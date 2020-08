گوگل مدتی قبل از گوشی میان‌رده پیکسل ۴a رونمایی کرد و همان زمان اعلام شد که مدل ۵G پیکسل ۴a و پیکسل ۵ در کنار یکدیگر معرفی می‌شوند. حالا به گفته‌ی یکی از افشاگران، این دو گوشی قرار است در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) رسما معرفی شوند.

در ابتدا گفته می‌شد مانند سال‌های گذشته در ماه اکتبر شاهد معرفی جدیدترین گوشی پرچم‌دار گوگل خواهیم بود که حالا ظاهرا قرار است این گوشی زودتر معرفی شود. البته به گفته این افشاگر، در تاریخ ۹ مهر مدل‌های مشکی و سبز رنگ پیکسل ۵ و مدل ۵G پیکسل ۴a با بدنه مشکی رنگ در تاریخ ۹ مهر معرفی می‌شوند. اما مدل سفید رنگ پیکسل ۴a 5G در ماه اکتبر به دست کاربران می‌رسد.

طبق خبرهای منتشر شده، پیکسل ۵ از تراشه پرچم‌دار بهره نمی‌برد و همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به دست کاربران خواهد رسید. گفته می‌شود مدل ‌۵G ‌پیکسل ۴a هم مجهز به همین تراشه است. همچنین برخی شایعات حاکی از آن هستند که پیکسل ۵ صرفا در مدل ایکس‌ال عرضه می‌شود و خبری از مدل استاندارد این گوشی نخواهد بود.

با توجه به اینکه مدل ۵G پیکسل‌ ‌۴a قرار است با قیمت پایه ۴۹۹ دلار به دست کاربران برسد و از تراشه مشابه پیکسل ۵ بهره می‌برد، باید ببینیم آیا پیکسل ۵ می‌تواند نظر کاربران زیادی را جلب کند یا اینکه بار دیگر مانند نسل قبلی خود با شکست مواجه می‌شود.

هر آنچه درباره‌ی مدل ۵G گوگل پیکسل ۴a می‌دانیم

منبع: Slash Gear

The post پیکسل ۵ و مدل ۵G پیکسل ۴a احتمالا در تاریخ ۹ مهر معرفی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala