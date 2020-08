The post هوآوی جایزه Red Dot Awards را برای دستیار نرم‌افزاری خود دریافت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

جایزه Red Dot Awards معتبرترین جایزه بین‌المللی در حوزه طراحی صنعتی است که به «اسکار» (Oscar) این حوزه شهرت دارد. در ادامه سیر موفقیت شرکت هوآوی در چند هفته اخیر و بردن این جایزه در چند حوزه مختلف، Huawei Assistant-Today دستیار هوشمند هوآوی نیز موفق به دریافت جایزه Red Dot Awards شد.

«در جستجوی طراحی و خلاقیت»، این شعار به خوبی فلسفه وجودی Red Dot Awards و هدف گردانندگان آن را مشخص می‌کند. اهدای این جایزه به هوآوی تقدیر از تلاش طولانی این برند برای ایجاد تجربه‌های هوشمند بهتر برای مصرف‌کننده است. در میان هزاران شرکت‌کننده که محصولات خود را برای شرکت در این رقابت ارسال کرده‌اند هوآوی جز معدود برندهایی محسوب می‌شود که موفق به پیروزی در این رقابت شده است.

لیست کامل محصولات هوآوی که برنده جایزه Red Dot Awards امسال شده‌اند

اگر به گوشی‌های هوآوی مراجعه کنید، Huawei Assistant-Today دقیقا کنار صفحه اصلی قرار دارد و با یک بار حرکت انگشت در اختیار قرار می‌گیرد. این دستیار که به صورت پیش‌فرض در گوشی‌های هوآوی قرار دارد و دسترسی سریع به امکانات مختلف بدون نیاز به دانلود برنامه‌ای خاص را مهیا می‌کند. در مورد آمار کاربران آن می‌توان گفت که تا نیمه دوم سال ۲۰۲۰، Huawei Assistant-Today زندگی موبایلی ۲۱۰ میلیون کاربر در ۱۷۰ کشور جهان را آسان‌تر کرده است.

از نظر طراحی محصول، چند قابلیت مهم مانند جستجو و کشف محتوای جدید، امکان دسترسی سریع، پیشنهاد محتوا و خدمات هوشمند متنوع در این دستیار، تجربه کاربری سطح بالایی را به کاربر ارائه می‌کند. همچنین این دستیار روش‌های کاری کاربر و شیوه فعالیت او را بررسی کرده تا بتواند بر اساس آن بهترین پیشنهاد را ارائه دهد.

امکان جستجوی برنامه‌ها، تنظیمات، فایل‌ها و اخبار مختلف به ساده‌ترین شکل ممکن وجود دارد. علاوه بر آن امکان ثبت یادآوری و دریافت اعلان بنا به درخواست کاربر نیز در دسترس است. به روزرسانی‌های متعدد و زودهنگام این دستیار و پشتیبانی همه جانبه هوآوی، آینده درخشان‌تری برای Huawei Assistant-Today رقم خواهد زد.

Red Dot Awards در سال ۱۹۵۵ در آلمان شروع به فعالیت کرده است. این جایزه همراه با iF Design Award از آلمان و IDEA International Design Excellence Awards از آمریکا سه جایزه اصلی و معتبرترین‌ها در حوزه طراحی صنعتی هستند. با داشتن ۱۸۰۰۰ هزار شرکت‌کننده سالانه، می‌توان Red Dot Awards را یکی از برترین نشان‌ها در طراحی و کیفیت دانست.

