کانن در ژاپن از سنسور COMS جدیدی با حساسیت بسیار بالا رونمایی کرده‌ است. این سنسور جدید می‌تواند در محیط‌های بسیار تاریک به ضبط ویدیوهای با کیفیت بسیار بالا و به صورت رنگی بپردازد. این سنسور در زمان ضبط فیلم می‌تواند این کار به صورت ۶۰ فریم بر ثانیه انجام دهد.

با وجود اینکه که کانن قصد دارد از این سنسور در کاربردهای صنعتی استفاده کند، اما این سنسور جدید با وجود استفاده از پیکسل‌هایی با اندازه‌‌‌ی کوچک در آن، توانایی‌های بسیار خوبی را در زمان فیلم‌برداری دارد .

در آخر ماه جولای (مرداد ماه) رویداد آنلاینی در ژاپن برای معرفی این سنسور برگزار شد. بعد از برگزاری این رویداد، در این ماه شاهد برگزاری رویداد مشابهی در سنگاپور برای معرفی قابلیت‌های این سنسور بودیم. در این رویداد آنلاین، به این نکته اشاره شد که کانن این سنسور جدید را برای کاربردهایی مانند دوربین‌های تحت شبکه و دوربین‌های صنعتی توسعه داده است. با وجود اینکه این سنسور کوچک کیفیت خیره کننده‌ای را در زمان ضبط فیلم در محیط‌های بسیار تاریک دارد، اما نشریه‌های معتبر تکنولوژی توجه چندانی به آن نکرده‌اند.

همانگونه که در عکس زیر مشخص است، اندازه‌‌ی این سنسور بسیار کوچک و ۱/۱.۸ اینچ است و دارای رزولوشن تصویر ۱۹۳۶ در ۱۰۹۶ پیکسل (در حدود ۲ مگاپیکسل) است. با توجه به اندازه‌‌ی این سنسور و همچنین تعداد پیکسل‌ها، در این سنسور از پیکسل‌هایی با اندازه‌‌‌‌ی بسیار کوچک ۱٫۴ میکرو‌متر استفاده شده است.

کانن برای رسیدن به این قدرت خیره‌کننده در زمان ضبط ویدیو در محیط‌های تاریک، در این سنسور از معماری خاصی جهت چیدمان پیکسل‌ها استفاده کرده است. استفاده از این معماری خاص باعث شده است که این از سنسور دینامیک رنج بالایی بهره ببرد.

در حالت عادی، این سنسور دارای دینامیک رنج ۷۵ دسیبل یا به صورت حدودی ۱۲٫۵ استاپ است. در حالت استفاده از قابلیت HDR، دینامیک رنج این سنسور به ۱۲۰ دسیبل یا در حدود ۲۰ استاپ افزایش می‌یابد.

در هنگام بررسی کارایی این سنسور و ضبط ویدیو به صورت HDR، در رزولوشن ۱۰۸۰p و به صورت ۳۰ فریم بر ثانیه، این سنسور در زمان فیلم‌برداری دو نوردهی مختلف از صحنه مورد نظر را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا فیلم نهایی بدست آید.

با استفاده از این سنسور می‌توان در محیط‌های با نور ۰٫۰۸ «لوکس» (Lux) (برای نمونه زمانی که ماه کامل در آسمان صاف باشد میزان نور محیط بین ۰٫۰۵ تا ۰٫۳ لوکس است) تا حداکثر ۸۰۰۰۰ لوکس به ضبط فیلم پرداخت. همانگونه که در فیلم‌های گرفته شده توسط این سنسور مشخص است، در این فیلم‌ها شاهد از بین رفتن قسمت‌های روشن تصویر یا خراب شدن سایه‌ها نیستیم.

تا قبل از رونمایی از این سنسور، شاهد استفاده از دوربین‌هایی با سنسور «اینفرارد» (Infrared) برای فیلم‌برداری از مکان‌های عمومی در زمان شب بوده‌ایم. استفاده از این دوربین‌ها باعث می‌شد که فیلم ضبط شده به صورت تک رنگ باشد.

با استفاده از این سنسور جدید کانن، می‌توان در تاریکی شب هم به ثبت فیلم‌هایی با کیفیت و به صورت رنگی از مکان‌های عمومی، خیابان‌ها و جاده‌ها پرداخت. استفاده از سنسور جدید و ضبط فیلم‌ها به صورت رنگی، باعث می‌شود که جزئیاتی مانند رنگ وسایل نقلیه و همچنین رنگ لباس برخی از افراد در زمان فیلم‌برداری مشخص باشند.

علاوه‌بر این، به دلیل اندازه‌ی کوچک این سنسور و حساسیت بسیار بالای آن نسبت به نور، می‌توان از آن در وسیله‌هایی مانند پهپاد‌ها، دوربین‌های تحقیقاتی جهت فیلم‌برداری در زیر آب، میکروسکوپ‌ها و دوربین‌های پوشیدنی نیرو‌های امنیتی استفاده کرد. شما می‌توانید کارایی این سنسور در زمان فیلمبرداری را در ویدیوی زیر مشاهده کنید.

اگر چه در مراسم رونمایی، هدف از ساخت این سنسور استفاده از آن در محیط‌های عمومی و صنعتی بیان شده است، ولی با توجه به کیفیت این سنسور می‌توان از آن در دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری مرسوم هم استفاده کرد. هم اکنون هم بسیاری از عکاس‌ها آرزو دارند که بتوانند در محیط‌های تاریک، بدون افزایش بیش از حد سرعت شاتر یا بالا بردن بیش از حد حساسیت دوربین به ثبت تصاویر یا فیلم‌هایی رنگی با کیفیت بالا بپردازند.

امیدواریم که از این آرایش جدید پیکسل‌ها که منجر به دست‌یابی این سنسور به این قابلیت شگفت‌انگیز عکاسی و فیلم‌برداری در شب شده است؛ هم روزی در دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری مرسوم استفاده شود.

کانن قصد دارد که در ماه اکتبر (مهر ماه) عرضه‌‌‌ی این سنسور جدید را آغاز کند. شما می‌توانید برای خواندن اطلاعات بیشتر در رابطه با این سنسور جدید به سایت کانن سنگاپور مراجعه کنید.

