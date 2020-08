سامسونگ در تاریخ ۱۵ مرداد امسال و در جریان رویداد آنپکد از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ رونمایی کرد. ساعت هوشمندی که بسیاری‌ها آن را اپل واچ اندرویدی‌ می‌دانند چرا که از قابلیت‌های بسیار خوب و کاربردی بهره می‌برد. سامسونگ این محصول را به قابلیت‌هایی نظیر سنجش فشار خون و نوار قلب (ECG) مجهز کرده تا کاربران اطلاعات کامل‌تری از سلامتی خود بدست بیاورند. اما با این همه، آیا نماینده‌ی جدید به نسبت مدل‌های ارزان قیمت بازار و یا رقیب مستقیم خود یعنی اپل واچ ۵، ارزش خرید دارد؟ در این مطلب به بررسی ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ می‌پردازیم تا شناخت بیشتری نسبت به قابلیت‌های آن پیدا کرده و به پاسخ درستی برای پرسش خود دست پیدا کنیم.

اگر بگوییم ساعت‌های هوشمند بخشی از زندگی کاربران را در سراسر دنیا تشکیل می‌دهند شاید کمی اغراق کرده باشیم اما این حقیقت که در چنین مسیری قدم گذاشته‌ایم غیر قابل انکار است. روز به روز آمار فروش این گجت‌های کوچک و محبوب بالاتر می‌رود و اگر افزودن قابلیت‌های کاربردی به آن‌ها همینطور ادامه پیدا کند طولی نخواهد کشید که مانند گوشی‌های هوشمند، همه‌ی کاربران حداقل یکی از آن‌ها را در اختیار خواهند داشت.

سال‌های زیادی است که اپل با سری اپل واچ، حاکم بلامنازع ساعت‌های هوشمند است اما سامسونگ هم در طول این سال‌ها بیکار ننشسته و محصولات با کیفیت زیادی را راهی بازار کرد که یکی از جدیدترین و بهترین آن‌ها، گلکسی واچ ۳ است که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت تا ببینیم آیا غول کره‌ای توانسته محصولی را طراحی کند که کاربران را به خرید آن ترغیب کند یا خیر.

این بررسی شامل ۵ بخش زیر است:

نگاه سریع به گلکسی واچ ۳

طراحی، کیفیت ساخت، نحوه‌ی استفاده

سخت‌افزار، طول عمر باتری

نرم‌افزار، قابلیت‌های سلامتی

محصولات مشابه، نقاط قوت و نقاط ضعف

نگاه سریع به ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳

ابعاد: مدل ۴۵ میلی‌متری با ابعاد ۱۱.۱ × ۴۵.۰ × ۴۶.۲ میلی‌متر، ۵۴ گرم / مدل ۴۱ میلی‌متری با ابعاد ۱۱.۳ × ۴۱ × ۴۲.۵ میلی‌متر، ۴۸.۲ گرم

مدل ۴۵ میلی‌متری با ابعاد ۱۱.۱ × ۴۵.۰ × ۴۶.۲ میلی‌متر، ۵۴ گرم / مدل ۴۱ میلی‌متری با ابعاد ۱۱.۳ × ۴۱ × ۴۲.۵ میلی‌متر، ۴۸.۲ گرم جنس بدنه: جلو از جنس گوریلاگلس DX با فریمی از جنس فولاد ضد زنگ و برای مدل ۴۵ میلی‌متری از جنس تیتانیوم. دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G، مقاوم در برابر نفوظ آب تا عمق ۵۰ متر

جلو از جنس گوریلاگلس DX با فریمی از جنس فولاد ضد زنگ و برای مدل ۴۵ میلی‌متری از جنس تیتانیوم. دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G، مقاوم در برابر نفوظ آب تا عمق ۵۰ متر نمایشگر: ۱.۴ اینچ برای مدل ۴۵ میلی‌متر و ۱.۲ اینچ برای مدل ۴۱ میلی‌متر. فناوری Super AMOLED و وضح ۳۶۰ × ۳۶۰ پیکسل. پشتیبانی از فناوری نمایشگر همیشه روشن

۱.۴ اینچ برای مدل ۴۵ میلی‌متر و ۱.۲ اینچ برای مدل ۴۱ میلی‌متر. فناوری Super AMOLED و وضح ۳۶۰ × ۳۶۰ پیکسل. پشتیبانی از فناوری نمایشگر همیشه روشن سخت‌افزار: چیپ‌ست اگزینوس ۹۱۱۰ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری. ۲ هسته‌ای با فرکانس ۱.۱۵ گیگاهرتز Cortex-A53. پردازشگر گرافیکی Mali-T720

چیپ‌ست اگزینوس ۹۱۱۰ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری. ۲ هسته‌ای با فرکانس ۱.۱۵ گیگاهرتز Cortex-A53. پردازشگر گرافیکی Mali-T720 حافظه‌: ۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در کنار ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم

۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در کنار ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم سیستم عامل: تایزن ۵.۵

تایزن ۵.۵ سنسورها: شتاب‌سنج، ضربان قلب، ژیروسکوپ، هواسنج

شتاب‌سنج، ضربان قلب، ژیروسکوپ، هواسنج باتری: ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعت برای مدل ۴۵ میلی‌متری، ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعت برای مدل ۴۱ میلی‌متری با پشتیبانی از شارژر بی‌سیم Qi

قابلیت‌ها: خدمات پرداخت سامسونگ، سنجش فشار خون، بند قابل تعویض، بلندگو، LTE، موجود در رنگ‌های برنزی، نقره‌ای و مشکی

در حال حاضر سامسونگ به عنوان یک شرکت پیش‌رو در این زمینه به حساب می‌آید و توانسته در طول سال‌های اخیر محصولات خوبی را راهی بازار کند که یکی از آن‌ها همین گلکسی واچ ۳ است که حدودا ۳ هفته پیش به همراه گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ رونمایی شد. ساعت هوشمند جدید سامسونگ ترکیبی است از قابلیت‌های سخت‌افزاری فوق‌العاده در کنار سیستم عامل بسیار قدرتمند و مجهز که علی‌رغم قیمت نسبتا بالا (۴۰۰ دلار)، همچنان دلایل زیادی برای خرید آن وجود دارد.

در این مطلب به بررسی گلکسی واچ ۳ نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری می‌پردازیم که نمایشگری ۱.۲ اینچی دارد. سامسونگ مدل ۴۵ میلی‌متری آن را هم با اندازه‌ی نمایشگر ۱.۴ اینچی تولید کرد که قطعا تجربه لذت‌بخش‌تری را برای کاربران فراهم می‌کند. چرا که هم نمایشگر بزرگ‌تری دارد و هم باتری پر ظرفیت‌تر (۳۶۰ میلی‌آمپر ساعت در مقابل ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعت). هر دو ساعت به نسبت گلکسی واچ تا حدودی عقب‌گرد داشته‌اند اما سامسونگ تصمیم گرفت تا جای ممکن، تفاوت بین دو مدل را کم کند تا کاربرانی با سلیقه متفاوت بتوانند تجربه مشابهی از قابلیت‌های متنوع آن‌ها داشته باشند.

اما نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری که در این بررسی به آن پرداخته می‌شود در یک نسخه‌ی LTE راهی بازار شده و از بلندگو برای برقراری تماس بهره می‌برد. قابلیت‌های این چنینی معمولا در مدل‌های کوچک‌تر دیده نمی‌شد اما خب سامسونگ این کار را انجام داده و ما هم از این بابت بسیار خوشحالیم.

دنیای ساعت‌های هوشمند کاملا با گوشی‌ها متفاوت است. چه از لحاظ سخت‌افزار و چه از لحاظ نرم‌افزار. این محصولات تنوع بسیار زیادی هم دارند چرا که شرکت‌های سازنده اغلب تلاش می‌کنند ساعت‌ها را با قابلیت‌های منحصر بفرد بیشتری راهی بازار کنند تا بیشتر مورد توجه قرار گیرند. برای مثال یکی از آن‌ها ممکن است در طول عمر باتری عملکرد خوبی داشته باشد و از لحاظ دریافت اعلانات آنقدرها خوب عمل نکند، دیگری حتی می‌تواند برنامه اجرا کند و یک گجت نسبتا مستقل باشد.

گلکسی واچ ۳ در دسته دوم قرار می‌گیرد. این گجت از سیستم عامل تایزن بهره می‌برد، از وای‌فای، GPS و حتی LTE پشتیبانی می‌کند و همچنین به کاربر این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مورد نظر خود را روی ساعت اجرا کند.

اما در کنار این نکات و ویژگی‌های خوب، طول عمر این ساعت آنقدرها بالا نیست. در بیشترین حالت می‌توان ۳ روز روی توانایی‌های باتری آن حساب کرد که اگرچه از عملکرد اپل واچ سری ۵ بهتر است اما هنوز هم نمی‌توان آن را کافی در نظر گرفت.

در بخش سخت‌افزار، این محصول در هر دو مدل به پردازنده اگزینوس ۹۱۱۰ مجهز شده که ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی نیز آن را همراهی می‌کنند. اگرچه وضوح نمایشگر به نسبت نسل قبل ثابت مانده (۳۶۰ × ۳۶۰) اما از کیفیت و روشنایی بیشتری برخوردار است.

بهترین بخش سخت‌افزار هم به حلقه‌ی چرخان می‌رسد. با ورود گلکسی واچ اکتیو و اکتیو ۲ به نظر می‌رسید سامسونگ قصد دارد این طراحی را کنار بگذارد اما اینبار در سری واچ ۳ شاهد بازگشت آن بودیم که بسیاری از کاربران هم خواهان آن بودند و از این بابت خوشحالند.

شاید از لحاظ سخت‌افزار، پیشرفت زیادی را حس نکرده باشید اما مطمئن باشید قابلیت‌های نرم‌افزاری شما را شگفت‌زده خواهد کرد. واچ ۳ اکنون به سنسور نوار قلب مجهز شده، فشار خون را اندازه‌گیری می‌کند، افتادن کاربران را تشخیص می‌دهد و بسیاری موارد خوب دیگر که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

جعبه‌ی گلکسی واچ ۳ طراحی ساده‌ای داشته و درون آن هم چیز خاصی جز یک ساعت، دفترچه‌ی راهنما و شارژر Qi بی‌سیم وجود ندارد. نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری این ساعت در رنگ‌های برنزی و نقره‌ای در دسترس قرار دارد.

گلکسی واچ ۳ موفق به اخذ تأییدیه سازمان غذا و دارو آمریکا شد

طراحی، کیفیت ساخت، تجربه‌ی استفاده

طراحی و کیفیت ساخت

از لحاظ طراحی، گلکسی واچ ۳ کاملا مشابه دیگر محصولات سامسونگ، خصوصا Gear Sport است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در صورت قرارگیری مدل ۴۱ میلی‌متری این ساعت در کنار Gear Sport، شاید در نگاه اول به جز کلید‌های برآمده در واچ ۳ که از جنس فلز برس‌ خورده‌ هستند، به‌سختی بتوانید تفاوت دیگری پیدا کنید که دلیل عمده‌‌ی آن شباهت حلقه‌ی چرخان است.

اما از لحاظ جنس بدنه و حس و حال قرارگیری در دست، واچ ۳ کاملا یک محصول باکیفیت است که بدنه‌ی آن از جنس فولاد ضد زنگ ساخته شده. البته در مدل ۴۵ میلی‌متری، از تیتانیوم استفاده شده که قیمت بیشتری هم دارد. قسمت پشتی این گجت برخلاف بسیاری از ساعت‌های بالارده‌ی بازار از جنس پلاستیک نیست و این می‌تواند واچ ۳ را در بین آن‌ها به یک محصول متفاوت تبدیل کند.

به ادعای سامسونگ، ساعت هوشمند جدید ۱۴ درصد باریک‌تر و ۱۵ درصد سبک‌تر از گلکسی واچ است، در حالی که نمایشگر بزرگ‌تری هم دارد. این ادعا مربوط به مدل ۴۵ میلی‌متری است چون مدل ۴۱ میلی‌متری از اندازه‌ی مشابه (۱.۲ اینچ) بهره می‌برد که البته باز هم در مجموع سبک‌تر و جمع و جورتر است.

اما سامسونگ برای سهولت چرخاندن حلقه، آن را کمی بزرگ‌تر از قبل طراحی کرده که به همین خاطر، به صورت طبیعی به یک محافظ صفحه تبدیل شده. بدین صورت که اگر دستتان ناگهان به جایی برخورد کرد، اولین قسمت ساعت که ضربه‌ را دریافت می‌کند همین حلقه‌ی چرخان است. این می‌تواند نکته خوبی باشد. چرا که در برخوردها، نمایشگر صدمه‌ی کمتری می‌بیند اما باید خط و خش گرفتن این حلقه را هم به جان خرید.

بند چرمی این ساعت شاید به‌خاطر رنگ‌بندی، حس و حال چرم اصلی را به کاربر القا نکند اما به گفته‌ی سامسونگ از مرغوب‌ترین چرم‌ها تولید شده و خب بستن آن به دور دست هم چیزی جز این را ثابت نمی‌کند. قسمت زیرین آن طوری تقویت شده که از ورود رطوبت و عرق دست به آن و در نتیجه تغییر رنگ جلوگیری شود. خبر خوب این است که کاربر در صورت تمایل می‌تواند این بند‌ را با بند دیگری تعویض کند. (مدل ۴۱ میلی‌متری از بندی با عرض ۲۰ میلی‌متر و مدل ۴۵ میلی‌متری نیز از بندی با عرض ۲۲ میلی‌متر استفاده می‌کنند.)

نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری در دو رنگ راهی بازار می‌شود؛ برنزی و نقره‌ای که به خاطر اندازه‌ی کوچک‌تری هم که دارد شاید بیشتر مورد پسند خانم‌ها باشد. در طرف مقابل نسخه‌ی ۴۵ میلی‌متری با رنگ‌‌های مشکی و برنزی در دسترس قرار می‌گیرد و می‌تواند بیشتر مورد پسند آقایان واقع شود. هرچند در این مورد در نهایت همه چیز به سلیقه و نوع استفاده‌ی کاربر بستگی دارد.

در مجموع ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ حس و حال یک ساعت کاملا بالارده را به کاربر القا می‌کند در حالی که وزن بسیار کمی هم دارد. گواهینامه نظامی MIL-STD-810G به واچ ۳ این امکان را می‌دهد تا در برابر افتادن‌های گاه و بی‌گاه، دمای زیاد، گرد و خاک، شک و لرزش و فشار بالا و پایین، مقاوم باشد. با این حال سامسونگ به کاربران توصیه کرده این گجت را در معرض تغییر ناگهانی و شدید هوا و فعالیت‌های سنگین قرار ندهند.

همچنین گواهی ۵ATM/IP68 باعث می‌شود کاربر بتواند در حال شنا هم از این ساعت استفاده کند. اما پیشنهاد می‌شود بعد از شنا در دریا و استخر، حتما این محصول را با آب تازه شستشو داده و بلافاصله هم آن را خشک کنید.

تجربه‌ی استفاده

اولین چیزی که در رابطه با این گوشی توجه شما را جلب خواهد کرد، حلقه‌ی چرخان آن است. سیستم عامل تایزن هم به بهترین شکل ممکن با این قابلیت همگام‌سازی شده تا کاربر تجربه لذت‌بخشی داشته باشد. البته کاربر می‌تواند با دست هم تمام کارهایی که این حلقه انجام می‌دهد را انجام دهد منتها با کمک آن، فرایند گشت و گذار بین منوی‌های ساعت آسان‌تر خواهد بود.

چرخاندن این حلقه حس بسیار خوبی به کاربر القا می‌کند. به وضوح مشخص است که سامسونگ کیفیت آن را به نسبت نسخه بکار رفته در Gear Sport و گلکسی واچ بهبود بخشیده که خبر بسیار خوبی است. می‌توان حلقه‌ی چرخان را بهترین قابلیت گلکسی واچ ۳ دانست که نه تنها کیفیت بسیار بالایی دارد و نرم و روان است، بلکه فرایند گشت و گذار در صفحه‌ی کوچک ساعت را هم آسان می‌کند.

دکمه‌های تعبیه شده در کناره‌ها هم دو عمل انجام می‌دهند. کلید بالایی برای بازگشت به عقب و توقف فرایند تمرین استفاده می‌شود، کلید پایینی هم در واقع بازگشت به منوی اصلی است. یعنی نقش کلید هوم را ایفا می‌کند.

همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که گلکسی واچ ۳ از محدود دستگاه‌هایی است که قابلیت lift-to-wake (بلند کردن ساعت برای روشن شدن آن) در آن به درستی کار می‌کند. از ۱۰ بار، این ساعت ۹ بار واکنش درستی به بلند شدن دست نشان داد که فوق‌العاده است. آن دسته از کاربرانی که نمی‌خواهند با فعال کردن نمایشگر همیشه روشن مصرف باتری خود را افزایش دهند می‌توانند کاملا روی تشخیص درست قابلیت lift-to-wake حساب کنند.

ویدیوی رسمی معرفی سامسونگ گلکسی واچ ۳

سخت‌افزار، طول عمر باتری

سخت‌افزار

گلکسی واچ در نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری خود از نمایشگری ۱.۲ اینچی از نوع سوپر امولد بهره می‌برد که وضوح تصویر در آن به ۳۶۰ × ۳۶۰ می‌رسد. در مدل ۴۵ میلی‌متری کاربر همین وضوح و کیفیت را با نمایشگری ۱.۴ اینچی دریافت می‌کند. هر دو ساعت به وسیله‌ی شیشه‌ی محافظ گوریلاگلس DX محافظت می‌شوند. در رابطه با حداکثر میزان روشنایی این ساعت حرفی به‌میان نیامده اما در بررسی‌های صورت گرفته، در تمامی شرایط نمایشگر آن عملکرد خوبی از خود به‌جای گذاشت و کیفیت رنگ‌ها نیز در آن فوق‌العاده بود.

پردازنده‌ی بکار رفته در این ساعت از نوع اگزینوس ۹۱۱۰ است که مبتنی بر لیتوگرافی ۱۰ نانومتری بوده و از دو هسته‌ی سخت‌افزاری با فرکانس ۱.۱۵ گیگاهرتز بهره می‌برد. این پردازنده توسط سامسونگ و مخصوص ساعت‌های هوشمند طراحی شده که در گلکسی واچ هم شاهد استفاده از آن بودیم. انتظار داشتیم غول کره‌ای پیشرفتی در این زمینه داشته باشد که متاسفانه چنین نشد اما با این حال عملکرد کلی رضایت‌بخش است.

در کنار این پردازنده اما ۱ گیگابایت رم و ۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده تا همه چیز به سریع‌ترین شکل ممکن در این ساعت انجام شود. سامسونگ در گلکسی واچ تنها از ۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده کرده بود و این پیشرفت ۲ برابری بسیار خوب است چرا که با توجه به بازخورد کاربران، حافظه‌ی ۴ گیگابایتی حتی برای یک کاربر معمولی نیز کافی نبود.

سیستم عامل تایزن ۵.۵ (Tizen OS 5.5) هم به بهترین شکل ممکن با این سخت‌افزار بهینه شده و کاربر در کارهای روزمره‌ی خود اصلا با کندی، هنگ یا لگ مواجه نمی‌شود. برخی‌ها معتقدند کاهش قدرت سخت‌افزاری و در نتیجه افزایش طول عمر باتری یک نکته مثبت به حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد سامسونگ بهترین کار را انجام داده.

برای مثال محصولات هواوی و آنر از لحاظ طول عمر باتری شما را شگفت‌زده می‌کنند اما عمکرد سخت‌افزاری آن‌ها اصلا در حد انتظار نیست. گشت و گذار در منو‌های مختلف و همچنین انیمیشن‌ها کند بوده و با لگ زیادی همراه هستند. این دقیقا عکس چیزی است که کاربر با نماینده‌ی سامسونگ تجربه می‌کند.

باتری

گلکسی واچ ۳ از لحاظ طول عمر باتری عملکرد خوبی دارد. اما وقتی آن را با گلکسی واچ مقایسه می‌کنیم شاهد عقب‌گرد محسوس سامسونگ هستیم. غول کره‌ای برای نسخه بزرگ این ساعت یک باتری ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که در مقایسه با ظرفیت ۴۷۲ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی واچ، عملکرد ضعیف‌تری دارد. همین تفاوت بین مدل ۴۱ میلی‌متری واچ ۳ و ۴۲ میلی‌متری گلکسی واچ دیده می‌شود. (۲۴۷ در مقابل ۲۷۰ میلی‌آمپر ساعت).

اندازه گلکسی واچ گلکسی واچ ۳ ۴۲ میلی‌متر – ۴۱ میلی‌متر ۲۷۰ میلی‌آمپر ساعت ۲۴۷ میلی‌آمپر ساعت ۴۶ میلی‌متر – ۴۵ میلی‌متر ۴۷۲ میلی‌آمپر ساعت ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعت

در بخش اتصالات، گلکسی واچ ۳ کاملا مجهز است. این محصول از پروتکل‌های LE (بلوتوث LE به معنای کم مصرف پروتکلی برای ارتباط بی‌سیم وسایلی با باتری کوچک) و A2DP (پروتکلی برای انتقال صدای استریو با کیفیت بالا) بلوتوث نسخه‌ی ۵، GPS، NFC و وای‌فای ۸۰۲.۱۱b/g/n بهره می‌برد. همچنین سامسونگ برای مدل ۴۱ میلی‌متری نیز اینترنت LTE را در نظر گرفته که معمولا در ساعت‌های کوچک شاهد این قابلیت نبودیم.

محدوده‌ی پوشش بلوتوث این ساعت فوق‌العاده‌ است. به گفته‌ی شخص بررسی کننده، در یک اتاق با مساحت ۷۵ متر مربع با دیوارهای ضخیم، و در جایی که آنتن وای‌فای به سختی در دسترس قرار داشت، در حالی که گوشی در یک اتاق دیگر به شارژ متصل بود، بلوتوت واچ ۳ آنقدر کیفیت مناسبی داشت که او توانست بدون هیچگونه مشکلی با دوستان خود تماس برقرار کند. شاید تنها نقطه ضعفی که بتوان به این ساعت در این بخش وارد کرد، شدت صدای مکالمه باشد. مسئله‌ای که با در نظر گرفتن اندازه‌ی ساعت قابل چشم‌پوشی است.

اما از لحاظ سنسورهای بکار رفته درون ساعت، واچ ۳ پیشرفت فوق‌العاده‌ای به نسبت قبل داشته. از سنسور نوار قلب گرفته (ECG) تا سنجش فشار خون، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ و هواسنج. اما متاسفانه سنسوری که تبلیغات زیادی هم برای آن شده (ECG) تنها در کشور کره و به احتمال زیاد آمریکا فعال است و هنوز تصمیمی برای ارسال گواهی جهت فعال شدن این قابلیت در بازارهای دیگر گرفته نشده. (سنسور ECG نوار قلب را اندازه می‌گیرد و اگر ریتم تپش قلب عادی نباشد، برای کاربر هشدار ارسال می‌کند.)

طول عمر باتری

برای تست باتری، همه‌ی تنظیمات روی حالت پیش‌فرض قرار گرفتند. با انجام یک فعالیت ورزشی و دوچرخه‌سواری در سطح شهر با GPS روشن و تعدادی هم تماس صوتی، گلکسی واچ ۳ توانست ۲ روز روشن بماند. در این دو روز حتی هنگام خواب هم ساعت روی دست بسته شده بود تا بدین ترتیب عملکرد آن در پایش وضعیت خواب هم مورد بررسی قرار گیرد. در زیر شاهد تنظیمات اعمال شده‌ای هستیم که معتقدیم بیشترین تاثیر را روی طول عمر باتری داشته.

روشنایی صفحه روی ۶ از ۱۰: حالت روشنایی کم خودکار (auto low brightness) فعال

اعلانات فعال با صدا و لرزش

سنجش خودکار ضربان قلب در هر ۱۰ دقیقه

اتصال بلوتوث و وای‌فای روی حالت خودکار

روشن شدن با ژست حرکتی فعال/خاموشی صفحه بعد از ۳۰ ثانیه

اینطور که به نظر می‌رسد، محصول ۴۵ میلی‌متری دوام بیشتری از برادر کوچک‌تر خود دارد اما اینکه بتواند گلکسی واچ را از این حیث شکست دهد بعید به نظر می‌رسد. به هر حال، دوام باتری مدل ۴۱ میلی‌متری خوب بود اما مانند دیگر قابلیت‌های خود تحت تاثیر قرارمان نداد.

فرایند شارژ شدن هم می‌تواند خسته‌کنند باشد چرا که شارژر بی‌سیمی که همراه ساعت عرضه شده آن را در مدت زمان تقریبا ۲ ساعت شارژ می‌کند. مشکل اصلی اما این جاست که اگرچه واچ ۳ از استاندارد شارژ بی‌سیم Qi پشتیبانی می‌کند اما حتما باید آن را با پد شارژری که با خود به همراه دارد شارژ کرد زیرا با پد‌های دیگر سازگاری ندارد.

سامسونگ در یک ویدیو اکوسیستم گلکسی نوت ۲۰ اولترا را نشان می‌دهد

نرم‌افزار، قابلیت‌های سلامتی

نرم‌افزار

تایزن ۵.۵ (Tizen 5.5) به عنوان سیستم عامل این ساعت هوشمند ایفای نقش می‌کند. بدون شک می‌توان عملکرد سامسونگ را در طراحی سیستم‌ عاملی برای محصولات اینچنینی تحسین کرد چرا که تایزن در حال حاضر اگر بهترین سیستم عامل ساعت‌های هوشمند نباشد، قطعا یکی از بهترین‌هاست.

تایزن یک سیستم عامل کاملا غنی از قابلیت‌ و نرم‌افزار بوده که بسیار سریع و بهینه است. همچنین از واچ فیس‌های گوناگونی هم بهره می‌برد و امکان دانلود واچ فیس‌های مختلف و زیبا هم برای کاربران فراهم است. البته این در صورتی است که واچ‌ فیس‌های پیش‌فرض ساعت مطابق سلیقه‌تان نباشند.

در زیر می‌توانید نمونه‌ای واچ فیس‌های این محصول را مشاهده کنید که برخی از آن‌ها کاملا آشنا به نظر می‌رسند. آن‌هایی هم که جدید هستند قابلیت‌های فراوانی را با خود به همراه دارند. مثلا کاربر می‌تواند تقریبا تمام جنبه‌های مختلف یک واچ فیس را شخصی‌سازی کند یا مشخص کند چه اطلاعاتی برایش روی صفحه به نمایش درآید. از جمله این اطلاعات می‌توان به تعداد گام، سطح فعالیت، ضربان قلب، آب و هوا، باقی‌مانده ظرفیت باتری و مواردی از این دست اشاره کرد.

به نسبت چند سال اخیر، رابط کاربری تایزن اصلا دستخوش تغییرات اساسی نشده و کاربرانی که پیش‌تر هم از گجت‌های سامسونگ استفاده کرده‌اند، رابط کاربری ساعت جدید را کاملا آشنا می‌بینند. فقط یک سری تغییرات ریز در شکل ظاهری آیکون‌ها و برنامه‌ها پدید آمده و در واقع از این لحاظ، کمی به رابط کاربری One UI در گوشی‌های سامسونگ شباهت دارد.

برای مثال منوی سریع اکنون به شما این امکان را می‌دهد تا به پر استفاده‌ترین قابلیت‌ها نظیر پیدا کردن گوشی (Find my phone)، ذخیره کننده‌ی باتری، روشنایی صفحه، حالت تئاتر، حالت شب بخیر، GPS و مواردی از این دست، دسترسی داشته باشید.

حالت تئاتر و شب بخیر، دو قابلیت بسیار کاربردی هستند که با فعال کردن آن‌ها، صدا، اعلانات و حالت روشن شدن با ژست‌های حرکتی غیرفعال می‌شوند. چرا که مثلا اگر خواب باشید و کمی جابجا شوید و در این فرایند دستتان کمی بالا برود، ساعت روشن می‌شود. همچنین ممکن است در سینما نیز این اتفاق رخ دهد.

علاوه‌بر این‌ها، یک قابلیت دیگر تحت عنوان Water Lock در این ساعت وجود دارد که در صورت فعال شدن، لمس صفحه را غیرفعال می‌کند تا بدین ترتیب اگر در حال شنا هستید، هرگونه لمس تصادفی ناشی از برخورد قطرات آب به صفحه بدون واکنش باقی بماند.

نکته بسیار جالب در رابطه با واچ ۳ این است که کاربر با نگه داشتن کلید پاور می‌تواند قفل صفحه را غیرفعال کند که در این صورت بلندگو یک سری صدا تولید می‌کند تا اگر قطرات آب درون آن وجود داشته باشد به بیرون بریزد. قابلیت فوق‌العاده‌ای که البته پیش‌تر در اپل واچ شاهد آن بودیم.

به گفته‌ی شخص بررسی کننده، هنگامی که ساعت حین دوش گرفتن در دست قرار داشت، قطرات آب توانستند گوشی را هارد ریست کنند! بنابراین توصیه می‌شود در صورت استفاده در زیر آب، حتما قفل لمس صفحه‌ را فعال کنید.

در بخش نرم‌افزار، تایزن را در حد و اندازه‌های watchOS و WearOS، دو سیستم عامل قدرتمند و محبوب در این زمینه می‌بینیم. فروشگاه گلکسی امکان دانلود بسیاری از برنامه‌های رایگان و غیر رایگان را به کاربر می‌دهد که خب بدیهی است نمونه‌های پولی قابلیت‌های بیشتری هم دارند. البته این بدان معنا نیست که نسخه‌ی رایگان آن‌ها ضعیف است.

در بین تمام برنامه‌ها اما اسپاتیفای بیشترین هماهنگی را با ساعت جدید سامسونگ دارد. کاربر می‌تواند با دانلود آهنگ مورد نظر خود و اضافه کردن آن به لیست پخش، با اتصال ایربادز به ساعت از طریق بلوتوث بدون نیاز به گوشی به موسیقی گوش دهد. البته کاربر می‌تواند از طریق این برنامه، دستگاهی را که اسپاتیفای در آن در حال پخش است را کنترل کند.

بسیاری از برنامه‌های موجود در گلکسی استور، نسخه‌های دیگری از برنامه‌های از پیش نصب شده در خود ساعت هستند و این یعنی وقتی ساعت را خریداری کرده و آن را روشن می‌کنید، به تمام آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. به همین خاطر شاید اصلا نیازی نداشته باشید که به فروشگاه سر بزنید و به جای آن باید از بین برنامه‌های نصب شده به‌دنبال آنچه که نیاز دارید بگردید.

افزونه‌ی گلکسی واچ ۳

وقتی ساعت را برای اولین بار روشن می‌کنید، از شما می‌خواهد افزونه‌ی مربوط به آن را درون گوشی خود نصب کنید تا بدین ترتیب بتوانید تنظیمات و شخصی‌سازی‌های مورد نظر را از طریق گوشی روی آن انجام دهید. همچنین نصب این افزونه برای دریافت اعلانات هم بسیار ضروری است.

دریافت اعلانات در این ساعت آنقدر خوب و بدون مشکل انجام می‌شود که به جرات می‌توان گفت گلکسی واچ ۳ یکی از بهترین ساعت‌ها در این زمینه است. امکانات زیادی برای کنترل موارد مختلف وجود دارد که حتی برخی‌ها شاید مورد نیاز کاربر نباشد.

همچنین کاربر می‌تواند در صورتی که ساعت را بدست دارد، اعلانات گوشی را بی‌صدا کند. وجود چنین قابلیتی منطقی هم هست. در واقع وقتی اعلانی را روی ساعت و بدون مشکل دریافت می‌کنیم، چرا باید مجددا صدای آن را از درون گوشی بشنویم؟

اگرچه بسیاری از تنظیمات درون برنامه از طریق ساعت نیز قابل کنترل هستند اما تنظیم برخی‌ها نظیر جست و جو برای واچ فیس‌های جدید، تغییر ترتیب برنامه‌ها، ویجت و مواردی از این دست از طریق گوشی که نمایشگر بزرگ‌تری دارد بسیار آسان‌تر است. همه‌ی این فرایند‌ها نیز به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرند چون هماهنگی این ساعت با گوشی فوق‌العاده است.

همانطور که در بالا اشاره شد، از آن جایی که سامسونگ تغییرات ظاهری زیادی در رابط کاربری ساعت پدید نیاورده، بنابراین اگر از کاربران ساعت‌های هوشمند قدیمی سامسونگ باشید، به راحتی می‌توانید قابلیت‌ها و تنظیمات مورد نظر خود را در از طریق برنامه و یا خود ساعت پیدا کنید.

یکی از ژست‌های حرکتی جالبی که گلکسی واچ ۳ از آن پشتیبانی می‌کند، ژست‌ مربوط به تماس است. به این صورت که کافی است مچ دست خود را دو بار چرخانده تا تمام تماس‌های ورودی بی‌صدا شوند. همچنین یکبار مشت کردن و باز کردن دست، بدون نیاز به لمس صفحه به تماس ورودی پاسخ می‌دهد.

قابلیت‌های سلامتی

مانند همه‌ی ساعت‌های هوشمند دیگر، عامل اصلی فروش گلکسی واچ ۳، قابلیت‌های پایش سلامتی است. سامسونگ در طول سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای روی اپلیکیشن Health خود داشت و با ادغام آن با گلکسی واچ ۳، امکانات زیادی را به این ساعت هوشمند افزود. از پایش خواب و دریافت اطلاعات مربوط به آن گرفته تا سنجش میزان استرس و حداکثر اکسیژن مصرفی در طول یک فعالیت ورزشی. مثلا اگر میزان استرس شما افزایش پیدا کند، گلکسی واچ ۳ به شما کمک می‌کند چگونه با چند نفس عمیق از شدت آن بکاهید.

اما متاسفانه مواردی از قبیل گزارش ضربان نامنظم قلب و اعلاناتی در رابطه با رفتار غیرعادی آن تنها زمانی فعال می‌شوند که ECG در کشور شما در دسترس باشد. چرا که همه‌ی این‌ها وابسته به ECG است و خب از آن جایی که در کشور ما این قابلیت فعال نیست به همین خاطر کاربران این ساعت نمی‌توانند این قابلیت‌ها را داشته باشند.

در بررسی این ساعت، قابلیت سنجش ضربان قلب آن با دستگاه‌های حرفه‌ای مقایسه نشد اما با توجه به پیشرفتی که ساعت‌های هوشمند، خصوصا مدل‌های بالارده در طول سال‌های اخیر داشته‌اند، می‌توان با قطعیت گفت عملکرد واچ ۳ در سنجش ضربان قلب، خوب و رضایت‌بخش است.

قابلیت پایش خواب اما آنقدرها دقیق و باکیفیت نیست که خب بسیاری‌ از ساعت‌های دیگر هم عملکرد بسیار دقیقی در این زمینه ندارند. اما با این حال به اندازه‌ای اطلاعات در اختیارتان قرار می‌دهد که تا حدودی از وضعیت خواب خود آگاه شوید. مثلا اینکه دیروقت به خواب می‌روید و یا به اندازه‌ی کافی نخوابیده‌اید.

اما برنامه‌های پایش سلامت عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند. تعدادشان نیز به اندازه‌ی کافی زیاد هست که تمام نیازهای حرفه‌ای شما را پوشش دهد. بنابراین شاید نیاز نباشد که بخواهیم همه‌ی این اپلیکیشن‌ها را نام ببریم. چرا که حتما به آن چیزی که از یک ساعت هوشمند انتظار دارید در واچ ۳ شاهد خواهید بود.

با این حال به عنوان بهترین قابلیت‌های این ساعت می‌توان به تمرینات با وزنه از قبیل پرس سینه، پرس بالای سر، ددلیفت، اسکات، تمام حرکت‌های ورزشی با سیم، بارفیکس، کرانچ، زیر بغل، بازو و حتی سرشانه از بغل اشاره کرد.

تنظیم عادت ورزشی برای آن دسته از کاربرانی که از شمردن هر ست بیزارند می‌تواند بسیار مفید باشد. گلکسی واچ ۳ می‌تواند همه‌ی این کارها را با شمردن هر ست با بازخورد تصویری و صوتی برایتان انجام دهد. بدین ترتیب به شما اطلاع می‌دهد چه زمانی باید استراحت کنید و چه زمانی به فعالیت ادامه دهید.

البته تنظیم مدت زمان استراحت بین هر ست ممکن نیست و خب ۳۰ ثانیه بین هر ست ممکن است برای هرکس کافی نباشد. کاربر تنها به تنظیم تعداد ست‌ و تکرار آن‌ها دسترسی دارد. گلکسی واچ ۳ همچنین گاهی اوقات ممکن است تکرار هر ست را به اشتباه اعلام نکند اما در مجموع عملکرد آن رضایت بخش است.

در طرف مقابل پایش کوهنوردی و دوچرخه سواری یکی از مورد اعتمادترین قابلیت‌های واچ ۳ است. چرا که اندازه‌گیری میزان کالری سوزانده شده بر اساس وزن، ضربان قلب، سرعت و مسافت طی شده، بسیار آسان است. اما کالری سوزانده شده حین تمرین با وزنه در هر فرد متفاوت است و کهکشانی کوچک سامسونگ تنها بر اساس ضربان قلب و اطلاعات شخصی که وارد آن می‌کنید این میزان را محاسبه می‌کند.

گلکسی واچ میزان وزنه‌ای که برای تمرین انتخاب می‌کنید را اندازه‌گیری نمی‌کند که خب یک نقطه ضعف به حساب می‌آید. میزان کالری سوزانده شده حین تمرین با وزنه، کمتر از میزان کالری است که بعد از آن سوزانده می‌شود اما این موضوع در تمرینات دوچرخه سواری و کوهنوردی صدق نمی‌کند. به همین خاطر عملکرد واچ ۳ در این فعالیت‌ها دقیق‌تر است.

اگر GPS را حین یک فعالیت ورزشی مثل دوچرخه‌سواری روشن کنید، اطلاعات زیادی به شما داده می‌شود که از جمله این اطلاعات می‌توان به سرعت متوسط، سرعت حداکثر، ضربان قلب متوسط، مدت زمانی سپری شده در هر سطح از تمرین و … اشاره کرد. همچنین در طول دوچرخه سواری، دستیار صوتی میزان سرعت، ضربان قلب متوسط و مسافتی را که طی کردید به شما اعلام می‌کند.

نیازی نیست در رابطه با دقت عملکرد ساعت در شمارش گام وارد جزئیات شویم و خب صرفا به این بسنده می‌کنیم که حتی اگر دست خود را حین قدم زدن تکان ندهید، واچ ۳ به درستی و بدون هیچ اشتباهی قدم‌هایتان را محاسبه می‌کند. اپلیکیشن Health همچنین به شما این امکان را می‌دهد تا قابلیت شمارش قدم را در گوشی غیر فعال کنید چون مصرف باتری را افزایش می‌دهد و در عوض آن را روی ساعت خود فعال کنید.

محصولات مشابه، نقاط قوت و نقاط ضعف

رقبای اصلی

در سال‌های اخیر، تعداد کمی از شرکت‌ها در زمینه ساخت گجت‌های پوشیدنی فعالیت می‌کردند و خب برایمان آسان بود غول کره‌ای را به عنوان برترین شرکت در این زمینه انتخاب کنیم. اما چند سالی است که داستان کاملا فرق کرده. اکنون ساعت‌های هوشمند شرکت‌هایی چون اوپو واچ، هواوی واچ GT 2 و البته اپل واچ‌ها را شاهد هستیم.

البته اپل واچ‌ها اصلا با اندروید میانه‌ی خوبی ندارند و کاربر حتما باید یک آیفون داشته باشد تا بتواند از ساعت خود استفاده‌ی درستی داشته باشد. اما ساعت‌های سامسونگ هماهنگی خوبی با آیفون‌ها دارند. با این حال یک سری از قابلیت‌ها تنها زمانی در دسترس قرار می‌گیرد که گوشی و ساعت از یک اکوسیستم باشند. بنابراین شاید گلکسی واچ ۳ بهترین جایگزین اپل واچ باشد اما بسیار بعید است کاربران آیفون آن را به اپل واچ ترجیح دهند و کاربر اندروید، اپل واچ را به آن.

اما خب سوال اینجاست که عملکرد ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ در مقایسه با رقبای اندرویدی چگونه است؟ در حال حاضر اوپو واچ را شاید بتوان از لحاظ عملکرد و کیفیت یکی از اصلی‌ترین رقبای گلکسی واچ ۳ در نظر داشت. این محصول از دو پردازنده‌ای اسنپدراگون ور ۲۵۰۰ و آپولو ۳ بهره می‌برد که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در مواقع لزوم بین آن‌ها سوییچ می‌کند.

اگر کاربران حالت ذخیره نیرو را روی این ساعت فعال کنند می‌توانند تا ۲۱ روز از آن استفاده کنند اما خب در این صورت به یک مچ‌بند معمولی تبدیل می‌شود اما اگر بخواهید از تمام قابلیت‌های آن استفاده کنید، حدودا ۴۰ ساعت می‌توانید روی باتری آن حساب کنید که خب از نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری مورد بررسی نیز کمتر است.

با این حال بهره‌مندی از سیستم عامل WearOS می‌تواند یک نقطه قوت غیرقابل انکار برای اوپو واچ باشد چرا که هم هماهنگی خوبی با تمام گوشی‌های اندرویدی دارد و هم غنی‌تر از تایزن است. البته این حرف بدان معنا نیست که تایزن از لحاظ ویژگی سیستم عامل ضعیفی است. در واقع باید گفت WearOS هم شناخته‌شده‌تر است و هم به بلوغ کافی رسیده.

هواوی واچ GT 2 و آنر مجیک واچ ۲ هم می‌توانند رقبای شایسته‌ای برای ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ باشند که هر دوی آن‌ها از لحاظ طول عمر باتری وضعیت بسیار بهتری از نماینده‌ی سامسونگ داشته، می‌توانند حین شنا ضربان قلب را اندازه‌گیری کنند و قیمت مناسب‌تری هم دارند. اما از طرفی سخت‌افزار قدرتمند گلکسی واچ ۳، عملکرد روان و سریع تایزن، افزونه‌ی گلکسی واچ با امکان کنترل تنظیمات و قابلیت‌ها و ادغام‌سازی بی‌نقص اپلیکیشن سامسونگ Health می‌تواند از نقاط قوت نماینده‌ی سامسونگ به نسبت رقبا به حساب بیاید.

نتیجه

ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ با قیمت ۴۰۰ دلار (مدل ۴۱ میلی‌متری) راهی بازار شد که برای یک ساعت هوشمند کمی زیادتر از انتظار است. اما از طرفی به خوبی می‌تواند نیازهای گوناگون کاربران را پوشش دهد. چرا که هم قابلیت‌های نرم‌افزاری زیادی دارد و هم قدرت سخت‌افزاری بالا.

با بازگشت حلقه‌ی چرخان، که بدون شک بهترین راه برای گشت و گذار بین منو‌ها، روی صفحه‌ی کوچک محصولی نظیر ساعت هوشمند است، گلکسی واچ ۳ می‌تواند از لحاظ سهولت کاربری بهترین انتخاب باشد و حتی اپل واچ را هم با تاج دیجیتالی معروفش شکست دهد.

همچنین تایزن و قابلیت‌های خوبی که به گلکسی واچ ۳ اضافه شده می‌تواند دلیل دیگری برای دوست داشتن این محصول باشد. علاوه‌بر این، یک کار خوب و مثبت از سامسونگ، افزودن تمام قابلیت‌های ساعت بزرگ‌تر به نسخه‌ی کوچک‌تر است. بدین ترتیب کاربرانی با مچ دست کوچک می‌توانند بدون نگرانی، نسخه‌ی ۴۱ میلی‌متری را انتخاب کنند چون همه‌ی قابلیت‌های خوب از قبیل بلندگو و LTE را دریافت خواهند کرد و از این حیث نماینده‌ی سامسونگ بی‌رقیب است.

با این حال نقاط ضعفی هم وجود دارد که حتی سامسونگ هم نتوانسته آن‌ها را برطرف کند و از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طول عمر حدودا ۲ روزه‌ی باتری اشاره کرد (مدل ۴۱ میلی‌متری). نقطه ضعف بعدی، عدم دسترسی همه‌ی کاربران به قابلیت سنجش نوار قلب (ECG) است. در واقع کمی دلسرد می‌شویم وقتی می‌دانیم محصولی که در اختیار داریم از قابلیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است اما تنها کاربران آمریکا و کره‌ی جنوبی به آن دسترسی دارند. البته صدور گواهی برای دیگر کشورها مسأله‌ای است که می‌تواند در آینده اتفاق بیفتد که خب بی‌صبرانه منتظر آن روز هستیم.

نقاط قوت ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳

کیفیت ساخت بالا، زیبا و سبک

نمایشگر باکیفیت از جنس اولد، خوانایی عالی در همه‌ی شرایط

حلقه‌ی چرخان

سنجش نوار قلب (ECG)، حداکثر اکسیژن مصرفی و بسیاری از قابلیت‌های سلامتی دیگر

سیستم عامل تایزن با قابلیت‌های فراوان و هماهنگی فوق‌العاده با اپلیکیشن سامسونگ Health و افزونه‌ی گلکسی واچ

یکی از بهترین گجت‌ها در زمینه کنترل اعلانات

LTE و بلندگو برای تماس‌های صوتی مستقیم

نقاط ضعف ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳

ظرفیت باتری ناامیدکننده، حتی در مقایسه با نسل قبل

قیمت بالا

محدود بودن قابلیت ECG به بازار آمریکا و کره‌ی جنوبی

