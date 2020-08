The post ادامه فعالیت هوآوی در ارائه به‌روزرسانی‌ها و خدمات به گوشی‌های قدیمی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

شرکت هوآوی یکی از مهم‌ترین بازیگران کلیدی در صنعت ارتباطات و گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که رشد خیره‌کننده‌ای را ظرف ۱۰ سال پس از ورود به این بازار داشته است. رسیدن به درآمد ۶۴ میلیارد دلاری و رشد ۱۳ درصدی سال به سال در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۰ خود نشان‌دهنده میزان موفقیت این برند است.

با این حال روند رقابت بر سر تکنولوژی در دنیای امروز وارد مرحله جدیدی شده، هوآوی نیز به عنوان شرکتی که توانسته بهترین فناوری ۵G در دنیا را ارائه کند و با پیشرفتی که در حوزه طراحی و مهندسی چیپست کسب کرده، درگیر این جنگ تجاری شده تا بلکه از سرعت پیشرفتش کاسته شود.

در ادامه این جنگ تجاری و گاهی رسانه‌ای، به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر عدم تمدید گواهی کلی موقت (TGL) که به هوآوی اعطا شده بود و عنوان شد که این عدم تمدید به معنی ایجاد محدودیت برای گوشی‌های قدیمی هوآوی مبتنی بر سرویس‌های موبایلی گوگل است. در حالی که محدودیتی برای گوشی‌های قدیمی هوآوی یا گوشی‌های موجود در بازار اعمال نخواهد شد و مانند روال گذشته می‌توانند از سرویس‌های موبایلی گوگل استفاده می‌کنند و به‌روزرسانی‌های امنیتی و کلی را دریافت کنند.

در واقع به‌روزرسانی‌های امنیتی و کلی اندروید توسط هوآوی، از طریق به‌روزرسانی رابط کاربری این شرکت یعنی EMUI عرضه می‌شوند، اتفاقی که در گوشی‌های جدید شرکت هوآوی نیز مرسوم است. در نتیجه مشتریان گوشی‌های هوآوی به‌روزرسانی سیستم‌عامل اندروید را طبق روال معمول دریافت خواهند کرد.

هوآوی برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود، دست به سرمایه‌گذاری عظیم در بخش نرم‌افزاری گوشی‌های هوشمند زده تا با ارائه پلتفرم‌های اختصاصی خود نظیر مارکت نرم‌افزاری App Gallery، اکوسیستم موبایلی اختصاصی‌اش را با بهترین خدمات و سرویس‌ها ارائه کرده و یک اکوسیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کامل را در اختیار مشتریان خود بگذارد. اتفاقی که باعث عدم وابستگی کامل هوآوی به منابع خارجی شده و آسیب‌پذیری آن را کاهش می‌دهد.

پرسش و پاسخ‌های احتمالی

س: آیا هوآوی می‌تواند به فروش دستگاه‌های GMS ادامه دهد؟

ج: در دوره معتبر توافق نامه MADA، هوآوی می‌تواند به تولید و فروش محصولات GMS که تا قبل از ۱۶ مه ۲۰۱۹ عرضه شده ادامه دهد. البته که هوآوی توسعه و گسترش اکوسیستم موبایلی خود یعنی HMS و اپ گالری را پیش از این تصمیم آغاز کرده بود و گوشی‌های جدید این شرکت مستقل مبتنی بر اندروید اما مستقل از گوگل هستند. نکته‌ای بسیار مهم در این زمینه وجود دارد و آن اینکه هوآوی به طور مستقل نسبت به ارسال به‌روزرسانی ها اقدام می‌کند و از گوگل کمکی نمی‌گیرد. گوشی‌های HMS با همین روش و به طور مستقیم از سوی هوآوی در حال دریافت آخرین به روزرسانی های امنیتی و کلی اندروید هستند.

س: آیا دستگاه‌های هوآوی از به‌روزرسانی‌های اندروید، آپدیت‌های امنیتی یا رفع اشکال پشتیبانی می‌کنند؟

ج: هوآوی می‌تواند به روزرسانی‌های اندروید و رفع باگ‌های امنیتی را از وب سایت منبع باز به دست آورد و ارتقاء نرم افزار دستگاه‌، آسیب‌پذیری‌ها و رفع اشکالات را با این شرط که سازگاری Android و API ها بدون تغییر باقی بماند، انجام دهد. هوآوی می‌تواند پس از به دست آوردن به‌‌روزرسانی‌ها به سرعت سازگار شود‌، بنابراین می‌توان فرکانس به‌روزرسانی پچ امنیتی را بدون تغییر حفظ کرد و سرعت به‌روزرسانی با محصولات رقیب قابل مقایسه خواهد بود.

س: آیا دستگاهای هوآوی از ارتقا به نسخه بعدی سیستم اندرویدی پشتیبانی می‌کند؟

هوآوی می‌تواند به‌روزرسانی نسخه اندروید را از وب سایت منبع باز Android دریافت کند و ویژگی‌های کلیدی را در به روزرسانی‌های EMUI همسان‌سازی کند، برنامه ارتقاء هر دستگاه متفاوت خواهد بود. EMUI همچنین با ویژگی‌ها و کارکردهای منحصر به فرد خود مانند فناوری توزیع شده، ارتباط از راه دور، امنیت و حفظ حریم شخصی همراه است و برای پیشرفت و بهبود تجربه کاربر برای تمام سناریوهای احتمالی آماده است.

درباره‌ی گوشی هواوی میت ۴۰ پرو چه می‌دانیم؟

منبع متن: digikala