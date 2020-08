باتری گلکسی اس ۲۱ پیشرفت قابل توجهی به نسبت سری اس ۲۰ خواهد داشت

یکی از محدود شرکت‌هایی که همیشه در پرچم‌دارهای خود از نمایشگرهایی با وضوح بالا استفاده می‌کند سامسونگ است اما معمولا باتری پرچم‌دارهای این شرکت برای تغذیه چنین نمایشگری کافی نبوده. حال به نظر می‌رسد باتری گلکسی اس ۲۱ و برادران بزرگ‌ترش قرار است به نسبت سری اس ۲۰ پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

در حال حاضر، قدرتمندترین پرچم‌دار سامسونگ در بخش باتری، گلکسی اس ۲۰ اولترا است که به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده. گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس هم به ترتیب از باتری‌هایی با ظرفیت ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت بهره می‌برند.

اگرچه در حال حاضر این باتری‌ها می‌توانند تا یک روز کاربران را همراهی کنند، اما با این حال نیاز به باتری‌های قدرتمندتر واقعا حس می‌شود. سامسونگ پرچم‌داران سری اس ۲۰ خود را در ماه فوریه امسال (بهمن ۹۸) رونمایی کرد. با این حساب حدودا ۶ ماه مانده تا سری جدید از پرچم‌دارهای غول کره‌ای رونمایی شوند. بنابراین طبیعی است از همین حالا شایعات و خبرهایی در رابطه با آن‌ها بشنویم.

گلکسی اس ۲۱ بدون سنسور ToF (مدت پرواز) راهی بازار می‌شود

یکی از خبرهایی که اخیرا منتشر شده، در رابطه با باتری گلکسی اس ۲۱ و برادران بزرگ‌تر آن است. تا این لحظه مطمئن هستیم سامسونگ این گوشی‌ها را به پردازنده اسنپدراگون ۸۷۵ و اگزینوس ۱۰۰۰ (نام‌گذاری این پردازنده مشخص نیست) مجهز می‌کند و استفاده از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، شارژر ۶۰ واتی و سنسور اثر انگشت بزرگ‌تر، از مشخصات احتمالی این محصولات به حساب می‌آیند.

اما روز گذشته، مشحصات باتری یکی از این گوشی‌ها نیز لو رفت. با توجه به گفته‌های وب‌سایت GalaxyClub، احتمالا گلکسی اس ۲۱ پلاس از یک باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این میزان، از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بکار رفته در اس ۲۰ پلاس به اندازه قابل توجهی بیشتر است.

البته دو موضوع در این رابطه وجود دارد. اول اینکه این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که اگر سامسونگ اندازه نمایشگر و وضوح آن‌ها را افزایش دهد، شاید از لحاظ عملکرد تفاوت محسوسی را شاهد نباشیم. اما از طرفی اگر پردازنده اسنپدراگون ۸۷۵ یا اگزینوس ۱۰۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری ساخته شوند، احتمالا از لحاظ مصرف انرژی، نمایندگان مورد انتظار سامسونگ عملکرد بسیار بهتری از خود نشان خواهند داد.

گلکسی اس ۲۱ احتمالا از جک هدفون بهره می‌برد

سامسونگ اخیرا لیستی را منتشر کرده که در آن یک باتری با شماره مدل EB-BG996ABY را شاهد بودیم. با در نظر گرفتن اینکه باتری گلکسی اس ۲۰ پلاس با شماره مدل EB-BG986ABY ثبت شده و شماره مدل خود محصول SM-G986 است، این احتمال وجود دارد که شماره مدل یاد شده متعلق به باتری اس ۲۱ پلاس باشد.

اگر قرار باشد باتری گلکسی اس ۲۱ پلاس ۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که شاهد افزایش ظرفیت باتری دیگر گوشی‌های این سری نیز باشیم. همانطور که اشاره شد، استفاده از پردازنده‌های ۵ نانومتری می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد اما امیدواریم این مسئله هم در رابطه با مدل اگزینوس و هم اسنپدراگون صدق کند.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

منبع: PhoneArena

The post باتری گلکسی اس ۲۱ پیشرفت قابل توجهی به نسبت سری اس ۲۰ خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala