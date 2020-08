حتی اگر سراغ نصب اولین نسخه‌های بتا از iOS 14 روی گوشی خود نرفته باشید، باز هم احتمالا با ویژگی‌های جدیدی که اپل به سیستم‌عامل‌های iOS 14 و iPadOS 14 آورده آشنایی دارید. iOS 14 یکی از مهم‌ترین بروزرسانی‌های تاریخ iOS به حساب می‌آید چراکه بالاخره پای ویجت‌ها را به صفحه هوم آیفون باز کرده و جدا از این مورد، بهبودهای ریز و درشت دیگر را هم در گوشه کنار این بروزرسانی جدید iOS می‌توان دید.

اما این ویژگی‌های اضافه شده، قطعا بدون مشکل نیستند و ممکن است شما هم مثل من با برخی از آن‌ها مشکل داشته باشید. در این پست می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به نکات خوب و بد درباره هر کدام از این ویژگی‌های جدید. برخی از این قابلیت‌ها به خاطر وسواس‌های همیشگی اپل، محدودتر از آنچه می‌توانستند باشند هستند که به آن‌ها خواهیم پرداخت. اما خب از طرف دیگر، خوشبختانه چند ماهی تا عرضه نسخه نهایی این سیستم‌عامل‌ها مانده و این یعنی اپل فرصت دارد ضعف‌های حال حاضر را تا آن موقع برطرف کند.

جست‌وجوی ایموجی‌ها

خوبی‌ها

اینکه بالاخره امکان جست‌وجوی ایموجی‌ها به iOS 14 اضافه شده، واقعا خبر خوشحال کننده‌ای است. همین که دیگر لازم نیست بین صدها ایموجی مختلف دنبال یکی از آن‌ها بگردید، کار را حسابی ساده‌تر می‌کند. در iOS 14 وقتی به کیبرد ایموجی می‌روید، همان ظاهر همیشگی را خواهید دید با این تفاوت که در بالای آن، یک نوار برای جست‌وجوی ایموجی اضافه شده است. جست‌وجوی ایموجی‌ها سریع و هوشمندانه انجام می‌شود اما شاید سختی آن برای ما فارسی زبانان این است که باید با زبان انگلیسی دنبال ایموجی‌ها بگردیم.

نقطه ضعف

اگرچه جست‌وجوی ایموجی‌ها در آیفون فوق‌العاده است اما این ویژگی در سیستم‌عامل iPadOS 14 و در نتیجه در آیپدها، پشتیبانی نمی‌شود! برای استفاده از ایموجی‌ها در iPadOS 14 شاهد یک پاپ‌آپ در جلوی متن هستیم که آن‌ها را بهتر نمایش می‌دهد اما امکان جست‌وجو کردن در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر از آیپد با یک کیبرد بلوتوث استفاده می‌کنید، برای پیدا کردن ایموجی‌ها باید دوباره سراغ لمس نمایشگر بروید.

صفحه Home

خوبی‌ها

بسیاری از ما سال‌ها است که انتظار یک تغییر بزرگ در صفحه Home سیستم‌عامل iOS را داریم و حالا امسال بالاخره شاهد این تغییر بزرگ هستیم. امکان اضافه کردن ویجت‌های مختلف به صفحه هوم iOS 14 به وجود آمده که خبر جذابی است. در زمینه اضافه شدن ویجت‌ها بسیاری انتظار داشتند که رابط کاربری مشابه Launchpad که در سیستم‌عامل macOS دیده بودیم را در iOS ببینیم اما اپل پا را فراتر گذاشته و حتی اجازه می‌دهد تا کاربر صفحاتی که نمی‌خواهد را مخفی کند.

این تغییرات هوشمندانه، مدرن و بدون اضافه کاری هستند و مهم‌تر از همه، به شما اجازه می‌دهد تا صفحه هوم خود را هرطور که می‌خواهید و یا حتی تنها با وجود ویجت‌ها و بدون آیکن‌ها داشته باشید.

نقطه ضعف

در حالی که تغییرات صفحه هوم باعث شده تا این صفحه جذاب‌تر از همیشه باشد اما هنوز هم بدون مشکل نیست. بزرگ‌ترین مشکل فعلی این است که همچنان آیکن اپلیکیشن‌ها و حتی ویجت‌های جدید، باید در چینش پشت سر هم قرار بگیرند و نمی‌توان بین دو آیکن، فاصله خالی ایجاد کرد. این موضوع باعث می‌شود تا هنوز هم حس محدود بودن به کاربر القا شود.

همچنین در ابتدا کار کردن و اضافه کردن ویجت‌ها به صفحه هوم کمی سخت و پیچیده به نظر می‌رسد و احتمالا اپل در زمان عرضه نسخه نهایی iOS 14، راهنماهایی ویدیویی برای این ویژگی منتشر خواهد کرد. یک مشکل دیگر این است که در نگاه اول اگر کسی از امکان مخفی کردن صفحات اطلاعی نداشته باشد، احتمالا اصلا این ویژگی را پیدا نمی‌کند. برای این کار باید وقتی به حالت Jiggle Mode (حالتی که امکان تغییر مکان آیکن اپلیکیشن‌ها وجود دارد) وارد می‌شوید، روی نقطه‌های مربوط به هر صفحه را لمس کنید تا وارد محیطی جدید شود و از آن‌جا صفحات اپلیکیشن‌ها را مخفی کنید. همچنین در پایان باید بگوییم این مورد آخر هم در iPadOS 14 وجود ندارد!

App Library

خوبی‌ها

App Library را می‌توانیم یکی از هوشمندترین ویژگی‌هایی بنامیم که در یک گوشی هوشمند عرضه شده است. اپ لایبرری درواقع کار App Drawer در گوشی‌های اندرویدی را انجام می‌دهد اما در عمل بسیار هوشمند‌تر اپلیکیشن‌ها را دسته بندی می‌کند و امکان جست‌وجو و پیدا کردن ساده‌تر اپلیکیشن‌ها هم در آن وجود دارد.

برای دسترسی به App Library باید به آخرین صفحه اپلیکیشن‌ها بروید و با یک سوایپ به سمت چپ، وارد آن شوید. اپ لایبرری در حالت پیش‌فرض، اپلیکیشن‌های شما را با توجه به دسته‌بندی و کاربرد آن‌ها، در فولدرهایی اختصاصی مرتب می‌کند. سپس یک فولدر مربوط به پیشنهاد اپلیکیشن‌های مختلف می‌شود و اپلیکیشن‌هایی که اخیرا از آن‌ها استفاده کرده‌اید هم در یک فولدر دیگر در کنار آن دیده می‌شود.

برای پیدا کردن اپلیکیشن‌ها به ترتیب حروف الفبا هم ابتدا باید وارد نوار جست‌وجو در بالای اپ گالری، شوید و سپس از نوار اسکرول در سمت راست آن، برای پیدا کردن اپلیکیشن‌ها به ترتیب حروف الفبا اقدام کنید.

نقطه ضعف

با وجود تمام خوبی‌هایی که App Library دارد، همچنان یک نقطه ضعف بسیار بزرگ هم دارد و آن این است که امکان شخصی‌سازی آن وجود ندارد! این یعنی هیچ کدام از آن فولد‌ها را نمی‌توانید مطابق میل‌تان تغییر دهید و یا یک فولدر دیگر اضافه کنید. این موضوع باعث می‌شود تا دسته‌بندی اپلیکیشن‌ها را تماما به الگوریتم‌های iOS 14 واگذار کنید که شاید چندان به مذاق همه خوش نیاید.

ویجت‌ها

خوبی‌ها

ویجت‌ها چیز جدیدی نیستند و در گوشی‌های اندرویدی که سال‌ها است شاهد آن‌ها هستیم و حتی در iPadOS امکان اضافه کردن ویجت‌ها به صفحه هوم نیز وجود داشت. اما شیوه جدید اضافه کردن ویجت‌ها به iOS 14، ورق را برگردانده و به جرات می‌توان گفت این یکی از زیبا‌ترین شیوه‌های پیاده‌سازی ویجت در صفحه هوم است. در iOS 14 می‌توان ویجت‌های هم اندازه را روی هم قرار داد و بین آن‌ها اسکرول کرد. اندازه این ویجت‌ها مشخص و ثابت است و سه اندازه مختلف برای آن‌ها در نظر گرفته شده.

خود ویجت‌ها هم کارشان را که نمایش اطلاعات در یک نگاه به کاربران است را به نحو احسنت انجام می‌دهند و در بسیاری موارد، کاربر را از باز کردن اپلیکیشن مربوطه بی‌نیاز می‌کنند. در حال حاضر این ویجت‌ها محدود هستند اما به محض اینکه توسعه دهندگان خلاقیت‌های خود را با ویجت‌هایشان نمایش دهند، عیار واقعی این ویژگی جدید iOS 14 خودش را نشان می‌دهد.

نقطه ضعف

همانطور که گفتیم، فعلا سه اندازه مختلف برای ویجت‌ها در نظر گرفته شده که به نظر کافی هستند اما نکته مهم این است که امکان تغییر اندازه ویجت‌ها در صفحه هوم وجود ندارد! برای این کار باید ابتدا ویجتی که می‌خواهید تغییر دهی را از صفحه حذف کنید و سپس اندازه دیگر آن را اضافه کنید. همچنین یک نکته دیگر این است که امکان تعامل با ویجت‌ها وجود ندارد و با لمس کردن آن‌ها، اپلیکیشن‌های مربوطه باز می‌شوند. این یعنی مثلا انتظار ویجت ماشین حساب یا یک بازی کوچک را نباید داشته باشیم چراکه امکان کار کردن با آن‌ها در قالب ویجت وجود ندارد.

Compact UI

خوبی‌ها

تا پیش از iOS 14، اگر کسی با شما تماس می‌گرفت یا می‌خواستید از سیری استفاده کنید، رابط کاربری آن‌ها کل سطح نمایشگر را اشغال می‌کرد اما حالا با وجود Compact UI، تماس‌ها و سیری، رابط کاربری کوچک‌تری دارند. وقتی از سیری استفاده می‌کنید، آیکن کوچک آن در پایین نمایشگر ظاهر می‌شود و وقتی کسی با شما تماس می‌گیرد هم رابط کاربری آن مثل یک بنر نوتیفیکیشن در بالای نمایشگر ظاهر می‌شود. فکر می‌کنم رابط کاربری سیری مشخصا خیلی زیبا‌تر است اما در مجموع هردوی این تغییرات، بهبود‌هایی هستند که منتظر آن بودیم.

نقطه ضعف

اگرچه بنری که برای تماس‌های صوتی روی نمایشگر ظاهر می‌شود، به شما اجازه می‌دهد همچنان با گوشی کار کنید اما رابط کاربری سیری اینطور نیست. این یعنی وقتی سیری فعال می‌شود، دیگر نمی‌توانید در اپلیکیشنی که در آن حضور داشتید اسکرول کنید یا سراغ اپلیکیشن دیگری بروید.

علاوه بر این، آیکن سیری در پایین نمایشگر ظاهر می‌شود اما هر پاسخی که سیری به شما می‌دهد، در بالای نمایشگر و به صورت بنر می‌آید. از همین رو رابط کاربری سیری ناقص و ناپخته به نظر می‌رسد که این هم از مواردی است که اپل می‌تواند تا نسخه پایانی iOS 14، آن را رفع کند یا تغییر دهد.

این بود خلاصه‌ای از ویژگی‌های ظاهری جدید iOS 14 و نکات خوب و بدی که در استفاده از آن‌ها دیده شده است. شما درباره این لیست، خوبی‌ها و نقاط ضعف گفته شده چه فکر می‌کنید؟

منبع: Macworld

