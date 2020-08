اپل قصد دارد تا نسل جدید تلفن‌های همراه آیفون یعنی آیفون ۱۲ همراه با قابلیت ۵G را در ماه اکتبر (آبان ماه) عرضه کند. هر چه که به زمان رونمایی رسمی نزدیک‌تر می‌شویم گزارش‌های ضد‌ و‌ نقیضی در رابطه با نرخ به‌روزرسانی نمایشگر این آیفون‌های جدید منتشر می‌شوند.

در ماه ژوئن (تیر ماه) یکی از افشاگران اطلاعات به نام Ben Geskin در زمان منتشر شدن اولین نسخه‌ی بتا از ۱۴ iOS اعلام کرد که، در قسمت «تنظیمات» (Settings) آیفون در این نسخه شاهد اضافه شدن حالت Limit Frame Rate هستیم. فعال سازی این قابلیت به شما اجازه می‌دهد که بیشترین نرخ به‌روزرسانی نمایشگر آیفون را بر روی ۶۰ فریم بر ثانیه تنظیم کنید.

نگاهی به نسل کنونی آیفون‌ها یعنی آیفون ۱۱ نشان می‌دهد که تمامی این آیفون‌ها با نمایشگر ۶۰ هرتز عرضه شده‌اند. پس اضافه شدن این حالت جدید برای این آیفون‌ها بیهوده است. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد نرخ به‌روز‌رسانی نمایشگر را در تلفن‌های همراه خود افزایش دهد.

گزارش‌های جدیدی هم هستند که نشان می‌دهند، آیفون ۱۲ دارای نمایشگر ۶۰ هرتزی خواهد بود. در زمان‌های قبل‌، گزارش‌های اولیه به این موضوع اشاره می‌کردند که اپل به احتمال بالا قصد دارد که از نمایشگر ۱۲۰ هرتز در مدل‌های پرو آیفون ۱۲ استفاده کند. البته با وجود استفاده از این نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، اپل قابلیت نمایش محتوا به صورت ۱۲۰ فریم بر ثانیه را در این آیفون‌ها به دلیل مصرف زیاد باتری، فعال نخواهد کرد.

بعد از منتشر شدن پنجمین نسخه‌‌ی بتا از سیستم‌ عامل iOS ۱۴، بعضی از کاربران در توییتر اعلام کرده‌اند که قابلیت Limit Frame Rate در این نسخه از سیستم عامل هم وجود دارد. به نظر می‌رسد که اپل این قابلیت را از تنظیمات تلفن‌های همراه خود در این نسخه حذف نکرده است. با توجه به این موضوع، می‌توان انتظار استفاده از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی را در آیفون‌های جدید داشت.

البته باید به این نکته هم توجه کرد که یکی از متخصصان صفحه‌های نمایشگر، Ross Young، به طور کامل استفاده اپل از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز در نسل جدید آیفون‌های خود را رد می‌کند. با منتشر شدن این اطلاعات جدید، این تحلیلگر اعتقاد دارد که اپل در حال کار بر روی نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی است.

او با پایبندی به نظر قبلی خود ادامه می‌دهد که، اپل در آیفون‌ ۱۲ حتی اگر از نمایشگری همراه با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز استفاده کند این نمایشگر دارای قابلیت تطابق نرخ به‌روزرسانی با توجه به محتوای نمایش داده شده نیست. قابلیتی که هم‌اکنون سامسونگ از آن در گلکسی نوت ۲۰ اولترا استفاده کرده است.

البته گزارش‌های قبلی هم وجود دارند که ادعا می‌کنند، اپل قصد دارد تا در مدل پرو مکس از آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز استفاده کند. البته این گزارش‌ها همچنین اشاره می‌کنند که اپل در زمان استفاده از این نمایشگر در آیفون ۱۲ پرو به مشکل برخورده است.

با توجه به اینکه عرضه نهایی تلفن‌های همراه آیفون با تاخیر روبرو شده است، می‌توان انتظار داشت که شرکت اپل با استفاده از این زمان باقیمانده بتواند از نمایشگرهایی با نرخ به‌روز‌رسانی بالا که اپل آن‌ها را ProMotion می‌نامد، در آیفون‌های بعدی خود استفاده کند.

