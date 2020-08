همانطور که احتمالا می‌دانید، تنها یک روز پس از عرضه رسمی گلکسی نوت ۲۰ اولترا به بازار، تعدادی از کاربران وجود بخار گرفتگی لنز دوربین آن را گزارش دادند. بسیاری‌ها گمان کردند لنز دوربین این گوشی مشکل دارد اما سامسونگ امروز با صدور بیانیه‌ای، علت آن را توضیح داد.

به گزارش وب‌سایت Sammobile، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن سامسونگ، از مشکل بخار گرفتگی لنز دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا خبر داده‌اند. برخی‌ها حتی اعلام کردند گرد و خاک درون این لنزها رفته و این خبر بسیاری از افرادی را که قصد خرید این گوشی را داشتند نگران کرد.

Sammobile اما در ادامه گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرد که تنها کاربران کشور کره جنوبی با این مشکل مواجه شده‌اند و هنوز کاربران کشور‌های دیگر موضوعی از این بابت را گزارش نکرده‌اند. در همین راستا وب‌سایت TechRadar در تماسی با سامسونگ، علت را جویا شد. سامسونگ هم ضمن اشاره به اینکه از موضوع پیش آمده آگاه است اعلام کرد مشکل اصلا جدی نیست. متن کامل بیانیه‌ی این شرکت به شرح زیر است:

سامسونگ متعهد به تضمین رضایت مصرف‌کننده و تجربه لذت‌بخش آن‌ها از دستگاه‌های گلکسی است. اخیرا تعداد کمی گزارش مبنی بر وجود بخار درون لنز گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا دریافت کردیم. مانند شیشه و محصولات ساخته شده از آن، اگر گوشی‌های ضد آب را هم در معرض تغییر ناگهانی دما قرار دهید، بخار گرفتگی در آن بوجود خواهد آمد.

تست باتری گلکسی نوت ۲۰ اولترا

سامسونگ معمولا گوشی‌های خوب و بدون نقص فنی تولید می‌کند اما سابقه ساخت محصولات مشکل‌دار در کارنامه غول کره‌ای وجود دارد. مثلا گلکسی فولد به عنوان اولین تجربه این شرکت در ساخت محصولی با نمایشگر تاشونده، در سری اول به شکست انجامید چرا که امکان ورود گرد و غبار درون لولاهای آن وجود داشت. در نهایت سامسونگ مجبور شد زمان عرضه آن را به تعویق انداخته و نسخه‌ی بهبود یافته‌ی آن را راهی بازار کند.

گلکسی نوت ۷ را هم که احتمالا به خاطر دارید. محصولی که قرار بود یک تجربه متفاوت باشد اما از مشکل باتری رنج می‌برد و آتش می‌گرفت. مشکل این گوشی به قدری جدی بود که با بروزرسانی هم حل ‌نشد و به همین خاطر سامسونگ تمام این گوشی‌ها را از بازار جمع‌آوری کرد.

اما به نظر می‌رسد مشکل گلکسی نوت ۲۰ اولترا اصلا نتیجه‌ای مشابه گلکسی نوت ۷ در پی نداشته باشد. مشکلی که نوت سال ۲۰۱۶ به آن گرفتار شد حتی توجه کاربرانی را که به گوشی‌های هوشمند علاقه نداشتند به خود جلب کرد اما ظاهرا تنها تعداد محدودی از کاربران چنین تجربه بدی را با نوت ۲۰ اولترا داشتند.

اگر به خاطر داشته باشید یک سری از کاربران بعد از ورود گلکسی اس ۲۰ اولترا به بازار هم از شکستن ماژول دوربین آن خبر داده بودند اما حالا می‌بینیم که هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. در حال حاضر کمی بیشتر از ۱۰۰ نفر وجود بخار در لنز دوربین را گزارش داده‌اند که اگر این تعداد را بدبینانه به ۲۰۰ برسانیم، باز هم تنها ۰.۲۵ درصد از ۷۸۰.۰۰۰ گوشی فروخته شده به این مشکل دچار شده‌اند.

البته مدت زمان زیادی هم نیست که این گوشی راهی بازار شده و این احتمال هم وجود دارد که مشکل یاد شده به مرور جدی‌تر شود و کاربران بیشتری آن را گزارش کنند. با این حال خود سامسونگ آن را مسئله‌ای جدی نمی‌داند و شواهدی هم که وجود دارد، بیانیه‌ی غول کره‌ای را تایید می‌کند.

گلکسی نوت ۲۰ اولترا هنوز رسما وارد بازار ایران نشده اما خوشبختانه تا آن زمان قطعا خبرهای بیشتری در رابطه با این موضوع خواهیم شنید که آیا بخار گرفتگی لنز دوربین آن جدی است یا صرفا به خاطر تغییر ناگهانی دماست.

ویدیوی تست مقاومت گلکسی نوت ۲۰ اولترا در برابر خط و خش و خمیدگی

