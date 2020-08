تراشه‌های سری Dimensity مدیاتک بار دیگر این شرکت را در مرکز توجه قرار داده‌اند و با افزایش محدودیت‌های تحریم هواوی، مدیاتک فرصت همکاری گسترده با این شرکت را پیدا کرد. اما با توجه به جدیدترین تحریم آمریکا علیه هواوی، به نظر می‌رسد مدیاتک نمی‌تواند تراشه‌های خود را در اختیار هواوی قرار دهد.

شرکت مدیاتک در جدیدترین بیانیه خبری خود به تبعیت از قوانین و مقررات دولت آمریکا اشاره کرده است. به همین خاطر مدیاتک از تحریم جدید آمریکا علیه هواوی تبعیت خواهد کرد و در نتیجه فروش تراشه‌های این شرکت به هواوی امکان‌پذیر نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مدیاتک حدود ۳۰ میلیون تراشه را برای هواوی آماده کرده است. در صورتی که نتواند آن‌ها را در اختیار هواوی قرار دهد، این احتمال وجود دارد که تراشه‌های موردنظر به دیگر شرکت‌های چینی مانند شیائومی، اوپو و ویوو فروخته شوند.

اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، مدیاتک متحمل خسارت سنگینی می‌شود. در ضمن حتی اگر این شرکت‌های چینی خواستار بهره‌گیری از این تراشه‌ها باشند، احتمالا به­دنبال بهره­گیری از تخفیف قابل توجهی خواهند بود.

مدتی قبل تحریم آمریکا باعث شد که شرکت تراشه‌سازی TSMC ارتباط خود را با هواوی قطع کند و در نتیجه تراشه‌های اختصاصی هواوی به آخر خط رسیده‌اند. حالا با تحریم جدید آمریکا، این شرکت حتی دیگر نمی‌تواند تراشه‌های ساخت دیگر شرکت‌ها را خریداری کند و فقط در صورت دریافت مجوز مخصوص می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

البته این تحریم به تازگی تصویب شده و شاید مدیاتک بتواند در کوتاه مدت تعدادی تراشه را در اختیار هواوی قرار دهد. در هر صورت مدت‌هاست که هواوی تحت فشار گسترده‌ای قرار دارد و حالا با تصویب این تحریم جدید، آینده هواوی بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

