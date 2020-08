هزینه قطعات ۵G موجود در آیفون ۱۲ فاش شد

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خانواده آیفون ۱۲ پشتیبانی آن‌ها از فناوری ۵G است. طبق جدیدترین گزارش «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، قیمت قطعات مربوط به شبکه‌های ۵G مبتنی بر فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز در آیفون ۱۲ حدود ۷۵ دلار است. همچنین اپل برای پشتیبانی از امواج میلی‌متری باید تا ۱۲۵ دلار هزینه کند.

برای اینکه مدل‌های مختلف آیفون ۱۲ بتوانند از انواع شبکه‌های ۵G پشتیبانی کنند، با امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز سازگار خواهند بود. البته در این میان احتمالا شاهد معرفی یک مدل با قابلیت پشتیبانی از فقط فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز خواهیم بود که ظاهرا این مدل مختص بازار چین است.

به گزارش مینگ چی کو، اپل برای اینکه بتواند قیمت نهایی این آیفون‌ها را کاهش دهد، از برد ارزان‌تری برای باتری استفاده کرده است. طبق ادعای این تحلیلگر، چنین کاری تاثیر منفی بر روی تجربه کاربری ندارد. همچنین مدتی قبل گزارش شد که خانواده آیفون ۱۲ بدون هدفون و شارژر به دست کاربران می‌رسند که چنین کاری هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

در همین زمینه باید به گزارش یکی دیگر از افشاگران به نام جان پروسر هم اشاره کنیم. به گفته او، مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ با قیمت پایه ۶۴۹ دلار و مدل ۶.۱ اینچی آن با قیمت پایه ۷۴۹ دلار به دست کاربران می‌رسند. در همین حین، برای مدل ۶.۱ اینچی آیفون ۱۲ پرو و مدل ۶.۷ اینچی آیفون ۱۲ پرو مکس باید انتظار قیمت پایه ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار را داشته باشیم.

Cult Of Mac

