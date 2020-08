با آمدن نسل‌های جدید ساعت هوشمند اپل، یعنی «اپل واچ» (Apple Watch) طرفداران این دستگاه انتظار دارند که با رونمایی از هر نسل جدید، شاهد قابلیت‌های بیشتری در این ساعت، برای سنجش سلامت کاربران باشند. اضافه شدن ویژگی‌هایی جهت سنجش بیشتر سلامت به این ساعت هوشمند، مانند اندازه‌گیری فشار خون، باعث می‌شود که دارندگان این پوشیدنی هوشمند بتوانند تنها با بستن این ساعت به مچ دست خود، به سرعت از وضعیت سلامتی خود آگاه شوند.

اطلاعات منتشر شده توسط یکی از افشاگران اطلاعات، خبر از این می‌دهند که اپل در حال امتحان کردن قابلیت اندازه‌گیری فشار خون در این ساعت هوشمند است. متاسفأنه باید بگویم که به دلیل مشکل‌های موجود در دقت اندازه‌گیری فشار خون، به احتمال زیاد شاهد استفاده از این قابلیت در اپل واچ ۶ نخواهیم بود.

یکی دیگر از افشا کنندگان اطلاعات به نام Komiya ادعا می‌کند که، تا زمانی که اپل مشکل‌های موجود در دقت سنسورهای لازم برای اندازه‌گیری فشار خون را رفع نکند، شاهد استفاده از آن‌ها در اپل واچ‌های این شرکت نخواهیم بود.

همان‌گونه که می‌دانید اپل شرکتی نیست که تنها قصد داشته باشد ویژگی‌های نوین را بدون توجه کردن به دقت یا کارایی آن ویژگی، به دستگاه‌های جدید خود اضافه کند. به طور حتم زمانی که یک قابلیت نوین بتواند تمامی استاندارد‌های اپل را کسب کند، ما شاهد استفاده از آن در در محصولات بعدی این شرکت خواهیم بود.

زمانی که اپل قابلیت سنجش سلامت قلب کاربران را در اپل واچ قرارداد، شاهد داستان‌های بسیار زیادی بودیم که کاربران تنها با استفاده از قابلیت نوار قلب این پوشیدنی هوشمند، توانسته بوده‌اند که از سلامت قلب خود آگاه شوند. بعضی از این کاربران که متوجه مشکل در کارکرد صحیح قلب‌شان شده بودند، توانستند تا قبل از پیش آمدن مشکل‌های جدی برای سلامتی‌شان، به پزشک مراجعه کنند.

تا قبل از افشا شدن این اطلاعات جدید، گزارش‌هایی هم در گذشته منتشر شده بود که خبر از قرارگیری سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون در اپل واچ ۶ می‌دادند. قرار دادن قابلیت اندازه‌گیری اکسیژن خون در اپل واچ ۶، به طور حتم برای کسانی که در طول مدت درمان مجبور به کنترل این پارامتر خون هستند، مناسب خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در اپل واچ سری ۶ شاهد استفاده از سنسورهایی جهت تشخیص حمله‌های عصبی و سنجش کیفیت خواب باشیم.

علاوه‌بر این، گزارش‌هایی هم وجود دارند که ادعا می‌کند، در مدت باقی مانده تا پایان سال، شاهد رونمایی و عرضه اپل واچ ۶ خواهیم بود. به طور حتم، اگر که شاهد استفاده از قابلیت تشخیص فشار خون در اپل واچ جدید نباشیم، غول دنیای تکنولوژی آن را برای اپل واچ سری ۷ آماده خواهد کرد.

نظر شما در رابطه با قابلیت اندازه‌گیری فشار خون در اپل واچ چیست؟ آیا فکر می‌کنید که اپل باید هر چه سریع‌تر آن را در ساعت هوشمند خود قرار دهد؟

منبع متن: digikala