر از پرچم‌دارهای جدید سامسونگ باشد. با این حال تفاوت عملکرد آن با نوت ۲۰ اولترا تنها ۰.۶ بود و این واقعا خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که این گوشی یا مدل پرو را در اختیار دارند.

اگر از بزرگ‌نمایی فاکتور بگیریم، تقریبا در تمامی بخش‌ها آیفون توانست در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار ظاهر شود و ثابت کند هنوز ارزش خرید بالایی دارد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که این گوشی با قیمت پایه ۱۱۰۰ دلار در دسترس قرار دارد در حالی که نوت ۲۰ اولترا ۱۳۰۰ دلار قیمت گذاری شده. پس می‌توان آیفون ۱۱ پرو مکس را به عنوان یک محصول با ارزش خرید بالا به آن‌ ترجیح داد.

همانطور که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، این مقایسه صرفا نگاهی اولیه بود به عملکرد نماینده‌ی جدید سامسونگ تا کمی با نقاط ضعف و قوت آن آشنا شویم. هنوز باید در فیلم‌برداری، بزرگ‌نمایی‌های بیشتر، حالت شب و بسیاری از موارد دیگر، گلکسی نوت ۲۰ اولترا را به چالش بکشیم. در بررسی‌های آینده دیگر شاهد حضور نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس نخواهیم بود بلکه باید انتظار محصولات جدید نظیر شیائومی می ۱۰ اولترا، هواوی میت ۴۰ پرو یا P40 پرو، آیفون ۱۲ پرو مکس و … را داشته باشیم.

منبع: PhoneArena

