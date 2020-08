این روزها کاربران در بسیاری از کشورهای پیشرفته هنگام حضور در فروشگاه‌ها با گوشی خود مبلغ موردنظر را پرداخت می‌کنند. از جمله مشهورترین گوشی‌های دارای سیستم تشخیص چهره می‌توانیم به آیفون اشاره کنیم که در صورت پوشیدن ماسک نمی‌تواند چهره را تشخیص بدهد و تاییدیه موردنظر برای پرداخت را دریافت کند.

با توجه به اینکه روزبه‌روز کشورها و مناطق بیشتری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک را اجباری می‌کنند، شرکت‌های تکنولوژی سخت مشغول تلاش برای هماهنگی با وضعیت جدید هستند. اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییر احتمالا باید با خود کاربران آغاز شود.

همان‌طور که گفتیم، فیس آی‌دی اپل احتمالا مشهورترین سیستم تشخیص چهره برای کاربران است. این تکنولوژی که از شبکه‌ای از نقاط مادون قرمز برای اندازه‌گیری شکل فیزیکی چهره کاربر استفاده می‌کند، به‌عنوان یک سد برای ورود به آیفون یا آیپد موردنظر انجام وظیفه می‌کند؛ علاوه بر این دیگر ویژگی‌ها مانند Apple Pay هم از این مشخصه بهره‌مند می‌شوند.

اما اگرچه این سرویس با وجود آرایش غلیظ، ریش پرپشت و حتی عینک آفتابی می‌تواند کار خود را انجام دهد، در صورت استفاده از ماسک دچار مشکل می‌شود. البته کاربران برای حمل‌ونقل عمومی با بهره‌گیری از ویژگی کمتر شناخته شده Express Transit می‌توانند این مشکل را پشت سر بگذارند و بدون نیاز به تایید هویت پول مربوط به حمل‌ونقل عمومی را پرداخت کنند.

اما به غیر از آن، اپل تنها یک آپدیت جدید برای این مشکل ارائه داده است. در اواسط ماه مه، اپل آپدیتی منتشر کرد که تاخیر بین خطا در تشخیص چهره و نمایش بخش مربوط به وارد کردن رمز عبور را از بین برد. اگرچه چنین کاری مثمر ثمر واقع می‌شود، اما کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. اما «اندرو باد» (Andrew Bud)، مدیر ارشد شرکت iProov که در زمینه‌ی تشخیص چهره فعالیت می‌کند، می‌گوید که متاسفانه احتمالا در کوتاه‌مدت این بهترین کاری است که از دست شرکت‌ها برمی‌آید.

آقای «باد» می‌گوید که ماسک‌های صورت در واقع تشخیص چهره را سخت‌تر نمی‌کنند. به گفته او «سیستم‌های مدرن تشخیص چهره تا حد زیادی از مناطق اطراف چشم‌ها استفاده می‌کنند و الگوی قدیمی مربوط به بررسی هندسه کلی شکل صورت حدود ۵ سال قبل منسوخ شده است.»

در عوض، مهم‌ترین چالشی که ماسک‌ها ایجاد می‌کنند این است که تشخیص بین یک چهره واقعی یا جعلی برای سیستم تشخیص چهره کار سخت‌تری می‌شود. از این موضوع تحت عنوان «تضمین حضور واقعی» یاد می‌شود و مهم‌ترین وظیفه‌ی سیستم تشخیص چهره به حساب می‌آید؛ به همین خاطر به اعتقاد آقای «باد» به این زودی‌ها قرار نیست نحوه کارکرد این سیستم‌ها به طور گسترده تغییر پیدا کنند.

این مشکل همچنین جایگزین‌های دیگر را هم دچار دردسر کرده است. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ سامسونگ از گلکسی اس ۸ مجهز به قابلیت تشخیص عنبیه رونمایی کرد. در عرض یک ماه، محققان ویدیویی منتشر کردند که نشان می‌داد از طریق یک عکس از چشم کسی که لنز زده بود، موفق شده بودند این سیستم را دور بزنند. این محققان در گزارش خود نوشتند: «گران‌ترین بخش هک سیستم بیومتریک گلکسی اس ۸ خریدن این گوشی بوده است.»

در این زمینه شاید تکنولوژی‌های دیگر بتوانند بیشتر مثمر ثمر واقع شوند. شرکت iProov که در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات تایید هویت برای دولت بریتانیا فعالیت می‌کند، یک سیستم بیومتریک مبتنی بر شناسایی کف دست توسعه داده که به کاربران اجازه می‌دهد با گوشی خود از دستشان عکس بگیرند و این مرحله را پشت سر بگذارند. اما آقای «باد» می‌گوید که محتمل‌ترین نتیجه، تغییر در نگرش‌ها است و کاربران به ناچار برای کارکرد صحیح سیستم تشخیص چهره باید برای لحظه‌ای ماسک را از صورت بردارند. اما در اماکن عمومی و شلوغ انجام چنین کاری فرد را با ریسک ابتلا به کرونا روبرو می‌کند.

اما در این میان، مشکل موردنظر یک مزیت هم به همراه داشته است. سیستم‌های تشخیص چهره مربوط به اهداف نظارتی که از دوربین‌های مداربسته استفاده می‌کنند، به دلیل استفاده گسترده افراد از ماسک‌ها با مشکل روبرو شده‌اند. طبق پژوهشی که در ماه ژوئیه صورت گرفته، دقت الگوریتم‌های تشخیص چهره استفاده شده توسط دولت آمریکا به دلیل این موضوع حدود ۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

