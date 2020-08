سامسونگ در تاریخ ۱۵ مرداد امسال از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا رونمایی کرد. از لحاظ قدرت پردازشی تفاوتی بین این دو محصول وجود ندارد اما قابلیت‌هایی نظیر جنس بدنه، باتری، نمایشگر و البته فاکتور مهم‌تر یعنی دوربین در آن‌ها متفاوت است. در این مطلب اما به مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با پرچم‌داران هم‌رده یعنی اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و البته نوت ۲۰ اولترا می‌پردازیم تا ببینیم آیا این گوشی آنطور که سامسونگ ادعا می‌کرده ارزش خرید دارد یا خیر.

گلکسی نوت ۲۰ از نمایشگر تخت و بدنه پلاستیکی بهره می‌برد. همچنین در بخش دوربین، شاهد حضور سه سنسور با قابلیت‌های کمتر از نمونه‌های بکار رفته در مدل اولترا هستیم که شامل یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتوی ۶۴ مگاپیکسلی می‌شوند اما دیگر شاهد قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال نیستیم.

در واقع گلکسی نوت ۲۰ توانایی مشابهی با اس ۲۰ پلاس دارد. به جز اینکه به سنسور سنجش عمق مجهز نیست که خب آنقدرها اهمیت ندارد. در طرف مقابل آیفون ۱۱ پرو حضور دارد که از سه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در وب‌سایت DXOMARK، هم‌رده با گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا شایستگی این محصول به عنوان یک پرچم‌دار قدرتمند سال ۲۰۲۰ را ثابت کرد اما آیا نوت ۲۰ هم می‌تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد؟

امتیاز گوشی‌ها در وب‌سایت DXOMARK

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: مشخص نشده

گلکسی اس ۲۰ پلاس: ۱۱۸ امتیاز، رتبه سیزدهم

گلکسی نوت ۲۰: مشخص نشده

آیفون ۱۱ پرو: ۱۱۷ امتیاز، رتبه چهاردهم

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – دوربین اصلی

صحنه‌ی شماره‌ی ۱

در تصویر شماره ۱، تمام تصویر در نگاه اول با کیفیت مشابه به ثبت رسیده‌اند. البته این موضوع در مقایسه‌ی دوربین پرچم‌دارها امری طبیعی است چرا که شرکت‌ها معمولا گوشی‌های قدرتمند خود را با بهترین دوربین‌ها راهی بازار می‌کنند. اما عامل مهمی به نام پردازش نرم‌افزاری تصویر وجود دارد که در نهایت باعث تغییر کیفیت تصاویر می‌شود.

در این صحنه آسمان می‌تواند سوژه تاثیرگذاری در انتخاب برنده باشد. شاید کمی سخت‌گیرانه باشد و برخی‌ها این انتخاب را نپسندند اما با بررسی‌ دقیق، می‌بینیم در نهایت این آیفون ۱۱ پرو است که بهترین تصویر را ثبت کرد. چرا که کنتراست (تفاوت بین نقاط روشن و تیره) بین قسمت روشن و تیره ابر به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده.

با اختلاف بسیار ناچیزی گلکسی نوت ۲۰ اولترا در رده دوم قرار می‌گیرد که توانسته در بدنه کشتی جزئیات بیشتری را به تصویر بکشد. گلکسی اس ۲۰ پلاس و نوت ۲۰ هم اگر حرکت متفاوت ابرها تصاویر آن‌ها را متمایز نمی‌کرد، شاید به سختی می‌توانستیم تفاوتی بینشان پیدا کنیم. بنابراین این دو با یک امتیاز در رده آخر قرار می‌گیرند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸ ۸ ۹

صحنه‌ی شماره‌ی ۲

این صحنه مواردی که در بالا به آن اشاره کردیم را به شکل واضح‌تری به تصویر می‌کشد. در واقع این دو صحنه تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند اما در هر دوی آن‌ها توانایی بی‌نظیر آیفون در حالت HDR (محدوده دینامیکی گسترده، در عکاسی به معنای نسبت نقاط روشن به نقاط تیره است) را شاهد هستیم که این محصول را یک پله از کهکشانی‌ها بالاتر قرار می‌دهد.

با نگاهی به ابرها می‌بینیم که تصویر ثبت شده توسط آیفون دقیقا حس و حال هوای ابری را به کاربر القا می‌کند چرا که تمایز زیبا و به‌اندازه‌ای بین ابر تیره و روشن برقرار است. حتی جزئیات ابرهایی که در معرض تابش نور آفتاب قرار دارند هم به بهترین شکل ممکن دیده می‌شود در حالی که در گوشی‌های دیگر این قسمت‌ها به نوعی غلیظ به ثبت رسیده‌ و جزئیات لازم را ندارند.

اما خود گلکسی‌ها تقریبا یک تصویر مشابه را ثبت کردند. فرق خاصی بین آن‌ها وجود ندارد که بخواهیم آن‌ها را در رتبه‌های متفاوتی قرار دهیم بنابراین به همه‌ی آن‌ها یک امتیاز تعلق می‌گیرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸ ۸ ۸ ۹

صحنه‌ی شماره‌ی ۳

باز هم شاهد تصویری از آسمان در این صحنه هستیم اما از آن جایی که عملکرد ۴ دستگاه در نمایش آن کاملا مشابه دو تصویر قبل بود، بنابراین از توضیحات اضافه در این بخش خودداری می‌کنیم چون بدیهی است آیفون عملکرد بهتری داشته. اما در دیگر بخش‌ها چطور؟

سوژه‌ی مورد نظر در گلکسی‌ها با جزئیات بیشتری ثبت شد که در بین‌ آن‌ها به ترتیب نوت ۲۰ اولترا در رده اول و نوت ۲۰ هم در رده آخر قرار می‌گیرد. البته تفاوت آنقدرها زیاد نیست و تنها زمانی که تصاویر را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم مشخص می‌شود. همچنین نوت ۲۰ در نمایش درخت سمت چپ تصویر نیز عملکرد خوبی در مقایسه با ۳ گوشی دیگر نداشت و به همین خاطر در رده آخر قرار می‌گیرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸.۵ ۸ ۹

صحنه‌ی شماره‌ی ۴

در این صحنه تفاوت خیلی زیادی بین گوشی‌ها در نمایش آسمان وجود ندارد اما به نظر می‌رسد هر سه نماینده سامسونگ تصویر را به نوعی تیره‌‌تر از آیفون ثبت کردند. در بین کهکشانی‌ها، اس ۲۰ پلاس ضعیف‌ترین عملکرد را خصوصا در نمایش سبزه‌ها داشت اما نوت ۲۰ اولترا توانست شار‌پ‌ترین تصویر را ثبت کند. گلکسی نوت ۲۰ هم با عملکردی مشابه با برادر بزرگ‌تر خود، بین این دو گوشی قرار می‌گیرد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۷.۵ ۸ ۹

بیانیه‌ی سامسونگ درباره‌ی مشکل بخار گرفتگی لنز دوربین گلکسی نوت ۲۰ اولترا

صحنه‌ی شماره‌ی ۵

بار دیگر شاهد تصاویری هستیم که کیفیت مشابهی دارند و خب ظاهرا باید یکبار دیگر برای انتخاب برنده حساسیت به خرج بدهیم. اگر به تصویر ثبت شده توسط گلکسی نوت ۲۰ اولترا دقت کنید می‌بینید گل‌هایی که در انتهای تصویر وجود دارند آنقدر قرمز هستند که گویا می‌درخشند. دو گلکسی دیگر اما عملکرد بهتری در این زمینه داشتند اما ظاهرا تنها نماینده اپل توانست کنترل فوق‌العاده‌ای روی رنگ‌ها داشته باشد. کاربر حتی بدون بزرگ‌نمایی می‌تواند شاخه‌های تکی هر گل را به خوبی مشاهده کند. این موضوع برای گل‌هایی که در قسمت جلوی تصویر قرار دارند هم صدق می‌کند.

اما در ثبت جزئیات سوژه‌های پس‌زمینه، گلکسی نوت ۲۰ ضعیف‌ترین عملکرد را داشت و به همین خاطر در رده‌ی آخر قرار می‌گیرد. همچنین گلکسی نوت ۲۰ اولترا و اس ۲۰ پلاس عملکرد تقریبا مشابهی داشتند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸.۵ ۸ ۹

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – دوربین فوق عریض

وقتی به دوربین فوق عریض می‌رسیم، نتیجه کاملا برعکس می‌شود و کهکشانی‌ها صدر جدول را تصاحب می‌کنند. البته که یافتن برنده در این مقایسه اصلا کار ساده‌ای نبود چون با ۴ گوشی بسیار قدرتمند طرف هستیم. اما در رابطه با کیفیت عکس‌ها باید بگوییم که عملکرد نماینده‌های سامسونگ تقریبا مشابه بوده و حتی اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد، آنقدری نیست که بخواهد اهمیت داشته باشد. بنابراین به هر سه گوشی گلکسی یک امتیاز می‌دهیم.

اما دوربین فوق عریض آیفون ۱۱ پرو در زمینه HDR اصلا توانایی‌های دوربین اصلی را ندارد و اگر به ابرها نگاه کنید به خوبی شاهد نقطه ضعف نماینده اپل خواهید شد. جالب اینجاست که ابرها در ۴ تصویر اول نقش تعیین‌کننده‌ای در برتری آیفون ایفا کردند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۹ ۹ ۹ ۸

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – دوربین تله‌فوتو

















در بزرگ‌نمایی، کارمان برای انتخاب برنده بسیار ساده‌تر شد. تصاویر بالا در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری ثبت شدند تا آیفون ۱۱ پرو بتواند توانایی‌های خود را نشان دهد اما خب این گوشی آنقدرها در این زمینه خوب عمل نکرد. جای تعجبی نداشت که نوت ۲۰ اولترا با اختلاف فاحشی این بخش را پیروز شود. تصویر ثبت شده توسط این گوشی شارپ، درخشان و با جزئیات بالاست و حتی کاربر می‌تواند بدون هیچ مشکلی آن را در شبکه‌های اجتماعی نیز به اشتراک بگذارد و یا آن را پرینت کند.

در واقع مقایسه اصلی بین سه گوشی دیگر بود که بین آن‌ها گلکسی نوت ۲۰ و اس ۲۰ پلاس عملکرد مشابهی داشتند چرا که دوربین‌های مشابهی در این زمینه دارند. این دو گوشی در حالی در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری خوب عمل کرده‌اند که توانایی بزرگ‌نمایی هیبریدی آن‌ها ۳ برابر است. با این حال تصویری که ثبت شد به حدی خوب هست که کاربر نام کشتی را بدون مشکل بخواند.

نماینده اپل اما اصلا عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت و با اختلاف زیادی در رده‌ی آخر قرار گرفت. نه تنها آب، بلکه تپه‌های پشت تصویر و حتی کشتی به شکل بسیار بدی به ثبت رسیده‌اند و عکس عملا بی‌استفاده‌ است. همچنین به جز عدد ۲۰۶ در وسط بدنه کشتی، هیچ یک از نوشته‌های روی آن قابل خواندن نیستند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۹.۵ ۸.۵ ۸.۵ ۵

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – عکاسی در شب

صحنه‌ی شماره‌ی ۱

در نگاه اول همه چیز عالی است اما اگر کمی دقت کنید می‌بینید آیفون ۱۱ پرو توانسته در مجموع بهترین تصویر را ثبت کند. شاید تصویر ثبت شده توسط این گوشی روشن‌ترین در بین ۳ گوشی دیگر نباشد اما جزئیات خوبی دارد. دو کهکشانی سری نوت در کنترل درخشندگی تابلوهای انتهای خیابان عملکرد بی‌نقصی داشتند اما اگر به تصویر ثبت شده توسط نوت ۲۰ اولترا دقت کنید می‌بینید جزئیات سنگ‌فرش به خوبی به نمایش درنیامده. هر سه کهکشانی در این تصویر عملکرد مشابهی داشتند که به طور کلی با اختلاف بسیار کمی به نسبت نماینده اپل در رده دوم قرار می‌گیرند.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸.۵ ۸.۵ ۹

صحنه‌ی شماره‌ی ۲

در این تصویر در حقیقت عملکرد هر سه گوشی بسیار عالی بود و حتی اگر بخواهیم با دقت هم به آن‌ها نگاه کنیم واقعا سخت خواهد بود یکی را به عنوان بهترین در نظر بگیریم. با این حال بالاترین قسمت ساختمان، چیزی شبیه به تاج وجود دارد که اگر به سه تصویر ثبت شده توسط کهکشانی‌ها دقت کنید می‌توانید جزئیات آن را مشاهده کنید اما آیفون نتوانست کنترل خوبی روی آن داشته باشد و به همین خاطر گویا یک شئ سفید رنگ در حال درخشیدن است. باز هم به این نکته اشاره می‌کنیم که در این تصویر عملکرد هر ۴ گوشی فوق‌العاده بود.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۹ ۹ ۹ ۸.۵

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – دوربین سلفی

صحنه‌ی شماره‌ی ۱

در بخش عکاسی سلفی، از آن جایی که نوت‌ها از یک دوربین با قابلیت‌هاش مشابه بهره می‌برند بنابراین فرق خاصی بین آن‌ها وجود ندارد. عملکرد آن‌ها در کنترل نقاط روشن و تیره بسیار خوب‌ بود اما با این حال بیشتر از این از آن‌ها انتظار می‌رفت. گلکسی اس ۲۰ پلاس هم تصویر خوبی ثبت کرد اما به نسبت نوت‌ها با اختلاف اندکی ضعیف‌تر است. دلیل این تفاوت عملکرد را هم با نگاهی به تصویر ابر به خوبی متوجه می‌شوید.

آیفون ۱۱ پرو اما بار دیگر توانست به مقام اول دست پیدا کند. دوربین سلفی این گوشی نه تنها محدوده دینامیکی بسیار خوبی دارد بلکه رنگ پوست را نیز به زیبایی به تصویر کشید. همین موضوع باعث شده تصویر ثبت شده توسط آن واقعی‌تر از سایرین باشد.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸ ۸.۵ ۹

صحنه‌ی شماره‌ی ۲

تصویر سلفی بعدی، توانایی گوشی در ثبت تصاویر پرتره را به نمایش می‌گذارد. جایی که می‌خواهیم توانایی گوشی‌ها را در جداسازی پس زمینه از سوژه اصلی بسنجیم که خب خوشبختانه انتخاب گوشی برنده آنقدرها کار مشکلی نبود. مثلا گلکسی نوت ۲۰ با اختلاف بسیار کمی، از همه گوشی‌های دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشت چون در نواحی گوش کاملا اختلالات تصویر به چشم می‌خورد. همچنین بخشی از بند کیف هم تار شده و در واقع بخشی از پس زمینه به حساب آمد.

گلکسی اس ۲۰ پلاس و نوت ۲۰ اولترا در رده دوم قرار می‌گیرند و عملکرد هردوی آن‌ها کاملا مشابه بود. اما در رده‌ی اول، آیفون ۱۱ پرو را شاهد هستیم که نه تنها در جداسازی سوژه از پس زمینه عملکرد بی‌نقصی داشت بلکه بار دیگر ثابت کرد هیچ محصولی در نمایش رنگ پوست نمی‌تواند با آن رقابت کند (محصولات در این مقایسه).

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۸.۵ ۸ ۹

مقایسه عملکرد مدل اگزینوس با مدل اسنپدراگون گلکسی نوت ۲۰ اولترا

صحنه‌ی شماره‌ی ۳

اما وقتی نوبت به عکاسی سلفی در شب می‌رسد، نتیجه طور دیگری رقم می‌خورد. گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا عملکرد تقریبا مشابهی از خود به جای گذاشتند. البته شاید در نگاه اول تفاوت بین آن‌ها مشخص باشد اما به طور کلی هر دوی آن‌ها یک امتیاز دریافت می‌کنند.

آیفون ۱۱ پرو اما این بار نتوانست عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد و تصویر را کمی تاریک ثبت کرد. در رابطه با گلکسی اس ۲۰ پلاس هم باید بگوییم که اگرچه تصویر در نوع خود خوب است اما وقتی بدانیم یک گوشی ۱۰۰۰ دلاری آن را ثبت کرده، شاید کمی دلسرد شویم.

امتیازی که به هر گوشی در این بخش داده می‌شود به شکل زیر است:

گلکسی نوت ۲۰ اولترا گلکسی اس ۲۰ پلاس گلکسی نوت ۲۰ آیفون ۱۱ پرو ۸.۵ ۷ ۸.۵ ۸

مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با اس ۲۰ پلاس، آیفون ۱۱ پرو و نوت ۲۰ اولترا – عملکرد کلی

گلکسی نوت ۲۰ اولترا: ۸.۶

گلکسی اس ۲۰ پلاس: ۸.۲

گلکسی نوت ۲۰: ۸.۳

آیفون ۱۱ پرو مکس: ۸.۵

گلکسی نوت ۲۰ اولترا در این مقایسه به رتبه‌ی نخست دست پیدا می‌کند که خب دور از انتظار هم نبود. اگر به تصاویر نگاه کنید متوجه خواهید شد که در اکثر مواقع این گوشی تقریبا هم سطح با آیفون ۱۱ پرو عمل می‌کرد اما در بخش بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری، اختلاف بین دو گوشی به بالاترین حد خود رسید. بعد از قرار دادن قابلیت عکاسی در شب، شرکت‌ها تمرکز خود را روی قابلیت بزرگ‌نمایی گوشی‌ها معطوف کردند که نماینده‌های اپل در حال حاضر در مقایسه با پرچم‌داران اندرویدی حرفی برای گفتن در این بخش ندارند.

همانطور که در مقایسه قبل هم به آن اشاره شد، اپل باید در بخش دوربین، خصوصا بزرگ‌نمایی و عکاسی در شب با دوربین سلفی تغییرات زیادی پدید بیاورد. اگر آیفون ۱۲ نتواند این مشکلات را پوشش دهد قطعا تفاوت نماینده‌های اپل با پرچم‌دارهای اندرویدی در عکاسی بسیار بیشتر خواهد شد. اینکه محدوده دینامیکی عکس کمی مشکل داشته باشد و یا رنگ پوست آنقدرها طبیعی نباشد مسائلی است که کاربران از آن چشم‌پوشی می‌کنند اما اینکه برای یک گوشی بیش از ۱۰۰۰ دلار هزینه کنند که توانایی بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری ندارد می‌تواند بسیار ناامید کننده باشد.

امتیاز نهایی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا هم به دلیل بهره‌مندی از سخت‌افزار و نرم‌افزار تقریبا مشابه، بسیار نزدیک به هم بود اما خب بدیهی است به صورت کلی نوت ۲۰ اولترا برنده باشد. با این حال اگر بخواهیم ارزش خرید گلکسی نوت ۲۰ را با این مقایسه بسنجیم کار اشتباهی است چرا که هنوز فاکتورهای مهمی در بخش دوربین وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها نیز فیلم‌برداری است. اما در این مقایسه‌ها تلاش بر این است با پر استفاده‌ترین دوربین‌ها عکاسی شود تا کاربران عملکرد روزمره محصول مورد نظر خود را بسنجند.

با مقایسه‌ی دوربین گلکسی نوت ۲۰ با پرچم‌داران امسال و پارسال می‌توان این نتیجه را گرفت که نماینده ۱۰۰۰ دلاری سامسونگ صرف نظر از بدنه پلاستیکی خود، می‌تواند برای عاشقان عکاسی انتخاب بسیار خوبی باشد. البته این در صورتی است که نخواهند بیشتر از ۱۰۰۰ دلار برای خرید گوشی هزینه کنند چون در این صورت قطعا انتخاب‌های بهتری وجود خواهد داشت.

آن دسته از کاربرانی که به استفاده از گوشی با بدنه پلاستیکی علاقه ندارند و ترجیح می‌دهند نماینده سری اس سامسونگ یعنی اس ۲۰ پلاس را خریداری کنند باید بدانند این گوشی توانایی بسیار بالایی دارد و اصلا آن‌ها را ناامید نمی‌کند. اگرچه امتیاز آن در این مقایسه از آیفون ۱۱ پرو کمتر شد اما وب‌سایت DXOMARK که تمام دوربین‌ها را در حالت‌های مختلف می‌سنجد به این گوشی امتیاز ۱۱۸ را داده که در واقع متوسط عملکرد آن در عکاسی با امتیاز ۱۲۷ و فیلم‌برداری با امتیاز ۱۰۰ است. (آیفون ۱۱ پرو در این بخش‌ها به ترتیب امتیاز ۱۲۴ و ۱۰۲ را کسب کرد).

نظر شما در رابطه با این مقایسه چیست؟ آیا عملکرد گلکسی نوت ۲۰ را در بخش دوربین به عنوان یک پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ می‌پسندید؟

