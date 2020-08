بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره شرکت سونی نرم افزار رایگان جدیدی را منتشر کرد که به دارندگان دوربین‌های بدون آینه این شرکت اجازه می‌دهد، تا بدون استفاده از «کارت کپچر» (Capture Card)، دوربین‌های خود را به «وب‌کم» (Webcam) تبدیل کنند.

در دنیای دوربین‌های بدون آینه، شرکت‌های کانن و نیکون به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر به جایگاه سونی در این دوربین‌ها برسند. اما اکنون به نظر می‌رسد که شاهد رخ دادن اتفاق برعکسی در دنیای عکاسی هستیم. حالا سونی در ارائه ویژگی جدیدی به جایگاه شرکت کانن و نیکون رسیده است.

بعد از همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و افزایش استفاده از وب‌کم جهت انجام کارهایی مانند تدریس آنلاین یا انجام تماس‌ تصویری، کانن اولین شرکتی بود که نرم افزاری را جهت تبدیل دوربین به وب‌کم ارائه کرد. با استفاده از نرم افزار کانن، دارندگان برخی مدل‌های دوربین‌های کانن می‌توانستند که دوربین خود را به وب‌کم تبدیل کنند.

این مسیر که به وسیله‌ی کانن آغاز شد، رفته‌رفته توسط شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی دوربین مانند فوجی‌فیلم، پاناسونیک، الیمپوس و نیکون هم طی شد. حتی در ماه جولای (تیر ماه) شرکت گوپرو هم این قابلیت را برای دوربین‌های خود عرضه کرد.

طرفداران دنیای عکاسی، مشتاقانه منتظر بودند تا ببینند که سونی چه زمانی از این قابلیت در دوربین‌هایش استفاده خواهد کرد.

بالاخره سونی بعد از مدت‌ها انتظار، نرم افزار رایگانی را منتشر کرد که با استفاده از آن می‌توان از دوربین‌های این شرکت به عنوان وب‌کم استفاده کرد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان ۳۵ مدل از دوربین‌های مختلف این شرکت را با استفاده از پورت USB به وب‌کم تبدیل کرد.

از جمله دوربین‌های سونی که می‌توان از آن‌ها به عنوان وب‌کم استفاده کرد، می‌توان به Sony a7 و a7R Mark II و هر سه دوربین a7S، هر دو دوربین a9 و دوربین‌های a5100, a6100, a6300, a6400, a6500, a6600 اشاره کرد.

علاوه بر پشتیبانی از دوربین‌های سری آلفا، با استفاده از نرم افزار منتشر شده می‌توان دیگر دوربین‌های این شرکت هم به وب‌کم تبدیل کرد. شما می‌توانید لیست کامل این دوربین‌ها را در زیر مشاهده کنید.

همانند نسخه‌ی اول نرم افزار ارائه شده توسط شرکت‌های کانن، فوجی فیلم و نیکون، کاربران دوربین‌های سونی می‌توانند از نسخه‌ی اول این نرم افزار تنها بر روی سیستم عامل ویندوز استفاده کنند. سونی در رابطه با منتشر شدن نسخه‌ی مک این نرم افزار، هنوز اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

اگر دوربین سونی شما در لیست منتشر شده وجود دارد و همچنین از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنید، می‌توانید به راحتی کیفیت تماس‌های تصویری خود را افزایش دهید.

در صورت نیاز شما می‌توانید برای اطلاع از نحوه اتصال دوربین، و فعال‌سازی قابلیت استفاده از دوربین به عنوان وب‌کم از آموزش قرار داده شده درسایت سونی استفاده کنید.

اگر نیاز به دانلود این نرم افزار دارید، می‌توانید با استفاده از این قسمت در سایت سونی این کار را انجام دهید. برای دانلود این نرم افزار در ابتدا مدل دوربین خود را از روی لیست منتشر شده انتخاب کنید (اگر دارای دوربین‌های مختلفی از برند سونی هستید می‌توانید چندین دوربین را به صورت همزمان انتخاب کنید) و سپس بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

