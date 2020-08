از نسل جدید آیپد پرو در شهریور ماه رونمایی خواهد شد 

چندین ماه است که اطلاعات مختلفی در رابطه با رونمایی از نسخه‌ی جدید آیپد پرو به گوش می‌رسد. این اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۰ نسخه جدیدی از آیپد پروی خود را عرضه کند.

با وجود منتشر شدن این گزارش‌ها، ولی در هیچ یک اشاره‌ای به زمان دقیق رونمایی از آیپد پرو جدید نشده است. در گزارش جدیدی که به تازگی منتشر شده، آمده است که اپل قصد دارد تا از آیپد‌های پروی جدید خودش که دارای چیپست قدرتمند A14X Bionic هستند، به زودی و در ماه سپتامبر (شهریور ماه) رونمایی کند. اگر اطلاعات منتشر شده در این گزارش درست باشند به احتمال بالا در مراسم رونمایی از آیفون ۱۲ جدید باید شاهد رونمایی از این تبلت هم باشیم.

اگر گزارش منتشر شده توسط MyDrivers درست باشد، آیپد پرو جدید اپل در فاصله‌ی زمانی بین ماه‌های سپتامبر و اکتبر (اواخر شهریور تا اوایل آبان) به بازار عرضه خواهد شد. با توجه به این زمان عرضه، به احتمال بالا، اپل در مراسم رونمایی از آیفون ۱۲ که در ماه آینده برگزار می‌شود، اشاره‌ای هم به این تبلت جدید خواهد داشت.

علاوه بر این گزارش، اطلاعاتی هم وجود دارند که نشان می‌دهند اپل تنها قصد دارد در کنار رونمایی از آیفون ۱۲ جدید، از آیپد ارزان قیمت خود یعنی آیپد ۸ همراه با چیپست A12 Bionic رونمایی کند.

هیچ یک از این گزارش‌های منتشر شده تأیید نکرده‌اند که این آیا این تبلت جدید فقط به‌روزرسانی سخت افزاری از مدل ۲۰۲۰ است یا که با نسل جدیدی از آیپد پرو رو‌به‌رو هستیم. افشاگر جدید چینی یعنی MyDrivers در گزارش خود حالت دوم را محتمل‌تر می‌دانند. به‌طور حتم برای روشن شدن این موضوع و آگاهی از برنامه‌های آینده اپل راهی به جز صبر کردن تا مراسم رونمایی رسمی نداریم.

همچنین گزارش‌هایی هم وجود دارند که می‌گویند اپل در نسل جدید آیپد پرو علاوه بر قرار دادن قابلیت ۵G و پشتیبانی از شبکه‌های mmWave، از نمایشگر‌های mini-LED هم استفاده کرده است.

قبل از آنکه با شنیدن این ویژگی‌های جدید بیش از اندازه هیجان زده شوید باید بگوییم که اطلاعات منتشر شده‌ای هم وجود دارند که نشان می‌دهند به علت پیچیدگی‌های ساخت آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی با نمایشگر mini-LED در سال ۲۰۲۱ شاهد عرضه آیپد پرو با این نمایشگر خواهیم بود.

از طرفی یکی از تحلیل‌گران باسابقه در این حوزه یعنی Ming-Chi Kuo هم پیش بینی کرده است که اپل در سال آینده از نسل جدید آیپد پرو خود همراه با قابلیت ۵G رونمایی خواهد کرد.

با توجه به این گزارش‌ها، احتمالات بسیار زیادی در رابطه با نسل جدید این تبلت وجود دارند که تنها گذر زمان و رونمایی رسمی اپل از نسل جدید آیپد پرو همه چیز را مشخص خواهد کرد.

