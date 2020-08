اینطور که به نظر می‌رسد، داغ شدن گلکسی بادز و دو مدل بعد آن یعنی گلکسی بادز پلاس و گلکسی بادز لایو به چالش جدیدی برای سامسونگ تبدیل شده. به گزارش کاربران، استفاده از سری گلکسی بادز در محیط‌های گرم، باعث داغ شدن آن‌ها می‌شود. طوری که بوق هشدار آن‌ها به صدا در می‌آید.

ظاهرا مشکلات سامسونگ تمامی ندارد. تقریبا دو روز پیش بود که بیش از ۱۰۰ نفر از کاربران از مشکل بخار گرفتگی لنز دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا شکایت داشتند که سامسونگ علت آن را تغییر ناگهانی دما دانست. اما حالا به نظر می‌رسد ایربادز‌های این شرکت نیز یک مشکل عجیب دارد و آن هم این است که اگر در معرض دمای ۳۲-۳۷ درجه سانتی گراد قرار گیرند، بوق هشدار آن‌ها به نشانه‌ی گرمای بیش از حد فعال می‌شود.

یکی از کاربران در ردیت در رابطه با مشکل گلکسی بادز خود اینطور نوشت:

اخیرا یک گلکسی بادز خریدم و الان هم از آن استفاده می‌کنم. اما بعد از یک ساعت استفاده بدون وقفه، دمای آن افزایش یافته و شروع به گرم شدن می‌کند. آیا کسی تا به حال این مورد را تجربه کرده؟ آیا همچین اتفاقی برای هدفون‌های مشابه طبیعی است؟

یکی دیگر از کاربران در انجمن Galaxy Community در رابطه با گلکسی بادز پلاس خود نوشت:

مشکل اینجاست که نمی‌توانید از گلکسی بادز پلاس زیر نور مستقیم آفتاب استفاده کنید. اگر در روزهای ابری یا در شرایطی که نور آفتاب مستقیم نتابد از آن استفاده کنم همه چیز خوب است. اما در روز روشن و در شرایطی که آفتاب به یکی از آن‌ها بتابد، هر ۵ الی ۱۰ ثانیه بوق هشدار آن به صدا در می‌آید تا اینکه آن‌ها را از زیر نور آفتاب خارج کنم که خب در این حالت هیچ استفاده‌ای نخواهند داشت. برای آزمایش، درحالی که آن‌ها را درون گوش خود قرار داده بودم، هر یک را به سمت نور آفتاب نگه داشتم و متوجه شدم دقیقا همانی که زیر نور آفتاب قرار می‌گیرد بوق هشدار می‌زند. اگر مسیر نور آفتاب مسدود شود، دیگر مشکلی وجود ندارد. ایربادزهای دیگر در شرایط مشابه بوق هشدار نمی‌زنند. فکر می‌کنم سامسونگ طبق معمول هرگونه اطلاع از این مسأله را انکار کند اما به نظر من قرارگیری زیر نور آفتاب عامل اصلی گرم شدن گلکسی بادزهاست که بسیاری‌ها از آن گله داشتند.

شنیدن مداوم صدای بوق حین گوش دادن به موسیقی واقعا آزاردهنده است. البته که این مشکل تنها در شرایط خاص پیش می‌آید اما در واقع این یعنی کاربرانی که در محیط‌های گرم یا زیر نور آفتاب کار می‌کنند باید قید گلکسی بادزها را بزنند چون در غیر این صورت چیزی جز صدای بوق هشدار به گوششان نخواهد رسید.

از طرفی اگر دمای بالا واقعا باعث داغ شدن گلکسی بادز یا هر ایربادز دیگری شده و به آن صدمه بزند، می‌توان بوق زدن را نشانه‌ی خوبی در نظر گرفت. اما اینکه تاکنون کاربران دیگر ایربادزها به وجود چنین مشکلی اشاره نکردند کمی عجیب است. در حال حاضر نه می‌توان گفت شرکت‌های دیگر این موضوع را نادیده گرفتند و نه می‌توان گفت گلکسی بادزها حتما مشکل خاصی دارند.

متاسفانه سامسونگ هنوز بیانیه‌ای در این رابطه منتشر نکرده و به نظر می‌رسد فعلا در حال بررسی شرایط است. در حال حاضر بسیاری‌ها این مشکل را گزارش داده‌اند و اگر برای سامسونگ وجود این مشکل اثبات شود، قطعا پاسخی در رابطه با آن خواهد داشت.

اگر شما عزیزان هم از این محصولات استفاده می‌کنید، آیا تاکنون تجربه چنین مشکلی را داشته‌اید؟

