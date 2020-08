بیش از یک سال از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه هواوی می‌گذرد ولی این شرکت چینی با وجود تمام فشارهای فزاینده موفق شده میلیون‌ها گوشی را روانه‌ی بازار کند. اما به نظر می‌رسد تحریم جدید دولت آمریکا بالاخره می‌تواند کمر هواوی را بشکند.

دوشنبه گذشته، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد هر شرکتی که می‌خواهد تراشه‌های خود را در اختیار هواوی قرار دهد، در صورت بهره‌گیری این تراشه‌ها از هرگونه فناوری آمریکایی باید برای این کار از دولت آمریکا مجوز دریافت کند. تجهیزات مخابراتی و گوشی‌های هوشمند مهم‌ترین بخش‌های کمپانی هواوی محسوب می‌شوند که انواع تراشه‌ها قلب تپنده آن‌ها محسوب می‌شوند.

چند ماه قبل، تحریم آمریکا باعث شد که هواوی امکان تولید تراشه‌های اختصاصی خود را از دست بدهد. اما حالا این تحریم جدید، راهکار هواوی برای ادامه فعالیت یعنی استفاده از تراشه‌های ساخت یک شرکت دیگر را هم دچار مشکلات اساسی کرده است.

زمان‌بندی این تحریم جدید هواوی هم قابل توجه است. از همان آغاز تحریم‌های آمریکا، این دولت حدودا هر سه ماه یکبار مجوز موقتی هواوی را تمدید می‌کرد که به گوگل اجازه می‌داد برای گوشی‌های هواوی عرضه شده همراه با سرویس‌های گوگل به‌روزرسانی ارائه کند. با توجه به عدم تمدید این مجوز موقتی، هواوی اعلام کرده که گوشی‌های موردنظر همچنان آپدیت دریافت می‌کنند ولی گوگل در این رابطه اظهارنظر نکرده است.

دوران شکست‌ناپذیری

پیش از حرکت دولت آمریکا برای نابود کردن زنجیره تامین تراشه‌های هواوی، قطع دسترسی به سرویس‌های گوگل مهم‌ترین ضربه وارد شده بر روی گوشی‌های هواوی محسوب می‌شد. از آن زمان، هواوی موفق شده دو سری پرچم‌داران میت ۳۰ و P40 را روانه‌ی بازار کند که البته فقط در چین فروش خیلی خوبی داشته‌اند.

به لطف فروش بالای گوشی‌های هواوی در چین و همچنین قراردادهای چند میلیارد دلاری مربوط به تجهیزات هواوی در همین کشور، موفق شده به رشد درآمد خود ادامه دهد و سوخت مربوط به بخش تحقیق و توسعه را تامین کند. همین موفقیت باعث شده دولت آمریکا علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای شکست هواوی، احساس سرخوردگی کند و این در حالی است که دولت آمریکا موفق شده چندین کشور را به عدم استفاده از تجهیزات ۵G هواوی راضی کند. اما در نهایت بخش گجت‌های مصرفی هواوی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

فاز جدید تحریم هواوی

اما حالا دیگر این‌گونه نیست. تنها دو هفته قبل، مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی اعلام کرد که گوشی‌های میت ۴۰ آخرین پرچم‌داران مجهز به تراشه اختصاصی این شرکت خواهند بود. در آن زمان گفته می‌شد که کل گوشی‌های هواوی به بهره‌گیری از تراشه‌های مدیاتک روی می‌آورند که حالا تحریم های جدید آمریکا این گزینه را هم از بین برده است. شرکت مدیاتک در جدیدترین بیانیه خود تبعیت از قوانین دولت آمریکا را تایید کرده که به معنای عدم امکان همکاری این شرکت با هواوی است.

در ماه مه که آمریکا تولید تراشه‌های هواوی را غیرممکن کرد، سوال اصلی این بود که تراشه‌های موجود در انبارهای هواوی تا چه زمان جوابگو خواهند بود. در آن زمان برخی گزارش‌ها حاکی از آن بودند که هواوی بین ۱۲ تا ۲۴ ماه می‌تواند از تراشه‌های موجود در انبار بهره ببرد. اما بعد مشخص شد که این تراشه‌ها عمدتا مربوط به تجهیزات مخابراتی هستند و حالا حتی گفته می‌شود که تعداد تراشه‌های کایرین حتی برای گوشی‌های میت ۴۰ هم کافی نیستند.

تحریم های آمریکا علیه هواوی حدود ۱۸ ماه قبل آغاز شده است و در این مدت، این شرکت توجه خود را تا حد زیادی به سرویس‌های نرم‌افزاری اختصاصی موسوم به HMS به‌عنوان جایگزین سرویس‌های گوگل معطوف کرده است. موفقیت فروش گوشی‌های هواوی در بازارهای خارج از چین، تا حد قابل توجهی به متقاعد کردن کاربران برای استفاده از سرویس‌های HMD به جای سرویس‌های گوگل برمی‌گردد.

اما تمرکز هواوی بر روی نرم‌افزار مربوط به زمانی بود که این گوشی‌ها از لحاظ سخت‌افزاری با محدودیتی روبرو نبودند و از این لحاظ می‌توانستند با دیگر شرکت‌ها رقابت کنند. اما تحریم‌های جدید، بخش سخت‌افزار گوشی‌های هواوی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

حرکت به سمت مرگ احتمالی گوشی‌های هواوی

گوشی‌های هوشمند مهم‌ترین بخش گجت‌های مصرفی هواوی به حساب می‌آیند و دیگر بخش‌ها مانند تلویزیون‌های هوشمند، کامپیوترها، ساعت‌های هوشمند و تبلت‌ها قسمت‌های فرعی آن را تشکیل می‌دهند و بدون ساخت گوشی‌های جدید این اکوسیستم از هم می‌پاشد. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر بیشترین درآمد هواوی از طرف گجت‌های مصرفی به دست می‌آید.

این تحریم جدید علیه هواوی بسیار مهم‌تر از تحریم‌های قبلی است و احتمالا این شرکت امیدوار است که در انتخابات آمریکا جو بایدن انتخاب شود و تحریم‌های موردنظر را لغو کند. یک راهکار دیگر هم این است که دولت چین بودجه چندین میلیارد دلاری برای راه‌اندازی خط تولید تراشه بدون نیاز به فناوری‌های آمریکایی اختصاص دهد که چنین کاری حتی اگر امکان‌پذیر هم باشد بسیار زمان‌بر است.

این حکم مرگ که توسط دولت آمریکا امضا شده، صدها کسب‌وکار و مشتریان تجهیزات ۵G هواوی را هم دچار مشکلات جدی می‌کند. اگر این اقدام آمریکا تاثیر موردنظر ترامپ را داشته باشد، دولت‌ها و شبکه‌های مخابراتی نقاط مختلف جهان باید با پیامدهای ناشی از حذف تجهیزات ۵G هواوی کنار بیایند.

در ماه مارس، هواوی اعلام کرد که اگر دولت آمریکا به این اقدامات خود ادامه دهد، دولت چین کنار نمی‌ایستد و شاهد تکه‌تکه شدن هواوی نخواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم آیا دولت چین در این زمینه دست به انجام اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد یا نه ولی با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی محصولات خود را در کارخانه‌های چینی تولید می‌کنند، احتمالا دولت چین به خویشتن‌داری ادامه خواهد داد.

روی هم رفته با توجه به شواهد فعلی به نظر می‌رسد گوشی‌های هواوی میت ۴۰ نه‌تنها آخرین پرچم‌داران مجهز به تراشه‌های کایرین هستند، بلکه این احتمال وجود دارد که به آخرین پرچم‌داران هواوی تبدیل شوند. در نهایت باید بگوییم که ادامه ساخت گوشی‌های هواوی به یک معجزه سیاسی یا فنی نیاز دارد.

