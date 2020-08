این روزها انواع و اقسام گوشی‌ها به‌خصوص نمونه‌های پرچم‌دار شباهت زیادی به یکدیگر پیدا کرده‌اند و برای شاخص ماندن تا حد زیادی به دوربین خود تکیه می‌کنند. به همین خاطر تقریبا تمام تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند خواستار بهره‌گیری از دوربین‌های بهتر هستند. اما این رقابت برای بسیاری از گوشی‌ها به رقابت بر سر تعداد دوربین‌ها تبدیل شده که در راستای دستیابی به این هدف، دوربین ماکرو نقش مهمی را ایفا می‌کند.

به نظر می‌رسد چند سال قبل، تیم‌های بازاریابی موفق شده‌اند مدیرعامل شرکت‌ها را به افزایش تعداد دوربین‌ها راضی کنند. احتمالا این تیم‌ها به مدیران ارشد گفته‌اند که کاربران عمدتا فقط به تعداد دوربین نگاه می‌کنند و هرچقدر یک گوشی دوربین‌های بیشتری داشته باشد از نظر کاربران از لحاظ عکاسی حرف بیشتری برای گفتن دارد.

البته این صرفا یک گمانه‌زنی است و نمی‌توانیم با قاطعیت به منشا رقابت گسترده شرکت‌ها بر سر تعداد دوربین‌ها اشاره کنیم. اما دلیل اصلی این موضوع هر چه که باشد، خیلی زود دوربین ماکرو نفرت‌انگیز در بسیاری از گوشی‌ها پدیدار شده است. حدود ۱ سال قبل هیچ گوشی هوشمندی از دوربین ماکرو بهره نمی‌برد ولی حالا طوری در تمام گوشی‌ها دیده می‌شود که گویا عضو بسیار مهمی به حساب می‌آید.

اما می‌دانید چرا این همه سال خبری از دوربین‌های ماکرو نبوده است؟ زیرا هیچ دلیل منطقی برای تعبیه دوربین‌ ماکرو وجود ندارد. شما با بهره‌گیری از دوربین اصلی، اولترا واید یا حتی تله‌فوتو می‌توانید عکس‌های ماکرو مناسبی را ثبت کنید. در حقیقت کیفیت دوربین‌های ماکرو به جای اینکه بهتر شوند، بدتر شده است. گوشی وان‌پلاس Nord یک میان‌رده جذاب محسوب می‌شود که از دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد؛ دوربین‌های ۲ مگاپیکسلی هم از لحاظ جزییات و کیفیت حرفی برای گفتن ندارند.

در بخش فوقانی می‌توانید دو تصویر ماکرو ثبت شده با دوربین گوشی‌های گلکسی A50 و ردمی نوت ۹ را مشاهده کنید که فاقد دوربین‌ ماکرو هستند. همانطور که می‌بینید، بدون نیاز به دوربین‌ ماکرو اختصاصی می‌توان نیازهای کاربران در این زمینه را برطرف کرد.

در هر صورت، در سال ۲۰۲۰ دوربین‌های ماکرو در بین گوشی‌های هوشمند به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده‌اند. آن‌ها عکس‌های بی‌کیفیت و معمولی ثبت می‌کنند ولی وجود آن‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که در تبلیغات خود مثلا بگویند «گوشی ما از ۶ دوربین بهره می‌برد». به همین خاطر هیچوقت فریب تعداد دوربین‌های یک گوشی را نخورید و صرفا به کیفیت عکس‌های ثبت شده توسط آن توجه کنید.

آیا افزایش تعداد دوربین گوشی به معنای ثبت عکس‌های بهتر است؟

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala