گلکسی اس ۲۱ چه تغییراتی به نسبت سری اس ۲۰ خواهد داشت؟

سامسونگ حدودا ۶ ماه دیگر از پرچم‌داران سری گلکسی اس ۲۱ رونمایی می‌کند. هنوز زود است بخواهیم در رابطه با مشخصات گلکسی اس ۲۱ و برادران بزرگ‌ترش حرف بزنیم اما اخیرا یک منبع آگاه و موثق جزئیاتی از این محصولات را در توییتر با کاربران به اشتراک گذاشت.

سامسونگ پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ خود را روانه بازار کرد و حالا گلکسی اس ۲۱ هدف شایعات افشاگران و کاربران قرار گرفته. البته هنوز نمی‌دانیم باید این گوشی را چه بنامیم. گلکسی اس ۳۰ یا گلکسی اس ۲۱، موضوعی است که البته به زودی از آن مطلع خواهیم شد، چراکه در این سال‌ها، چندین ماه‌ قبل از ورود یک گوشی به بازار تقریبا تمام مشخصات آن در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

اما صرف نظر از نام‌گذاری این محصول که خب دانستن آن اهمیت زیادی هم ندارد، اینکه سری جدید از پرچم‌دارهای سامسونگ چه چیزی برای عرضه خواهند داشت بسیار مهم است. طبق گزارشات اخیر، گوشی‌های سری اس ۲۱ قرار است شامل سه دستگاه باشند که به احتمال زیاد اس ۲۱، اس ۲۱ پلاس و اس ۲۱ اولترا نام خواهند داشت.

Ice Universe به عنوان یکی از موثق‌ترین افشاگران سامسونگ که در توییتر فعالیت می‌کند، روز گذشته اطلاعاتی در رابطه با مشخصات گلکسی اس ۲۱ اولترا، قدرتمندترین گوشی این سری منتشر کرد. البته در متن توییت این فرد نیز گوشی مورد نظر دقیقا با همین نام نوشته شده بود.

گلکسی اس ۲۱ اولترا، همچنان دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، مجهز به حسگری متفاوت با HM1

اینطور که به نظر می‌رسد، در گلکسی اس ۲۱ اولترا هم شاهد استفاده از سنسور ۱۵۰ مگاپیکسلی نخواهیم بود که پیش‌تر شایعه شده بود سامسونگ پرچم‌دارهای جدید خود را به آن مجهز می‌کند. اما ظاهرا حسگر بکار رفته در آن، نسخه بهبود یافته ایزوسل HM1 خواهد بود که نتوانست مطابق انتظار عمل کند. همچنین دوربین جدید به احتمال بسیار زیاد، دیگر مشکل فوکوس نخواهد داشت.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا با نوت ۱۰ پلاس، اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس

اما روز قبل از انتشار این توییت، Ice Universe پست دیگری را منتشر کرد با این مضمون که گلکسی اس ۲۱، «پروژه U» نام خواهد داشت. انتظار می‌رود این گوشی‌ها تفاوت زیادی با سری موجود نداشته باشند اما برای ترغیب کاربران هم که شده، سامسونگ قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش گیرد. با توجه به نام پروژه طراحی گلکسی اس ۲۱ (U، کوتاه شده کلمه You به معنای «شما») به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد در فرایند تولید پرچم‌دارهای جدیدش، از نظرات و بازخوردهای کاربران نیز استفاده کند و به عبارتی با کمک کاربران کار خود را پیش ببرد.

علاوه‌بر این خبرها، اخیرا شنیده بودیم سری گلکسی اس ۲۱ به سنسورهای مدت پرواز (ToF) مجهز نخواهند شد چرا که سونی سنسورهای پیشرفته‌‌ی خود را طی قراردادی انحصاری تنها به اپل می‌فروشد و به همین خاطر سامسونگ نمی‌تواند آن کیفیتی را که محصولات اپل با این دوربین ارائه می‌دهند داشته باشد. لذا در فکر ساخت سنسوری اختصاصی است اما تا آن زمان پرچم‌دارانش بدون این سنسور راهی بازار می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد این گوشی‌ها بار دیگر میزبان جک ۳.۵ میلی‌متری صدا خواهند بود که خبر بسیار عجیب و دور از انتظاریست.

مسلما این گوشی‌ها با پردازنده اگزینوس ۱۰۰۰ و اسنپدراگون ۸۷۵ (با لیتوگرافی ۵ نانومتری) راهی بازار خواهند شد. گفته می‌شود سامسونگ در این سری از پردازنده‌های خود، قرار نیست ضعیف‌تر از کوالکام ظاهر شود که البته معمولا این ادعاها را می‌شنویم اما در عمل تفاوت محسوسی بین دو پردازنده وجود دارد. با این حال امیدواریم این گفته‌ها درست باشد چرا که بخشی از کاربران پرچم‌داران مجهز به اگزینوس سامسونگ، مردم کشور ما هستند.

مقایسه عملکرد مدل اگزینوس با مدل اسنپدراگون گلکسی نوت ۲۰ اولترا

گلکسی اس ۲۱ اولترا شاید اولین گوشی سامسونگ باشد که با شارژر ۶۰ واتی راهی بازار می‌شود. در حال حاضر پرچم‌داران این شرکت در بیشترین حالت از شارژری با سرعت ۴۵ وات پشتیبانی می‌کنند و با توجه به اینکه احتمالا غول کره‌ای می‌خواهد ظرفیت باتری گوشی‌های جدید را افزایش دهد، به نظر می‌رسد استفاده از شارژری با سرعت بیشتر در برنامه‌های این شرکت قرار داشته باشد. خبر استفاده از شارژر ۶۰ واتی را افشاگری با نام کاربری Boby25846908 در توییتر منتشر کرد.

از دیگر تغییرات گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ به نسبت سری اس ۲۰ می‌توان به سنسور اثرانگشت جدید اشاره کرد که از فناوری ۳D Sonic Max کوالکام استفاده می‌کند و ۱۷ برابر بزرگ‌تر از سنسور فعلی بکار رفته در پرچم‌دارهای کنونی سامسونگ مجهز به حسگر اولتراسونیک است. به ادعای کوالکام، این حسگر هم سریع‌تر است و هم فرایند قفل‌گشایی را آسان‌تر می‌کند.

انتظار می‌رود گوشی‌های سری اس ۲۱، بهمن ماه امسال راهی بازار شوند. مسلما تا آن تاریخ زمان زیادی باقی مانده اما جای تعجبی ندارد افشای اطلاعات مربوط به کهکشانی‌های جدید از همین حالا شروع شود.

