شرکت ZTE در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) از گوشی Axon 20 5G رونمایی می‌کند که اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر محسوب می‌شود.

در همین رابطه، این شرکت یک تیزر تبلیغاتی برای گوشی موردنظر منتشر کرده که به بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر آن اشاره دارد. به همین خاطر، در نمایشگر این گوشی هیچگونه حفره یا بریدگی دیده نمی‌شود و در ضمن با دوربین سلفی پاپ‌آپ هم سروکار نداریم. در ادامه می‌توانید این تیزر کوتاه طنزآمیز را مشاهده کنید.

دانلود mp4

همچنین روز گذشته رندر رسمی ZTE Axon 20 5G هم منتشر شد که بهره‌گیری آن از دوربین چهارگانه را تایید می‌کند. طبق اسناد رگولاتوری چین موسوم به TENAA، این گوشی از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

از لحاظ دیگر مشخصات هم می‌توانیم به نمایشگر ۶.۹۲ اینچی FHD+، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی، تا حداکثر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۴۱۲۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. قلب تپنده این گوشی یک تراشه مبتنی بر پردازنده ۸ هسته‌ای با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز است که این یعنی به احتمال زیاد با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G مواجه می‌شویم.

در هر صورت باید ببینیم دوربین زیر نمایشگر ZTE Axon 20 5G از لحاظ کیفیت چه حرفی برای گفتن دارد و آیا می‌تواند نظر کاربران را جلب کند یا نه. به طور کلی این مشخصه به گوشی‌ها اجازه می‌دهد که بدون نیاز به تعبیه دوربین سلفی پاپ‌آپ از نمایشگر یکدست بهره ببرند و این موضوع منجر به افزایش جذابیت طراحی آن‌ها می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post اولین تیزر ZTE Axon 20 به دوربین زیر نمایشگر آن اشاره می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala