روز گذشته رندرهای منتسب به گوگل پیکسل ۵ منتشر شد و حالا به لطف گزارش سایت Android Central می‌توانیم با اطمینان بیشتری به بخشی از مشخصات این گوشی بپردازیم.

بر اساس این گزارش، گوشی موردنظر در مقایسه با پیکسل ۴ از باتری بسیار بزرگ‌تری بهره می‌برد و شایعات مربوط به بهره‌گیری از باتری ۳۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی صحت ندارند. اگرچه هنوز از ظرفیت باتری این گوشی اطلاع نداریم، اما در هر صورت به نظر می‌رسد قرار نیست عمر باتری ضعیف پیکسل ۴ تکرار شود.

از لحاظ تراشه هم همانطور که انتظار داشتیم با اسنپ‌دراگون ۷۶۵G روبرو خواهیم شد. در کنار آن باید انتظار ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. برای مقایسه باید بگوییم که نسل قبلی این گوشی یعنی پیکسل ۴ از ۶ گیگابایت رم بهره می‌برد.

در ابتدا گفته می‌شد این گوشی همراه با نمایشگر ۵.۸ اینچی به دست کاربران می‌رسد ولی بر اساس این گزارش، گوگل پیکسل ۵ مجهز به نمایشگر ۶ اینچی است. البته کاربران خواستار نمایشگر بزرگ‌تر می‌توانند مدل ۵G پیکسل ۴a را خریداری کنند که از نمایشگر ۶.۲ اینچی بهره می‌برد. گفتنی است رفرش ریت این نمایشگر به ۹۰ هرتز می‌رسد.

در پنل پشتی این گوشی مانند پیکسل ۴ دو دوربین دیده می‌شود که البته حالا به جای دوربین ثانوی تله‌فوتو، دوربین اولترا واید مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نباید سرعت ۱۵ وات شارژ بی‌سیم و ۵ وات شارژ بی‌سیم معکوس را از قلم بیندازیم. هنوز مشخص نیست که این گوشی با چه قیمتی روانه‌ی بازار می‌شود ولی در هر صورت در گزارش مذکور بار دیگر اعلام شده که در تاریخ ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) گوشی‌های پیکسل ۵ و مدل ۵G پیکسل ۴a معرفی خواهند شد.

روی هم رفته بخش زیادی از جذابیت پیکسل ۵ مرتبط با قیمت آن خواهد بود. اگر پیکسل ۵ اختلاف قیمت زیادی با گوشی ۴۹۹ دلاری مدل ۵G پیکسل ۴a نداشته باشد، احتمالا مورد توجه زیادی قرار می‌گیرد. اما اگر قرار است با قیمت یک پرچم‌دار عرضه شود، به موفقیت آن نمی‌توانیم چندان امیدوار باشیم.

منبع: Android Authority

The post بخشی از مشخصات گوگل پیکسل ۵ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala