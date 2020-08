شرکت اپل نسخه‌ی پنجم از بتای عمومی سیستم عامل‌های iOS 14، iPadOS 14 و tvOS 14 را منتشر کرد. این نسخه‌ی جدید همانند نسخه‌ی پنجم منتشر شده برای «توسعه‌ دهندگان» (Developers) است که اپل سه‌ شنبه آن‌ها را منتشر کرده بود.

در نسخه‌‌ی بتای پنجم tvOS 14 علاوه‌بر اضافه شدن اپ Home به دستگاه Apple TV، شاهد به‌روزرسانی برخی قابلیت‌های مربوط به اپ HomeKit Secure Video و برخی تغییرات در اپ Apple Arcade هم هستیم.

در نسخه‌‌ی بتای پنجم از سیستم عامل iOS 14 شاهد تغییرات گسترده‌ای نیستیم، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این نسخه جدید، به طور محسوسی از نسخه‌ی بتای چهارم که دارای باگ‌های فراوان بود، پایدارتر است.

در این نسخه‌ی بتا شاهد تغییرات کمی در بخش «ویجت‌ها» (Widgets) هستیم. در این نسخه شما می‌توانید به ویجت‌هایی که می‌خواهند از موقعیت مکانی شما استفاده کنند، اجازه دسترسی به موقعیت مکانی خود را بدهید.

علاوه‌بر این، در این نسخه اپل یک اندازه‌ی جدید را برای ویجت «خبر» (News) اضافه کرده است. این اندازه‌ی جدید که بسیار بزرگ‌تر از اندازه‌های قبلی است را تنها می‌توان در قسمت Today View اضافه کرد و کاربران نمی‌توانند که از آن بر روی صفحه‌ی «هوم» (Home) خود استفاده کنند.

در نسخه‌ی پنجم می‌توانید، نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ را که در آخرین نسخه‌ی بتای iOS ۱۴ به آن اضافه شده بود، را با رفتن به قسمت تنظیمات روشن کنید. اگرچه بعد از فعال سازی این قابلیت نیازمند اپلیکیشن‌های دیگری هستید که بتواند از آن استفاده کند.

در هر دو سیستم عامل iOS و iPadOS در نسخه‌ی بتای پنجم شاهد برخی تغییراتی ظاهری در صفحه‌ی هوم و برخی اپ‌ها مانند Messages و «سافاری» (Safari)‌ هستیم. علاوه‌بر این، اپل در این نسخه «سیری» (Siri) را به طور کامل دگرگون کرده است.

از طرف دیگر در برخی اپ‌ها مانند اپ نقشه شاهد اضافه شدن المان‌های جدید هستیم و در این نسخه کاربران می‌توانند از قابلیت Sound Recognition استفاده کنند.

این قابلیت که برای افراد دارای مشکلات شنوایی طراحی شده است به این افراد اجازه می‌دهد تا از تلفن همراه خود جهت شنیدن صدای محیط استفاده کنند. به عنوان نمونه، می‌توان این قابلیت را به گونه‌ای تنظیم کرد که در صورت شنیدن صدای مربوط به سیستم هشدار آتش، آیفون نوتیفیکیشنی در رابطه به این موضوع را به صاحب خود نشان دهد.

چرا خرید سری آیفون ۱۱ در حال حاضر منطقی نیست؟

اگر بخواهیم به تغییرات اضافه شده به صورت مختصر اشاره کنیم، باید بگوییم که در این نسخه شاهد تغییرات زیر هستیم:

رونمایی از قابلیت CarKey.

اجازه دسترسی ویجت‌ها به موقعیت مکانی کاربر.

اطلاعات کاربری نمایش داده شده در App Store و iTunes Store، مقدار موجودی حساب کاربر را هم نشان می‌دهند.

اطلاعات کاربری نمایش داده شده در App Store و iTunes Store، نام کاربری کاربر را در Game Center هم نشان می‌دهند.

اضافه شدن حرکت چرخشی ساعت در موقع ویرایش زمان در اپ «ساعت» (Clock).

روشن کردن قابلیت نمایش نوتیفیکیشن در زمان قرارگیری در معرض بیماری کووید ۱۹ با استفاده از صفحه‌ی جدیدی که به منظور این کار در تنظیمات قرار داده شده است.

اضافه شدن اندازه‌‌ی جدید به ویجت خبر.

اگر استفاده از اپ خاصی را با استفاده از قابلیت Screen Time محدود کنید، بعد از اعمال محدودیت ویجت آن اپ هم دیگر نمایش داده نخواهد شد.

اکنون می‌توانید پوشه‌ی مربوط به عکس‌های مخفی شده در اپ Photos را با استفاده قسمت تنظیمات به طور کامل از چشم بقیه‌ی افراد مخفی کنید.

تغییرات ظاهری در ویجت مربوط به اپ «تاریخ» (Calendar)،اکنون ویجت این اپ در زمان روشن بود قابلیت Dark Mode، رنگ روشن‌تری داشته و نوشته‌های آن بزرگ‌تر شده است.

اضافه شدن قابلیت‌های جدید در اپ Shortcuts.

اضافه شدن برخی تنظیمات مربوط به توسعه دهندگان در اپ Clips جهت بررسی بیشتر عملکرد این اپ.

رفع شدن باگ مربوط به ایرپاد پرو در زمان انجام تماس.

اضافه شدن قابلیت انتقال عکس‌ها از قسمت Featured Photo در اپ Photos.

البته این لیست منتشر شده از تغییرات، شامل تمامی تغییرات صورت گرفته در نسخه‌ی بتای‌ پنجم نیست و ممکن است که اپل تغییرات بیشتری را هم به این نسخه اضافه کرده باشد. برای مشاهده برخی از این تغییرات می‌توانید ویدیوی زیر را مشاهده کنید.

دانلود mp4

ارزش شرکت اپل به رقم خیره‌کننده ۲ تریلیون دلار رسید

همانگونه که اپل توصیه می‌کند ما هم توصیه می‌کنیم که از نصب نسخه‌های بتا بر روی دستگاه‌های اصلی خود خودداری کنید. به طور معمول این نسخه‌ها دارای اشکالات فراوانی هستند که ممکن است منجر به پاک شدن اطلاعات موجود در دستگاه یا اتفاق‌های دیگر شوند.

به همین دلیل به کسانی که می‌خواهند نسخه‌های بتا را بر روی دستگاه‌های خود نصب کنند، توصیه می‌کنیم که آن را بر روی دستگاه‌هایی نصب کنید که استفاده‌ی چندانی از آن‌ها نمی‌کنید. البته قبل از نصب فراموش نکنید که حتما از دستگاه خود بک‌آپ بگیرید.

افراد علاقه‌مند می‌توانند برای نصب نسخه‌ی بتا از سایت Apple Beta Software Program استفاده کنند.

از نسل جدید آیپد پرو در شهریور ماه رونمایی خواهد شد

منبع: AppleInsider

The post اپل نسخه‌ی پنجم از بتای عمومی iOS 14, iPadOS 14 و tvOS 14 را منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala