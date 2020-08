روزی روزگاری گوشی‌های غول‌پیکر استثناء محسوب می‌شدند و شرکت‌ها به دنبال ساخت بزرگترین گوشی ها نبودند. تا همین چند سال قبل گوشی‌های دارای نمایشگرهای ۴.۷ تا ۵ اینچ نرمال محسوب می‌شدند و اگر بزرگ‌تر بودند به‌عنوان فبلت یاد می‌شدند. اما در سال ۲۰۲۰ پیدا کردن گوشی‌های اندرویدی جمع‌وجور به کار تقریبا غیرممکنی بدل شده و نمایشگرها کماکان در حال افزایش اندازه هستند.

اما چطور به وضعیت فعلی رسیده‌ایم؟ به مناسبت عرضه گلکسی نوت ۲۰ اولترا، نگاهی دوباره به تعدادی از بزرگترین گوشی های ساخته شده می‌اندازیم که مرز بین گوشی و تبلت را کمرنگ کرده‌اند و در زمینه مرگ گوشی‌های جمع‌وجور تاثیرگذار بوده‌اند. از آنجایی که کل سری گلکسی نوت به داشتن ابعاد بزرگ شهرت دارند، در این فهرست به آن‌ها نمی‌پردازیم.

گلکسی مگا (۲۰۱۳)

اندازه نمایشگر: ۶.۳ اینچ

۶.۳ اینچ ابعاد: ۱۶۷.۶ در ۸۸ در ۸ میلی‌متر

۱۶۷.۶ در ۸۸ در ۸ میلی‌متر وزن: ۱۹۹ گرم

سری گلکسی نوت تنها گوشی‌های غول‌پیکر سامسونگ محسوب نمی‌شوند و در سال ۲۰۱۳ گلکسی مگا با نمایشگر بسیار بزرگی معرفی شده است. طول این گوشی بیش از ۱۶۷ میلی‌متر و عرض آن حدود ۹۰ میلی‌متر بود و در این بدنه نمایشگر ۶.۳ اینچی تعبیه شده بود.

گلکسی مگا در آن زمان یکی از بزرگترین گوشی ها به حساب می‌آمد. نمایشگر آن در مقایسه با رقبای خود مانند HTC One M7، نکسوس ۵، آیفون ۵ اس و حتی گوشی‌های ساخت سامسونگ مانند گلکسی نوت ۳ و گلکسی اس ۴ اندازه بسیار بزرگ‌تری داشت. روی هم رفته نمایشگر این گوشی آن‌قدر بزرگ محسوب می‌شد که استفاده از آن با یک دست تقریبا غیرممکن بود.

از معایب آن هم می‌توانیم به ضعیف بودن سخت‌افزار اشاره کنیم. قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۴۰۰ بود و فقط از ۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین می‌توانیم به دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی آن هم اشاره کنیم. کاربران خواستار مدل کوچک‌تر می‌توانستند مدل ۵.۸ اینچی این گوشی را خریداری کنند که این مدل از امکانات سخت‌افزاری ضعیف‌تری نسبت به برادر بزرگ‌تر خود بهره می‌برد.

گلکسی مگا با قیمت ۵۷۰ دلار روانه‌ی بازار شد اما در همان زمان بسیاری از کاربران ترجیح دادند که گوشی جذاب‌تر و بهتر گلکسی نوت ۳ را با قیمت ۷۰۰ دلار خریداری کنند.

سونی اکسپریا Z اولترا (۲۰۱۳)

اندازه نمایشگر: ۶.۴ اینچ

۶.۴ اینچ ابعاد: ۱۷۹.۴ در ۹۲.۲ در ۶.۵ میلی‌متر

۱۷۹.۴ در ۹۲.۲ در ۶.۵ میلی‌متر وزن: ۲۱۲ گرم

حدود یک ماه پس از عرضه گلکسی مگا، سونی هم با عرضه اکسپریا Z اولترا شانس خود را در زمینه‌ی ساخت یک گوشی بسیار بزرگ امتحان کرد که البته این گوشی از مشخصات پرچم‌داران بهره می‌برد. گوشی Z اولترا مجهز به نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۴۴ اینچی بود و طول و عرض آن هم به ترتیب به حدود ۱۷۹ و ۹۲ میلی‌متر می‌رسید.

سونی برای این گوشی از نمایشگر ۱۰۸۰p، تراشه اسنپ‌دراگون ۸۰۰، ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲ گیگابایت حافظه داخلی استفاده کرد و به همین خاطر از لحاظ سخت‌افزاری حرف زیادی برای گفتن داشت.

چرا گوشی‌های هوشمند این‌قدر سنگین هستند؟

شیائومی می مکس ۳ (۲۰۱۸)

اندازه نمایشگر: ۶.۹ اینچ

۶.۹ اینچ ابعاد: ۱۷۶.۲ در ۸۷.۴ در ۸ میلی‌متر

۱۷۶.۲ در ۸۷.۴ در ۸ میلی‌متر وزن: ۲۲۱ گرم

پنج سال بعد از عرضه گلکسی مگا و اکسپریا Z اولترا ابعاد گوشی‌ها همچنان رو به افزایش بود. در سال ۲۰۱۸ شیائومی تصمیم گرفت بزرگترین گوشی خود را به نام می مکس ۳ با نمایشگر ۶.۹ اینچی روانه‌ی بازار کند. این گوشی علی‌رغم اندازه بسیار بزرگ و امکانات جذابی که داشت، با قیمت مناسبی به دست کاربران رسید.

این گوشی از نمایشگر کم حاشیه‌ای بهره می‌برد و بدنه آن هم از جنس آلومینیوم بود. همچنین به لطف داشتن باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، این باتری تا دو روز می‌توانست انرژی مورد نیاز را تامین کند.

همانطور که گفتیم، این گوشی با قیمت بسیار مناسبی روانه‌ی بازار شد. در آن دوران که گوشی‌های دارای نمایشگرهای بزرگ قیمت بسیار بالایی داشتند، می مکس ۳ در بازار چین فقط ۲۵۰ دلار قیمت داشت که باعث شد در ادامه تعداد بیشتری از گوشی‌های مقرون به صرفه با نمایشگرهای بزرگ روانه‌ی بازار شوند.

هواوی میت ۲۰ ایکس (۲۰۱۸)

اندازه نمایشگر: ۷.۲ اینچ

۷.۲ اینچ ابعاد: ۱۷۴.۶ در ۸۵.۴ در ۸.۲ میلی‌متر

۱۷۴.۶ در ۸۵.۴ در ۸.۲ میلی‌متر وزن: ۲۳۲ گرم

در تمام مطالب مربوط به بزرگترین گوشی های ساخته شده بدون شک باید به این گوشی غول‌پیکر ساخت هواوی اشاره کرد. این گوشی با داشتن نمایشگر ۷.۲ اینچی توانست تمام رقبا را کنار بزند و به لطف اسپیکرهای استریو و تراشه کایرین ۹۸۰ یک سیستم سرگرمی ایدئال برای کاربرانی بود که مشکلی با ابعاد بسیار بزرگ این گوشی نداشتند.

اگرچه این گوشی از لحاظ اجرای بازی‌های سنگین عملکرد معمولی داشت ولی در همان زمان در نقد و بررسی‌های انجام شده، ایجاد تعادل بین تجربه کاربری گوشی و ارائه‌ی ابعاد بزرگ در حد و اندازه‌های تبلت مورد ستایش قرار گرفته است.

چرا گوشی‌های هوشمند شکل و شمایل مشابهی دارند؟

گلکسی اس ۲۰ اولترا (۲۰۲۰)

اندازه نمایشگر: ۶.۹ اینچ

۶.۹ اینچ ابعاد: ۱۶۶.۹ در ۷۶ در ۸.۸ میلی‌متر

۱۶۶.۹ در ۷۶ در ۸.۸ میلی‌متر وزن: ۲۲۰ گرم

آخرین گوشی این فهرست گلکسی اس ۲۰ اولترا است که با نمایشگر ۶.۹ اینچی معرفی شده. این گوشی در کنار نوت ۲۰ اولترا از بزرگترین نمایشگر استفاده شده در بین گوشی‌های سامسونگ بهره می‌برد؛ البته در این رده‌بندی ما گوشی‌های تاشو را لحاظ نکرده‌ایم.

اگرچه نمایشگر گلکسی اس ۲۰ اولترا از بیشتر گوشی‌های موجود در این فهرست بزرگ‌تر است، اما از تمام آن‌ها کوتاه‌تر و باریک‌تر محسوب می‌شود که نشان‌دهنده‌ی پیشرفت به دست آمده طی این سال‌ها است. در این بدنه بسیار بزرگ باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری تعبیه شده که حتی در صورت فعال‌سازی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نمایشگر همچنان می‌توانید از عمر باتری مناسبی بهره ببرید.

گوشی‌های غول‌پیکر تا مدت‌ها غیر از اندازه بسیار بزرگ حرف زیادی برای گفتن نداشتند و ضعف‌های مختلف آن‌ها را نمی‌توانستیم کتمان کنیم. اما سامسونگ با عرضه اس ۲۰ اولترا و نوت ۲۰ اولترا نشان داد که این گوشی‌ها می‌توانند از بهترین مشخصات و امکانات بهره ببرند و انواع سلیقه‌ها را راضی نگه دارند.

ادامه افزایش اندازه نمایشگر با گوشی‌های تاشو

در حال حاضر بهره‌گیری گوشی‌ها از نمایشگرهای بسیار بزرگ به پدیده‌ای عادی بدل شده اما کاملا مشخص است که شرکت‌ها کماکان می‌خواهند به افزایش اندازه نمایشگرها ادامه دهند. اما حالا برای ادامه این روند از نمایشگرهای تاشو استفاده می‌شود و در این میان باید به گوشی‌هایی مانند سرفیس Duo هم اشاره کنیم که از نمایشگر دوگانه بهره می‌برند.

این گوشی‌ها اگرچه قیمت بسیار بالایی دارند و هنوز از لحاظ دوام با ضعف‌های مختلفی روبرو هستند، اما نشان می‌دهند که روند افزایش اندازه نمایشگرها به لطف گوشی‌های تاشو به این زودی‌ها متوقف نخواهد شد.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، در این مطلب فقط به تعدادی از نمونه‌های مشهور بزرگترین گوشی های تولید شده پرداختیم و در این زمینه می‌تواند به نمونه‌های متعددی اشاره کرد. اما در هر صورت نظرتان در مورد این گوشی‌های غول‌پیکر چیست؟ آیا ترجیح می‌دهید گوشی شما مجهز به نمایشگر بسیار بزرگ باشد یا اینکه به نمایشگرهای کوچک‌تر علاقه دارید؟ نظرتان را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۵ باور نادرست ولی رایج در مورد گوشی‌های هوشمند

منبع: Android Authority

The post نگاهی دوباره به بزرگ‌ترین گوشی‌های ساخته شده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala