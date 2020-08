اپل صدها فروشگاه فیزیکی در سرتاسر جهان دارد که به‌عنوان مراکز فروش و تعمیر انجام وظیفه می‌کنند. حالا طبق اعلام این شرکت، به‌زودی اولین اپل استور شناور در کنار مرکز تفریحی Marina Bay Sans در کشور سنگاپور افتتاح خواهد شد. هنوز معلوم نیست این اپل استور چه زمانی افتتاح می‌شود و فقط اعلام شده که به‌زودی شاهد آغاز فعالیت این فروشگاه خواهیم بود.

این فروشگاه قرار است جایگزین یک کلوپ شبانه شود و اپل ساختار کلی آن را با پنل‌های شیشه‌ای بازسازی کرده تا در طور روز خط آسمان سنگاپور را منعکس کند و طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار است هنگام شب مانند فانوس بدرخشد. همچنین این فروشگاه به یک تونل زیر آب متصل است که اپل استور را به یک مرکز خرید در نزدیکی آن وصل می‌کند.

این فروشگاه که به شکل یک گنبد شناور است، سومین اپل استور در کشور سنگاپور محسوب می‌شود. اولین اپل استور در کشور سنگاپور در مرکز خرید نایتسبریج در سال ۲۰۱۷ و دومین در سال ۲۰۱۹ در فرودگاه Jewel Chengi افتتاح شد. در حال حاضر به دلیل بحران کرونا فروشگاه‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند ولی در هر صورت درآمد اپل طی این دوران افزایش پیدا کرده و به تازگی ارزش این شرکت به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است.

در همین رابطه می‌توانیم به مایکروسافت اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد تمام فروشگاه‌های فیزیکی این شرکت برای همیشه تعطیل خواهند شد و فقط ۴ مرکز در شهرهای لندن، نیویورک، سیدنی و ردموند برای تست محصولات این شرکت باقی می‌مانند.

