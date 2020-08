شرکت پاناسونیک به صورت رسمی اعلام کرد که قصد دارد از دوربین جدید و فول فریم S5 در تاریخ دوازدهم شهریور ماه رونمایی کند. پیش بینی می‌شود که این مدل جدید نسبت به دوربین قبلی این شرکت یعنی دوربین S1 دارای بدنه‌ای کوچکتر و وزن کمتری باشد ولی تمامی قابلیت‌های دوربین S1 را با قیمتی کمتر ارائه کند.

با توجه به شرایط موجود و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، همانند تمام های رویدادهای برگزار شده‌ی دیگر، پاناسونیک هم با برگزاری مراسمی به صورت آنلاین قصد دارد تا از این دوربین جدید رونمایی کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سایت Nokoshita این دوربین جدید در حدود ۷۱۴ گرم (همراه با باتری) وزن خواهد داشت که در مقایسه با وزنه ۱۰۲۱ گرمی دوربین S1 بسیار کمتر است.

از جمله قابلیت‌های این دوربین پاناسونیک S5 می‌توان به بهره‌مندی از لرزشگیر تصویر پنج محوره، صفحه نمایشگر لمسی با قابلیت چرخش، فیلم برداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰p در حالت ۱۰ بیت (۴:۲:۰)، فیلم برداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰p در حالت ۱۰ بیت (۴:۲:۲) اشاره کرد.

در کنار این قابلیت‌های جذاب برای فیلمبرداری، پاناسونیک در این دوربین جدید، امکانات متوسطی را برای طرفداران عکاسی قرار داده است. از جمله این امکانات می‌توان به منظره‌یاب با رزولوشن ۲.۳۶ میلیون نقطه و عکاسی پیاپی با سرعت ۷ فریم بر ثانیه اشاره کرد.

اطلاعات منتشر شده دیگری هم خبر از جایگزینی دوربین GH5 با این دوربین جدید می‌دهند. با توجه به این موضوع می‌توان انتظار داشت که قیمت دوربین S5 در حد دوربین GH5 باشد.

هنوز اطلاعات دیگری در رابطه با قیمت این دوربین و زمان عرضه‌ی آن به بازار منتشر نشده است. اما امیدوار هستیم تا زمان باقی مانده به مراسم رونمایی، اطلاعات بیشتری در رابطه با این دوربین فاش شود.

