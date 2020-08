اخیرا بود که شنیده بودیم ال جی قصد دارد از تعدادی گوشی میان‌رده ۵G رونمایی کند. یکی از این گوشی‌ها ال جی Q92 5G است. محصولی که در واقع نسخه‌ی ارزان قیمت‌تر ال جی ولوت ۵G به حساب می‌آید و ساعاتی پیش نیز رونمایی شد.

ال جی Q92 5G از روبرو بسیار شبیه به محصولات میان‌رده‌ی سامسونگ است. اما روی پنل پشتی آن نمای کاملا متفاوتی را شاهد هستیم. ال جی این گوشی را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G و ۶ گیگابایت رم عرضه می‌کند که یکی از بهترین ترکیب‌های سخت‌افزاری برای گوشی‌های میان‌رده به حساب می‌آید.

نماینده جدید ال جی به استاندارد IP68 نیز مجهز شده که کمتر در گوشی‌های میان‌رده شاهد آن هستیم. در واقع این بدان معناست که ال جی Q92 5G می‌تواند در برابر نفوذ گرد و خاک و آب مقاومت خوبی از خود نشان دهد.

روی پنل پشتی این محصول شاهد یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و فوق عریض ۸ مگاپیکسلی هستیم که در سمت راست آن‌ها دو سنسور سنجش عمق و ماکرو نیز تعبیه شده‌اند. همچنین دوربین سلفی این گوشی که روی نمایشگر آن قرار دارد، ۳۲ مگاپیکسلی است. نمایشگر ال جی Q92 5G نیز از نوع LCD با وضوح +FHD بوده و بزرگی آن به ۶.۶۷ اینچ می‌رسد.

به عنوان منبع تغذیه شاهد حضور یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم که توسط شارژر ۱۵ واتی سریع شارژ می‌شود. (شارژر درون جعبه وجود دارد). در بخش نرم‌افزار هم شاهد رابط کاربری ال جی UX 9 خواهیم بود که مبتنی بر اندروید ۱۰ است.

این گوشی تنها در یک مدل با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی با قیمت ۴۲۰ دلار به فروش می‌رسد. فروش آن در کشور کره‌ی جنوبی از ۲۶ آگوست (۵ مرداد) آغاز می‌شود اما در رابطه با اینکه چه زمانی کاربران دیگر کشور‌ها می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند اطلاعی داده نشده. با این حال باید منتظر ماند و دید ال جی چه برنامه‌ای برای عرضه‌ی جهانی این گوشی در سر دارد.

ال جی Q92 5G یکی از ارزان‌قیمت‌ترین و در عین حال بهترین میان‌رده‌هایی است که ال جی تاکنون تولید کرده و اگر وارد بازار جهانی شود قطعا فروش بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد. خصوصا اینکه توجه بسیاری از کاربران در این روزها به سمت خرید گوشی‌های مجهز به اینترنت ۵G و در عین حال ارزان قیمت است.

