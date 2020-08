شرکت تایوانی TSMC در جریان کنفرانس سالانه خود از نقشه راه مربوط به برنامه‌های ۲ سال آینده این شرکت رونمایی کرده است. این شرکت در حال تولید انبوه تراشه‌های ۵ نانومتری (با اسم مستعار N5) است و از جمله گوشی‌های مجهز به این تراشه‌ها می‌توانیم به آیفون ۱۲ اشاره کنیم. این شرکت همچنین در مورد تراشه های ۳ نانومتری (که N3 هم نامیده می‌شوند) توضیحات بیشتری ارائه داده است.

طبق اعلام TSMC، این شرکت برای تولید تراشه های ۳ نانومتری مسیر متفاوتی نسبت به سامسونگ در پیش گرفته و تولید انبوه آن‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد. چندین مرحله بین N5 و N3 وجود دارد که اولین گام N5P محسوب می‌شود. در مرحله N5P از همان زیرساخت‌های تراشه‌های ۵ نانومتری استفاده می‌شود با این تفاوت که با ۵ درصد افزایش سرعت و ۱۰ درصد کاهش مصرف انرژی روبرو می‌شویم و تولید مربوط به این مرحله در سال ۲۰۲۱ آغاز می‌شود.

سپس باید به مرحله N4 اشاره کنیم که تکامل بیشتر بر مبنای فناوری EUV به حساب می‌آید و تراشه‌های مربوط به این گام در اوایل ۲۰۲۲ به دست شرکت‌ها می‌رسند. تراشه های ۳ نانومتری TSMC برخلاف سامسونگ و ساختار GAA تراشه‌های این شرکت، با بهره‌گیری از ترانزیستورهای FinFET ساخته می‌شوند.

TSMC برای آماده‌سازی زیرساخت‌های N3 از ویژگی‌های نوآورانه استفاده خواهد کرد و به گفته این شرکت، تراشه‌های موردنظر ۱۰ تا ۱۵ درصد سرعت بیشتر و تا ۳۰ درصد بهبود مصرف انرژی را به ارمغان می‌آورند. همچنین اندازه این تراشه‌ها حدود ۰.۵۸ برابر تراشه‌های ۵ نانومتری خواهند بود. گفته می‌شود در فصل تعطیلات کریسمس ۲۰۲۲، اولین گوشی‌های مجهز به تراشه‌های ۳ نانومتری روانه‌ی بازار می‌شوند.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala