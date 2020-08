سامسونگ به همراه گوشی‌های سری نوت ۲۰ از رابط کاربری One UI 2.5 خود نیز رونمایی کرد. این رابط جدید قابلیت‌های زیادی با خود به همراه خواهد داشت و برای پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۸ نیز عرضه می‌شود.

در حال حاضر جدیدترین رابط کاربری سامسونگ، One UI 2.5 است که با اعلام سامسونگ، پرچم‌داران سری اس ۲۰ زودتر از دیگر دستگاه‌ها به آن مجهز خواهند شد. اما ظاهرا این همه‌ی ماجرا نیست و سامسونگ قصد دارد این بروزرسانی را برای پرچم‌داران سال ۲۰۱۸ خود نیز عرضه کند.

در زیر می‌توانید لیست تمام گوشی‌هایی که فعلا واجد شرایط دریافت رابط کاربری One UI 2.5 هستند را مشاهده کنید.

تمام گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰

تمام گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰

تمام گوشی‌های سری گلکسی اس ۱۰ به علاوه‌ی اس ۱۰ لایت

گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس

تمام گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ به علاوه‌ی گلکسی نوت ۱۰ لایت

گلکسی نوت ۹

گلکسی Z Flip و گلکسی Z Flip 5G

تمام گوشی‌های گلکسی فولد

متاسفانه سامسونگ در این رابطه که آیا گوشی‌های سری گلکسی A و M هم این بروزرسانی را دریافت می‌کنند یا خیر چیز خاصی نگفته و این یعنی اگر محصولات این سری بروزرسانی جدید را دریافت نکنند جای تعجب نخواهد داشت چون در حال حاضر سامسونگ قولی از این بابت نداده.

رابط کاربری سامسونگ One UI 2.5 چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

با این حال اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدا اعلام شد بروزرسانی سه‌ساله اندروید هم تنها برای گوشی‌های پرچم‌دار است، اما بعدها سامسونگ تصمیم گرفت میان‌رده‌های قدرتمند نظیر A51، A71 و A90 را هم به دستگاه‌های واجد شرایط اضافه کند. بنابراین این احتمال وجود دارد که برخی از گوشی‌های قدرتمند در سری میان‌رده هم این بروزرسانی را دریافت کنند.

اما اقدام خوب سامسونگ عرضه این بروزرسانی برای گوشی‌های سال ۲۰۱۸ است که باعث شده برخی از کاربران گمان کنند احتمالا اندروید ۱۱ نیز برای این گوشی‌ها عرضه شود. البته سامسونگ در زمان عرضه این گوشی‌ها سیاست بروزرسانی نرم‌افزاری ۲ ساله را در پیش گرفته بود و خب بعید به نظر می‌رسد این گوشی‌ها شامل تصمیم جدید شوند. حتی اخیرا لیست گوشی‌هایی که سه سال آپدیت اندروید دریافت می‌کنند هم منتشر شد که متاسفانه نامی از این پرچم‌دارهای دوست داشتنی در بین آن‌ها دیده نشد.

در حال حاضر کاربران گوشی‌های اس ۹، اس ۹ پلاس و گلکسی نوت ۹ باید به دریافت بروزرسانی رابط کاربری One UI 2.5 و کاربران گوشی‌های A71، A51 و A90 هم به دریافت سه سال بروزرسانی اندروید امیدوار باشند. اینکه اندروید ۱۱ برای پرچم‌داران سری ۹ و رابط کاربری جدید برای میان‌رده‌های یاد شده عرضه می‌شود یا خیر سوالی است که احتمالا در هفته‌های پیش رو از پاسخ آن مطلع خواهیم شد.

آیا بروزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

