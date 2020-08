گلکسی نوت ۲۰ اولترا یکی از بهترین و قدرتمندترین گوشی‌های هوشمندی است که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شده. سامسونگ این محصول را با قیمت پایه ۱۳۰۰ دلار عرضه کرد بنابراین انتظار داریم عملکرد بسیار خوبی در تمامی بخش‌ها از آن شاهد باشیم. اخیرا مقایسه دوربین این گوشی را با گوشی‌های قدرتمند بازار شاهد بودیم که کهکشانی سامسونگ توانست سربلند از آن بیرون بیاید اما حالا به تست باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا می‌پردازیم تا ببینیم آیا سامسونگ پیشرفتی به نسبت قبل داشته یا خیر.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا محصولی ۶.۹ اینچی با نمایشگری از نوع داینامیک امولد است که از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. قلب تپنده آن را در بازار آمریکا اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و در دیگر بازارها نیز نسخه بهبود یافته اگزینوس ۹۹۰ تشکیل می‌دهند. ۸/۱۲ گیگابایت حافظه رم هم برای مدل‌های مختلف آن در نظر گرفته شده و بنابراین از لحاظ قدرت سخت‌افزاری هیچ کمبودی را شاهد نیستیم.

دوربین این محصول هم به لطف یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی که مشکل فوکوس آن به کمک سنسور لیزری حل شده، توانایی بسیار بالایی در امر عکاسی و فیلم‌برداری دارد. اما تنها بخشی که باید مورد بررسی قرار گیرد، باتری است تا ببینیم چه اندازه می‌تواند محصولی با چنین قدرت را روشن نگه دارد. چرا که اگر باتری عملکرد خوبی نداشته باشد، تمام این قابلیت‌ها ارزش خود را به نوعی از دست می‌دهند.

وب‌سایت PhoneArena طبق معمول در شرایط آزمایشگاهی، به بررسی باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا پرداخته و آن را با شدیدترین تست‌ها به چالش کشید. اما در رابطه با نتیجه بدست آمده باید این نکته را به خاطر داشته باشید که پرچم‌دار سری قبل این گوشی گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. بنابراین باید با همان محصول مقایسه شود.

البته یک تفاوت بسیار مهم بین این دو وجود دارد و آن هم نمایشگر ۱۲۰ هرتزی گلکسی نوت ۲۰ اولترا است که تاثیر زیادی در مصرف باتری خواهد داشت. اینکه این نمایشگر با چه سرعتی باتری حجیم این گوشی را تخلیه می‌کند، مسأله‌ای است که در ادامه متوجه آن خواهیم شد. حالا که قرار است عملکرد دو سری نوت را با یکدیگر مقایسه کنیم بهتر است نگاهی داشته باشیم به ظرفیت باتری هر دوی آن‌ها.

باتری گلکسی نوت ۱۰ پلاس: ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت

باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا: ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت

مقایسه زیر شامل سه بخش می‌شود که عبارت‌اند از: وب‌گردی، تماشای ویدیو از یوتیوب و انجام بازی سه‌بعدی. همچنین گوشی هر سه تست را به صورت مجزا و بدون توقف انجام می‌دهد تا زمانی که خاموش شود.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ظاهرا ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت اضافه موثر واقع شده و گلکسی نوت ۲۰ اولترا را حدودا ۲۰ دقیقه بیشتر از گلکسی نوت ۱۰ پلاس روشن نگه داشت. کهکشانی جدید توانست در تست وب‌گردی ۱۱ ساعت و ۵۷ دقیقه روشن بماند. البته فراموش نکنید این عملکرد خوب در شرایطی بدست آمده که نمایشگر روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم بود.

اگر نمایشگر روی ۱۲۰ هرتز تنظیم شود، گلکسی نوت ۲۰ اولترا در همین تست تنها می‌تواند ۹ ساعت و ۳۳ دقیقه روشن بماند. این در حالی است که محصولاتی نظیر وان پلاس ۸ پرو و گلکسی اس ۲۰ اولترا با همین نرخ رفرش ریت، در تست مشابه به ترتیب ۱۰ ساعت و ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه روشن ماندند. اختلاف فاحشی نیست اما از محصولی که قرار است حداقل ۱۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد انتظار بیشتری داریم.

‌گوشی‌های سامسونگ معمولا در زمینه‌ی تماشای ویدیو عملکرد خوبی از خود به جای می‌گذاشتند. اما گلکسی نوت ۲۰ اولترا این سنت را با نتیجه‌ای کاملا ناامید کننده زیر پا گذاشت. یوتیوب از ویدیو‌هایی با رفرش ریت بیشتر از ۶۰ هرتز پشتیبانی نمی‌کند به همین دلیل رفرش ریت در این تست روی ۶۰ هرتز تنظیم بود. اما باز هم این گوشی تقریبا ۱ ساعت عملکرد ضعیف‌تری از نوت ۱۰ پلاس داشت.

با این امتیاز، گلکسی نوت ۲۰ اولترا از بسیاری از پرچم‌دارهای موجود در بازار پایین‌تر قرار می‌گیرد و این می‌تواند یک نکته منفی برای آن به حساب بیاید چرا که تنها می‌توان ۷ ساعت از طریق نمایشگر فوق‌العاده باکیفیت آن به تماشای ویدیو نشست؛ آن هم با رفرش ریت ۶۰ هرتز!

برای نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ اولترا که از رفرش ریت متغیر بهره می‌برد، بازی می‌تواند بهترین تست عملکرد باتری باشد. بسیاری از گیمرها به انجام بازی در فریم ریت بیشتر از ۶۰ هرتز علاقه دارند و خب خوشبختانه بعد از سال‌ها این فناوری را در گوشی‌ها نیز شاهد هستیم اما مسأله‌ی مهمی که وجود دارد این است که بازی کردن با رفرش ریت بالاتر از ۶۰ هرتز، باتری را به سرعت تخلیه می‌کند. در بالا، رفرش ریت روی ۶۰ هرتز تنظیم شده و می‌بینیم نماینده جدید سامسونگ توانست مشابه نسل قبل خود عمل کند.

اما وقتی رفرش ریت روی ۱۲۰ هرتز قرار گرفت این محصول تنها ۵ ساعت و ۸ دقیقه روشن ماند و این اصلا نتیجه‌ای نیست که یک گیمر به آن علاقه‌ داشته باشد. البته همه بازی‌ها از چنین میزان رفرش ریتی پشتیبانی نمی‌کنند و خب همه کاربران هم تا این اندازه با گوشی‌ خود به انجام بازی نمی‌پردازند. اما با این حال این نکته غیر قابل انکار است که رفرش ریت ۱۲۰ هرتز به شدت روی مصرف انرژی نوت ۲۰ اولترا تاثیر منفی گذاشت.

تست باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا – نتیجه

گلکسی نوت ۲۰ اولترا بدون شک یک شاهکار مهندسی است اما متاسفانه به نظر می‌رسد سامسونگ در عین حال که در برخی موارد یک قدم به جلو برداشته، دو قدم عقب‌گرد نیز داشت. حتی بدون فعال کردن رفرش ریت ۱۲۰ هرتز هم نتایج بدست آمده در خور پرچم‌داری که قرار است حداقل ۱۳۰۰ دلار برایمان هزینه داشته باشد نیست. کاربران می‌توانند با صرف هزینه کمتر، محصولات قدرتمندتری در این بخش خریداری کنند اما خب گلکسی نوت ۲۰ اولترا مانند هر گوشی دیگری نیست و قطعا جذابیت‌های خاص خود را دارد.

با این حال همیشه امکان بهبود مصرف انرژی از طریق بروزرسانی نرم‌افزاری وجود دارد. پیش‌تر دیده بودیم که شرکت‌ها عملکرد گوشی‌های خود را با بروزرسانی نرم‌افزاری بهبود می‌بخشند و خب می‌توانیم امیدوار باشیم گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیز یکی از همین دستگاه‌ها باشد.

نظر شما در رابطه با عملکرد گلکسی نوت ۲۰ اولترا در بخش باتری چیست؟ آیا برای یک پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ که البته قرار است تا اواسط سال بعد هم حضور داشته باشد، چنین عملکردی رضایت بخش است؟

منبع: PhoneArena

