اوایل امسال سامسونگ از نسخه اقتصادی پرچم‌دارهای سری اس ۱۰ با نام گلکسی اس ۱۰ لایت رونمایی کرد که از قابلیت‌های بسیار خوب (نه در سطح پرچم‌دار) و قیمت مناسب بهره می‌برد. حال این شرکت تصمیم گرفت نسخه ارزان قیمت پرچم‌داران سری اس ۲۰ را هم راهی بازار کند اما با این تفاوت که دیگر شاهد پسوند لایت نیستیم و قرار است این گوشی، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن نام داشته باشد که با توجه به مشخصات آن، احتمالا به رقیبی جدی برای آیفون ۱۲ تبدیل خواهد شد.

دو گوشی سری لایت (نوت ۱۰ لایت و اس ۱۰ لایت) عملکرد بسیار خوبی از لحاظ فروش داشتند و توانستند با قابلیت‌های خوب خود کاربران را راضی نگه دارند. حال به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد این موفقیت را بار دیگر با گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن تجربه کند.

سامسونگ در نظر دارد برخلاف سری ۱۰ لایت که سال بعد از معرفی پرچم‌داران اصلی راهی بازار شدند، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را همین امسال راهی بازار کند. یکی از رسانه‌های کره‌ای با نام The Elec، تاریخ رونمایی از این محصول را اکتبر (۱۰ مهر-۱۰ آبان) پیش‌بینی کرده و از آن جایی که این گوشی اخیرا گواهی‌ NFC را هم دریافت کرده و در گیک‌بنچ نیز دیده شد، به نظر می‌رسد این تاریخ درست باشد.

تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد

معمولا محصولی که گواهی NFC دریافت می‌کند در انتهای مرحله تولید قرار دارد. مثلا سری نوت ۲۰ در ماه ژوئن (خرداد) گواهی یاد شده‌ را دریافت کردند و سپس در ماه مرداد راهی بازار شدند. بنابراین به نظر می‌رسد اس ۲۰ فن ادیشن هم همین شرایط را داشته باشد و ظاهرا اکتبر پیش‌بینی درستی خواهد بود.

به گزارش وب‌سایت GSMArena، دو شماره مدل SM-G781V و SM-G780F/DSM که هر دو نشان‌دهنده‌ی اس ۲۰ فن ادیشن است گواهی NFC را دریافت کرده‌اند اما سوال اینجاست که چرا دو مدل از این گوشی قرار است راهی بازار شود؟ گلکسی اس ۱۰ لایت با یک مشخصه‌ی سخت‌افزاری (اسنپدراگون ۸۵۵) راهی بازار شد اما به نظر می‌رسد سامسونگ می‌خواهد این گوشی را مانند پرچم‌دارهایش با دو پردازنده اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ در بازارهای مربوطه عرضه کند.

اینکه در چه بازارهایی قرار است شاهد این دو نسخه باشیم مشخص است چون اگر سامسونگ گوشی‌های خود را با دو پردازنده عرضه کند قطعا مدل مجهز به اسنپدراگون به دستمان نخواهد رسید چرا که این مدل‌ها مخصوص بازار آمریکاست. همچنین می‌توانیم از همین حالا این ادعا را داشته باشیم که از لحاظ قدرت پردازشی، مدل مجهز به اسنپدراگون در شرایط بهتری قرار دارد.

برای رونمایی از این محصول انتظار رویداد بزرگی‌ را نداریم و ظاهرا قرار است صرفا یک رونمایی مطبوعاتی را شاهد باشیم. اما خوشبختانه تا حدودی از مشخصات سخت‌افزاری آن مطلع هستیم. بهره‌مندی از پردازنده اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵ حتمی است. همچنین در کنار این پردازنده‌ها ۶ یا ۸ گیگابایت رم نیز در نظر گرفته شده که به نسبت ۱۲ گیگابایت رم بکار رفته در سری اس ۲۰ کمتر بوده و خب این امر کاملا طبیعی است.

اینطور که به نظر می‌رسد این گوشی از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نیز بهره می‌برد که این خبر در صورت حقیقت داشتن بسیار عجیب است چرا که غول کره‌ای حتی گوشی گلکسی نوت ۲۰ را به چنین نمایشگری مجهز نکرد اما در عین حال ۱۰۰۰ دلار برای آن در نظر گرفت. جالب خواهد بود ببینیم محصول مقرون به صرفه‌ی سامسونگ با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی چقدر قرار است مقرون به صرفه باشد.

همچنین پنل پشتی این گوشی به احتمال فراوان از جنس پلاستیک خواهد بود چرا که استفاده از شیشه و فلز تنها به مدل‌های پرچم‌دار محدود می‌شود که البته سامسونگ برای نوت ۲۰ هم از همین ماده استفاده کرد تا کمی در کاهش هزینه تاثیرگذار باشد. البته اینکه بدنه‌ی یک گوشی اقتصادی از جنس پلاستیک باشد اصلا اهمیتی ندارد چرا که کاربران با پرداخت مبالغ کمتر از ۱۰۰۰ دلار برای یک گوشی با چنین قدرت سخت‌افزاری، به جنس بدنه آنقدرها توجهی نمی‌کنند. باید به این نکته هم اشاره کنیم که پلاستیک بکار رفته در بدنه گوشی‌های جدید سامسونگ اصلا بی‌کیفیت نیست و زیبایی خوبی هم دارد. بنابراین جای نگرانی نخواهد بود.

اما اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشد، بنابراین گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن محصولی خواهد بود با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G و نمایشگری بسیار قدرتمند. همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ قیمت آن را حول و حوش ۷۵۰ دلار در نظر می‌گیرد که به نسبت قیمت ۱۰۰۰ دلاری گلکسی اس ۲۰ و نوت ۲۰ بسیار کمتر است. در این محدوده قیمتی، اپل گوشی آیفون ۱۲ را راهی بازار می‌کند که گفته می‌شود قرار است با قیمت پایه ۶۴۹ دلار عرضه شود. بنابراین نبرد این دو گوشی بسیار هیجان‌انگیز خواهد بود خصوصا اینکه آیفون ۱۲ هم قرار است با قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای راهی بازار شود که سرآمد همه‌ی آن‌ها پردازنده‌ی A14 است.

چرا خرید سری آیفون ۱۱ در حال حاضر منطقی نیست؟

