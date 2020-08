ساعاتی قبل با افزایش قیمت سهام اپل، ارزش این شرکت به ۲ تریلیون دلار رسید که برای نخستین بار یک شرکت آمریکایی توانسته به این حد از ارزش دست پیدا کند. این یک نقطه عطف مهم برای اپل محسوب می‌شود که نشان‌دهنده‌ی عملکرد عالی محصولات این شرکت با وجود بحران کرونا است. باید خاطرنشان کنیم ارزش اپل دو سال قبل از ۱ تریلیون دلار عبور کرد و این یعنی این غول فناوری در عرض فقط ۲۴ ماه توانسته ارزش خود را دو برابر کند.

البته اپل اولین شرکت در جهان نیست که به این موفقیت رسیده؛ شرکت ملی نفت عربستان موسوم به آرامکو برای اولین بار این رکورد را ثبت کرده است. ارزش این شرکت در دسامبر ۲۰۱۹ به ۲ تریلیون دلار رسید ولی از آن زمان ارزش آن کاهش یافته است. همچنین اپل مدتی قبل توانست از آرامکو پیشی بگیرد و عنوان ارزشمندترین شرکت جهان را از آن خود کند.

ساعاتی قبل ارزش هر سهم اپل از مرز ۴۶۷.۷۷ دلار گذشت و به همین خاطر ارزش کلی آن به ۲ تریلیون دلار رسید. اما این احتمال وجود دارد که ارزش سهام آن در این محدوده باقی نماند و اندکی ارزان‌تر شود.

سالهاست که سهام اپل به دلیل عملکرد عالی طرفداران زیادی دارد اما این شرکت به‌خصوص در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران کرونا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. به گزارش وال استریت ژورنال، سهام این شرکت به طور میانگین از آغاز ماه ژوئن هر هفته ۳.۵ درصد افزایش داشته است. قیمت سهام این شرکت به‌خصوص بعد از انتشار آخرین گزارش مالی این شرکت افزایش قابل توجهی داشته که طبق این گزارش اپل در مقایسه با فصل مالی مشابه در سال گذشته با افزایش ۱۱ درصدی درآمد مواجه شده است.

در این میان اگرچه درآمدها در حال افزایش هستند، اما اپل باید با چالش‌های جدیدی در رابطه با انحصارگرایی دست و پنجه نرم کند. از همه مهم‌تر، باید به چالش قانونی ایجاد شده توسط خالق بازی فورتنایت یعنی شرکت Epic Games اشاره کنیم که بعد از تلاش برای دور زدن سیستم مالی اپل از iOS حذف شده و به همین خاطر از اپل شکایت کرده است. مهم‌ترین بخش شکایت Epic Games که مورد حمایت شرکت‌های مختلفی هم قرار گرفته این است که دریافت کمیسیون ۳۰ درصدی به ازای هر تراکنش ناعادلانه است.

همچنین باید به افزایش درآمد مربوط به سرویس‌های نرم‌افزاری اپل اشاره کنیم و به همین خاطر این شرکت در کنار سخت‌افزار، روزبه‌روز توجه بیشتری به سرویس‌های نرم‌افزاری نشان می‌دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت آیفون ارزش اپل را به ۱ تریلیون رساند و تا حد زیادی سرویس‌ها هم توانسته‌اند ارزش آن را به ۲ تریلیون برسانند. حالا چه چیزهایی می‌توانند منجر به ادامه رشد شرکت اپل شوند؟

