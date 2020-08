تصاویر رندر گوشی گوگل پیکسل ۵ منتشر شد؛ شباهت گسترده به پیکسل ۴a

مدت‌ها قبل تعدادی تصویر رندر منتسب به گوگل پیکسل ۵ منتشر شد ولی حالا یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری OnLeaks در توییتر فعالیت می‌کند، تصاویر رندر گوگل پیکسل ۵ را منتشر کرده است.

طبق این تصاویر، شاهد طراحی مشابه پیکسل ۴a هستیم و در پنل پشتی آن هم حسگر اثر انگشت فیزیکی توجه را جلب می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G، حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. نمایشگر آن مانند پیکسل ۴a از نوع حفره‌دار است و با توجه به اینکه در بخش فوقانی حاشیه‌ی ضخیمی دیده نمی‌شود، به احتمال زیاد گوگل سیستم راداری را کنار گذاشته است.

اگر اطلاعات مربوط به این تصاویر صحت داشته باشند، پس این گوشی از نمایشگر ۵.۷ یا ۵.۸ اینچی بهره می‌برد. یکی از گزارش‌ها اشاره کرده بود که فقط مدل ایکس‌ال گوگل پیکسل ۵ عرضه می‌شود ولی حالا به نظر می‌رسد مدل موردنظر روانه‌ی بازار نخواهد شد و کاربران خواستار گوشی بزرگ‌تر احتمالا باید به مدل ۵G پیکسل ۴a بسنده کنند.

در نهایت باید بگوییم که این گوشی مانند نسل قبلی مجهز به دو دوربین اصلی است در لبه‌ی پایینی آن هم یک پورت USB-C و دو جایگاه مربوط به اسپیکر وجود دارد. طبق خبری که به تازگی منتشر شده، این گوشی به همراه مدل ۵G پیکسل ۴a در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) رسما معرفی خواهند شد. به نظر شما آیا این گوشی می‌تواند به موفقیت برسد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

گوگل پیکسل ۴a چه معنایی برای پیکسل ۵ دارد؟

