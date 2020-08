کالبد شکافی ایرپاور علت ناکامی اپل در تولید انبوه آن را فاش کرد

در ماه مارس سال گذشته میلادی، اپل پس از گدشت ۵۶۲ روز از زمان معرفی ایرپاور اعلام کرد که تولید این محصول را رسما متوقف کرده است. ایرپاور (AirPower) پد شارژر بی‌سیم اختصاصی اپل بود که به کاربر اجازه می‌داد با قرار دادن همزمان آیفون، اپل واچ و ایرپادز خود در هر نقطه از سطح پد، آن‌ها را به‌صورت بی‌سیم شارژ کند. اپل این محصول را در سپتامبر ۲۰۱۷ و همزمان با آیفون X معرفی کرده بود.

پس از این‌که کوپپرتینویی‌ها در سال گذشته از توقف تولید ایرپاور خبر دادند، شایعاتی درباره آغاز مجدد این پروژه از ابتدای مسیر منتشر شد. جان پروسر که یکی از افشاگران فعال در توییتر است، در ماه ژوئن با انتشار تصاویری در حساب کاربری خود از پد شارژر جدیدی خبر داد که با اپل واچ سری ۵ و قاب ایرپادز سازگاری دارد.

او حدودا دو ماه قبل نیز پست جدیدی درباره ایرپاور منتشر کرد که از معرفی این محصول با قیمت ۲۵۰ دلار در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی و یا سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ خبر می‌داد. اما اپل پیش از عرضه هر محصول جدیدی، باید از اشتباهی که در نمونه‌های اولیه ایر پاور مرتکب شده بود درس بگیرد.

با نگاهی دقیق به ویدیو کالبد شکافی منتشر شده از سوی یکی از بلاگرهای چینی، به درک بهتری از دلیل تصمیم اپل برای توقف تولید ایرپاور دست خواهیم یافت. البته ویدیو منتشر شده به زبان چینی است، اما پس از کالبد شکافی ایرپاور قطعا اولین چیزی که به ذهن می‌رسد شباهت بسیار زیاد آن به صفحه کلیدهای QWERTY است.

همچنین، در این ویدیو ۱۴ حلقه سیم فشرده نیز دیده می‌شوند که قرار بود نیروی مورد نیاز برای شارژ دستگاه‌ها را در سطح ایرپاور پخش کنند. پورت لایتنینگ ویژه محصولات اپل نیز در این ویدیو دیده می‌شود.

اپل درباره علت لغو تولید شارژر بی‌سیم خود اعلام کرده بود که ایرپاور به دلیل مشکل داغ شدن (به‌صورت غیر عادی که احتمالا به علت نزدیکی بسیار زیاد حلقه‌های فلزی در کنار هم است) و همچنین افزایش هزینه تولید، نمی‌تواند به استانداردهای بالای مورد نظر این شرکت دست یابد.

بر خلاف اپل که در عرضه چنین محصولی ناکام مانده است، کمپانی‌های دیگری وجود دارند که محصولات مشابهی را بدون مشکل خاصی تولید کرده‌اند. یکی از این محصولات پد شارژر بی‌سیم FreePower از شرکت Aira است که از ۱۸ حلقه برای شارژ کردن دستگاه‌ها بهره می‌گیرد و تقریبا یک سال قبل در شوی تلویزیونی Shark Tank به نمایش گذاشته شد.

FreePower با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص، محل قرار گرفتن دستگاه روی پد را شناسایی می‌کند تا با توجه به آن انتقال نیرو را فعال کند. در وب‌سایت Aira به این موضوع اشاره شده است که دستگاه‌های مختلف به فرآیند شارژ متفاوتی نیاز دارند:

ممکن است یک آیفون برای شارژ بهینه به نیروی بیشتری نیاز داشته باشد، در حالی‌که ایرپادز قرار گرفته در کنار آن به نیروی بسیار کمتری نیاز دارد. اگر دستگاه با استاندازد Qi برای دریافت شارژ بی‌سیم سازگار باشد، شارژ خواهد شد.

همچنین این شرکت در متن دیگری به ستایش محصول خود پرداخته و اعلام کرده است:

FreePower آزادی در تجربه شارژ بی‌سیم را به ارمغان می‌آورد. دستگاه در هر نقطه از سطح شارژر که قرار گرفته باشد، نیروی بی‌سیم مورد نیاز را دریافت خواهد کرد. شارژرهای بی‌سیم سنتی فقط به یک نقطه شارژ کوچک در مرکز پد مجهز بودند. اگر دستگاه به‌درستی روی آن قرار نمی‌گرفت، شارژ نمی‌شد… FreePower با چینش کاملا متفاوت حلقه‌های شارژ بی‌سیم خود این مشکل را حل کرده است و تجربه شارژ بی‌سیم را به آنچه همیشه باید می‌بود تبدیل کرده است: کاملا بی‌دردسر و واقعا راحت.

