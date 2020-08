شرکت دستگاه‌های رابط مغزی ایلان ماسک با نام «نورالینک» (Neuralink)، قصد دارد در اواخر این هفته پیشرفت‌های فعلی و برنامه‌های تازه‌ی خود را اعلام کند. در حالی که موضوع مورد بحث در بیشتر موارد هنوز مشخص نیست اما انتظار می‌رود که نمایش زنده‌ی فعالیت نورون‌ها بخشی از این برنامه باشد.

ایلان ماسک در چند ماه گذشته در حوزه‌ی هوافضا و حمل‌ونقل روزهای پرکاری را سپری کرده که از جمله‌ی آن می‌توان به تکمیل پروژه‌ی لوپ و بازگرداندن موفق فضانوردان ناسا از ایستگاه فضایی بین‌المللی توسط اسپیس‌ایکس اشاره کرد؛ اکنون به نظر می‌رسد که او قصد دارد فعالیت‌های نوآورانه‌ی خود را بیش از پیش گسترش دهد و در حوزه‌ی پزشکی نیز به صورت جدی‌تری وارد شود.

ایلان ماسک در اواخر جولای (اوایل مرداد) گفته بود: «در ۲۸ آگوست (۷ شهریور) حرکت نورون‌ها را به طور زنده نشان می‌دهیم. ماتریسی که درون ماتریس است.» او هم‌چنین از ارائه‌ی نسخه‌ی بعدی چیزی که در سال گذشته ارائه شده بود خبر داد و اشاره کرد: «باید صبر کنید تا آن‌ها را با هم مقایسه کنید.» گفته‌ای که نشان می‌دهد باید شاهد پیشرفت قابل توجهی باشیم.

به گفته‌ی او در حال حاضر تأثیر عمیق پهنای باند بالا-دقت بالا برای رابط‌های عصبی کافی نیست. نورالینک ممکن است امسال این موضوع را بر روی انسان آزمایش کند. فقط باید به طور واضحی بهتر از Utah Array (آرایه‌ای میکروالکترودی که در برخی موارد برای ارسال و دریافت سیگنال‌های مغزی استفاده می‌شود) باشد که هم‌اکنون در برخی از انسان‌ها کار گذاشته شده و دارای اشکالات جدی است.

همان‌طور که از نام این شرکت ایلان ماسک پیداست، نقش نورون‌ها در فناوری نورالینک بسیار مهم است. هدف بلندمدت این پروژه این است که یکپارچگی انسان را با هوش مصنوعی فراهم کند. چیزی که از اتصال الکترودها به مغز و خوانش گسترده‌ی سیگنال نورون‌ها آغاز می‌شود.

جمع‌آوری مقادیر زیادی از داده‌ها از طریق سیگنال‌ها به نرم‌افزار نورالینک آموزش می‌دهد که این داده‌ها چگونه توسط مغز به‌کار گرفته می‌شود تا با دیگر بخش‌های بدن ارتباط داشته باشد و در نهایت به میزان مشخصی از همانندسازی و حرکت منجر شود. امکانات داشتن چنین توانایی، بی‌پایان به نظر می‌رسد.

ماسک به برخی از قابلیت‌های حوزه‌ی سلامت نیز که با فناوری نورالینک می‌تواند توسعه یابد، به ویژه برای افرادی که از نظر اعصاب مغزی دچار ضعف هستند، اشاره کرد. برای نمونه، نصب یک تراشه که جایگزین بخش کوچکی از جمجمه‌ی انسان می‌شود، می‌تواند عملکرد اندامی خاص را بازیابی کند، حرکت انسان را بهبود بخشد، مشکلات بینایی و شنوایی را برطرف کند و به بیماری‌هایی مانند پارکینسون کمک نماید.

هم‌چنین این احتمال وجود دارد که اجرای یک دستگاه عصبی در مغز بتواند راه را برای جلوگیری از مشکلات مغزی مانند صرع، آلزایمر و سکته‌ی مغزی هموار کند.

یکی از اختراعات نورالینک که پیش از این اعلام شده، یک ربات جراحی برای قرار دادن الکترودها در مغز است. دستگاه‌ها توسط رشته‌های انعطاف‌پذیر که بین ۴ تا ۶ میکرومتر یا حدود یک سوم موی انسان ضخامت دارند به مغز متصل می‌شوند و می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را از مغز انتقال دهند.

طبق چیزی که در سال گذشته ارائه شد، این طرح بر روی حداقل ۱۹ حیوان مختلف با موفقیت ۸۷ درصد آزمایش شده است. آزمایش‌های انسانی احتمالاً برای امسال درنظر گرفته شده است و می‌تواند بخشی از چیزی باشد که در روزهای آینده اعلام خواهد شد. نورالینک سال گذشته یک طرح کلی ارائه داده بود اما اکنون ۴ پتنت ثبت شده دارد که همه‌ی آن‌ها بر روی مشخصات اولیه‌ی این فناوری توسعه می‌یابند.

در حالی که کاربردهای پزشکی نورالینک به تنهایی قابل توجه است، اما فعالیت ایلان ماسک در این زمینه به علت تمایل برای همراهی انسان با هوش مصنوعی آغاز شد.

او می‌گوید: «من دوست ندارم که گربه‌ی خانگی یک کامپیوتر باشم. اما راهکار چیست؟ به نظر من یکی از بهترین راه‌ها داشتن لایه‌ای از هوش مصنوعی در انسان است.» اگرچه این توضیح او که در یک کنفرانس برنامه‌نویسی در سال ۲۰۱۶ بیان شد، تا حدی با شوخی همراه بود اما به تدریج با کمک شرکت نورالینک رنگ واقعی‌تری به خود می‌گیرد.

ایلان ماسک تفاوت هوش انسان و هوش مصنوعی را با تفاوت انسان و شامپانزه مقایسه می‌کند

توضیحات این شرکت در روزهای آینده، تا اندازه‌ای جایگاه نورالینک را در رسیدن به اهدافش نشان خواهد داد، حتی اگر هنوز همه‌ی این موارد به صورت فرضی و غیرکاربردی به نظر برسد. باید منتظر باشیم و ببینیم آیا موفقیت‌های ایلان ماسک در صنعت هوافضا و حمل‌ونقل، در زمینه‌ی پزشکی نیز تکرار می‌شود؟

