گلکسی اس ۳۰ اولترا احتمالا همراه با قلم S Pen عرضه خواهد شد

مهم‌ترین ویژگی گوشی‌های گلکسی نوت بدون شک قلم S Pen است و تا حالا هیچکدام از گوشی‌های سری گلکسی اس همراه با این قلم عرضه نشده‌اند. حالا طبق گزارش سایت کره‌ای The Elec، گران‌ترین مدل گلکسی اس ۳۰ که احتمالا با نام گلکسی اس ۳۰ اولترا عرضه می‌شود، مجهز به قلم S Pen خواهد بود.

علاوه بر این، در گزارش موردنظر آمده که سه گوشی خانواده گلکسی اس ۳۰ از شماره مدل M1، N2 و O3 بهره می‌برند. این رسانه کره‌ای همچنین مدعی شده که عرضه گلکسی نوت ۳۰ در نیمه دوم ۲۰۲۱ هنوز تایید نشده است. با این حال، افزوده که گلکسی Z Fold 3 احتمالا در همین محدوده زمانی با قلم S Pen معرفی خواهد شد.

در زمینه‌ی بهره‌گیری گوشی‌های سری گلکسی Z Fold از قلم S Pen شایعات زیادی منتشر شده اما این نخستین باری است که یکی از رسانه‌های معتبر در مورد پشتیبانی گوشی سری گلکسی اس از قلم لمسی چنین خبری را منتشر می‌کند. در هر صورت اگر این خبر صحت داشته باشد، احتمالا سامسونگ قصد دارد گوشی‌های گلکسی Z Fold را جایگزین گوشی‌های سری نوت کند و در این میان مدل اولترا گلکسی اس ۳۰ هم برای طرفداران گوشی‌های نوت که علاقه‌ای به استفاده از گوشی‌های تاشو ندارند، عرضه خواهد شد.

البته سامسونگ برای پشتیبانی گوشی تاشو از قلم S Pen باید چالش‌های فنی مختلفی را حل و فصل کند. اگرچه جدیدترین گوشی‌های تاشو سامسونگ مجهز به شیشه محافظ بسیار باریک موسوم به UTG هستند، اما لایه‌ی پلاستیکی بر روی آن قرار گرفته به راحتی خراش برمی‌دارد.

روی هم رفته، مهم‌ترین نکته چنین خبری این است که احتمالا گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ آخرین گوشی‌های سری نوت محسوب می‌شوند. به نظر شما گلکسی اس ۳۰ اولترا مجهز به قلم S Pen می‌تواند جای خالی گوشی‌های نوت را پر کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

