سامسونگ به زودی از گوشی میان‌رده‌ی خود با نام گلکسی M51 رونمایی می‌کند. محصولی که ظاهرا قرار است با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ و باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود.

از ماه مارس امسال تاکنون شایعات و خبرهای زیادی در رابطه با گلکسی M51 منتشر شد. محصولی که در ابتدا قرار بود گلکسی M41 نام داشته باشد اما بنا به دلایلی، سامسونگ تصمیم گرفت این نام را به M51 تغییر دهد.

تا به این لحظه اطلاعات زیادی درباره‌ی این گوشی منتشر شد و تقریبا از تمام مشخصات آن با خبریم. با این حال روز گذشته بار دیگر مشخصات سخت‌افزاری این محصول لو رفت که عجیب‌ترین آن، حضور یک باتری بسیار پر ظرفیت ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود.

گلکسی M51 را می‌توان از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری، مشابه گلکسی A71 دانست، با این تفاوت که باتری آن بسیار حجیم‌تر است. این گوشی نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با وضوح +FHD داشته و با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ در کنار ۸ گیگابایت رم راهی بازار می‌شود. البته اینکه مدل‌ ۶ گیگابایتی این محصول نیز ساخته می‌شود یا خیر مشخص نیست اما مدل ۸ گیگابایتی آن در گیک‌بنچ دیده شد.

سامسونگ گلکسی M51 گواهی بلوتوث دریافت کرد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

اگرچه باتری گلکسی M51 ظرفیت زیادی دارد، اما با حضور آن در لیست «کمیسیون فدرال ارتباطات» (FCC) دیدیم که به همان شارژر ۲۵ واتی مجهز خواهد شد که در گلکسی A71 با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شد. گلکسی M31s هم که باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی دارد به همین شارژر مجهز شده و به نظر می‌رسد سامسونگ در میان‌رده‌های خود، حداکثر از همین شارژر استفاده می‌کند.

معمولا گوشی‌های سری M سامسونگ در بازار هندوستان عرضه می‌شوند و M51 نیز از این قائده مستثنی نیست. با این حال با توجه به بازار درون کشور، به نظر می‌رسد این گوشی‌ در کشور ما هم حضور پیدا خواهد کرد. همچنین صفحه پشتبیبانی آن نیز در وب‌سایت سامسونگ روسیه دیده شده؛ بنابراین ظاهرا بازارهای زیادی قرار است به این گوشی دسترسی داشته باشند.

اما باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی M51 می‌تواند به نوعی یک پاوربانک هم باشد. بنابراین انتظار داریم سامسونگ قابلیت شارژ معکوس را هم به این گوشی اضافه کند تا در صورت لزوم کاربران بتوانند باتری محصولات دیگر خود را نظیر ساعت هوشمند و ایربادز شارژ کنند.

