ماه آینده سومین گوشی تاشو سامسونگ عرضه می‌شود که البته قیمت بسیار بالایی دارد. در حال حاضر ارزان‌ترین گوشی تاشو سامسونگ ۱۳۸۰ دلار قیمت دارد اما حالا به‌نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد معرفی گوشی تاشو سامسونگ با قیمت بسیار مناسب‌تر خواهیم بود.

طبق گزارش سایت SamMobile، سامسونگ در حال ساخت یک گوشی با شماره مدل SM-F415 است. باید خاطرنشان کنیم حرف F در شماره مدل گوشی‌های سامسونگ به گوشی‌های سری گلکسی Z اشاره دارد. گوشی‌های گلکسی فولد، گلکسی Z Flip و گلکسی Z Fold 2 به ترتیب از شماره مدل SM-F900، SM-F700 و SM-F916 بهره می‌برند.

جزییات این گوشی هنوز فاش نشده ولی در گزارش موردنظر آمده که در دو ظرفیت ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت و سه رنگ مشکی، سبز و آبی روانه‌ی بازار می‌شود. اما در هر صورت هنوز با قاطعیت نمی‌توان به صحت و سقم این اطلاعات اعتماد کرد و باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

سامسونگ بارها اعلام کرده که قصد دارد در آینده گوشی‌های تاشو بیشتری را روانه‌ی بازار کند و به همین خاطر عرضه یک گوشی‌ تاشو مقرون‌به‌صرفه اصلا تعجب‌آور نیست. از آنجایی که گوشی‌های تاشو عمودی از نمایشگر کوچک‌تری بهره می‌برند، پس هزینه ساخت آن‌ها پایین‌تر است و احتمالا گوشی موردنظر از نوع گوشی‌ تاشو عمودی خواهد بود. همچنین سامسونگ برای کاهش هزینه‌های آن می‌تواند از سخت‌افزارهای میان‌رده استفاده کند. اما در نهایت نمایشگر تاشو و لولا قطعات گران‌قیمتی محسوب می‌شوند.

پایین آوردن قیمت گوشی‌های تاشو باعث می‌شود کاربران بیشتری امکان خرید این محصولات را پیدا کنند. اما در نهایت اگر این گزارش صحت داشته باشد، باید ببینیم سامسونگ چه قیمتی را برای گوشی‌ تاشو مقرون‌به‌صرفه خود تعیین خواهد کرد.

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای گوشی و تبلت‌های فعلی است؟

منبع: Sam Mobile

The post سامسونگ احتمالا مشغول ساخت یک گوشی تاشو مقرون‌به‌صرفه است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala