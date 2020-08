سامسونگ مدتی قبل از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ رونمایی کرد و با وجود اینکه هنوز ماه‌ها تا عرضه‌ی جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ فاصله داریم، ولی در هر صورت از همین حالا انتشار شایعات مربوط به این گوشی‌ها آغاز شده است. در رابطه با نام این گوشی‌ها هم هنوز گزارش موثقی منتشر نشده و به همین خاطر برخی رسانه‌ها از این گوشی‌ها به‌عنوان گلکسی اس ۳۰ و برخی دیگر به‌عنوان گلکسی اس ۲۱ یاد می‌کنند.

ضعف‌های مختلف گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ خبر جدیدی به حساب نمی‌آیند و به‌عنوان مثال می‌توانیم به مشکلات دوربین و قیمت بسیار بالا آن‌ها اشاره کنیم؛ به همین خاطر این گوشی‌ها کمتر از حد انتظار مورد استقبال قرار گرفته‌اند و سامسونگ در سال ۲۰۲۱ این وضعیت را باید تغییر دهد.

اگرچه سامسونگ هیچوقت در رابطه با ساخت گوشی نظر کاربران را نخواسته، ولی در هر صورت در این مطلب قصد داریم ۸ ویژگی مورد انتظار از گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ را مطرح کنیم. باید خاطرنشان کنیم تمام این خواسته‌ها واقع‌گرایانه هستند. این یعنی ما خواستار تعبیه ۱۴ دوربین، قیمت پایه ۲۰۰ دلاری و ۶ ترابایت حافظه داخلی نیستیم. در واقع سامسونگ به راحتی می‌تواند این خواسته‌ها را عملی کند؛ البته اگر بخواهد.

عرضه مدل گلکسی S30e

سامسونگ به هر دلیلی گلکسی S20e را عرضه نکرده است. چنین تصمیمی بسیار عجیب به نظر می‌رسد زیرا S10e موفق شد توجهات زیادی را جلب کند. البته سامسونگ پیشگو نیست و قادر به پیش‌بینی بحران کرونا نبوده، اما روی هم رفته یک مدل کوچک‌تر و ارزان‌تر گلکسی اس ۲۰ می‌توانست فروش قابل توجهی داشته باشد.

خوشبختانه، سامسونگ سال آینده می‌تواند این مشکل را جبران کند. با افزایش محبوبیت گوشی‌های جذاب مقرون به صرفه (مانند وان‌پلاس Nord، پیکسل ۴a، آیفون SE 2020 و دیگر موارد) گلکسی S30e می‌تواند به این گوشی‌ها ملحق شود.

البته این گوشی باید از ویژگی‌های اصلی S10e الگوبرداری کند. این یعنی از جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام، چندین دوربین باکیفیت، مقدار مناسبی رم و حافظه داخلی، رنگ‌های جذاب برای بدنه و قیمت مناسب بهره ببرد. اگر سامسونگ در سال ۲۰۲۱ بتواند این ویژگی‌ها را عملی کند، گوشی موردنظر به احتمال زیاد فروش بسیار خوبی خواهد داشت.

جذاب‌تر شدن طراحی

اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم، باید بگوییم که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ طراحی بدی ندارند. اما طراحی این گوشی‌ها تا حد زیادی خسته‌کننده است و هیچ ویژگی شاخص و جذابی در بدنه آن‌ها دیده نمی‌شود.

این در حالی است که برخی از رقبای سامسونگ طی این مدت گوشی‌های بسیار جذابی را روانه‌ی بازار کرده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به اوپو Find X2 پرو اشاره کنیم که نمی‌توان طراحی جذاب آن را کتمان کرد. حتی گوشی‌های وان‌پلاس ۸ هم مبتنی بر زبان طراحی این شرکت هستند و به راحتی می‌توان تشخیص داد که این گوشی‌ها ساخت وان‌پلاس هستند. گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ خوشبختانه طراحی بسیار زیباتری دارند و امیدواریم برای گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ شاهد طراحی جذاب‌تری باشیم.

کاهش ضخامت ماژول دوربین

کیفیت دوربین به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر گوشی هوشمندی بدل شده است. با توجه به اینکه گوشی‌های گلکسی اس همواره به‌عنوان یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی در نظر گرفته می‌شوند، سامسونگ توجه زیادی به کیفیت دوربین آن‌ها نشان می‌دهد تا بتوانند نظر کاربران را جلب کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد سامسونگ این‌قدر درگیر تکنولوژی دوربین‌ها شده که جذابیت مربوط به طراحی آن‌ها را فراموش کرده است. به‌عنوان مثال ماژول دوربین گوشی‌های اس ۲۰ اولترا و نوت ۲۰ اولترا غول‌پیکر هستند و ظاهرا سامسونگ هیچ کاری برای کاهش اندازه آن‌ها انجام نداده است.

به غیر از کاهش ضخامت ماژول دوربین، امیدواریم سامسونگ برای این دوربین‌ها از چینش زیباتری استفاده کند. البته باید اعتراف کنیم که ماژول دوربین گوشی‌های نوت ۲۰ ظاهر جذاب‌تری نسبت به اس ۲۰ دارند ولی همچنان عالی نیستند. دیگر شرکت‌ها قادر به تعبیه دوربین‌های عالی و در عین حال زیبا هستند و به همین خاطر سامسونگ هم می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

کنار گذاشتن حسگر اثر انگشت فراصوت

این روزها تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار و حتی تعداد زیادی از گوشی‌های میان‌رده هم از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برند. با این حال، بیشتر آن‌ها از نوع اپتیکال یا نوری هستند ولی سامسونگ برای پرچم‌داران خود از سنسور فراصوت استفاده می‌کند.

سامسونگ ادعا می‌کند که سنسورهای فراصوت از لحاظ سرعت و دقت بسیار بهتر از سنسورهای اپتیکال هستند ولی بررسی‌های انجام شده خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. این یک واقعیت ثابت شده است که حسگر اثر انگشت گوشی‌های رقیب سامسونگ از نظر سرعت و دقت حرف بیشتری برای گفتن دارند.

البته اگر سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ استفاده از سنسورهای فراصوت را کنار بگذارد، یعنی به نوعی شکست این فناوری را پذیرفته است که معمولا سامسونگ به این راحتی‌ها شکست خود را قبول نمی‌کند. اما در هر صورت امیدواریم مدیران سامسونگ سماجت خود را در این زمینه کنار بگذارند و بار دیگر به بهره‌گیری از سنسورهای اثر انگشت اپتیکال روی بیاورند.

پشتیبانی از سیم‌کارت الکترونیکی در تمام مدل‌ها



سیم‌کارت الکترونیکی یا eSIM روزبه‌روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد و متاسفانه فقط برخی از مدل‌های گلکسی اس ۲۰ از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند. به همین خاطر امیدواریم تمام مدل‌های گلکسی اس ۳۰ که روانه‌ی بازارهای تمام کشورها می‌شوند، از eSIM پشتیبانی کنند. البته هنوز برای کنار گذاشتن کامل سیم‌کارت‌های فیزیکی خیلی زود است اما سامسونگ این قدرت را دارد که سرعت روند همه‌گیری استفاده از سیم‌کارت‌های الکترونیکی را افزایش دهد.

سیم کارت eSIM چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

افزایش سرعت شارژ

با وجود اینکه گلکسی اس ۲۰ اولترا از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند، ولی کاربران برای بهره‌گیری از این سرعت باید شارژر جداگانه‌ای را بخرند؛ زیرا شارژر موجود در جعبه این گوشی ۱۴۰۰ دلاری حداکثر سرعت ۲۵ وات را ارائه می‌دهد. برای مقایسه می‌توانیم به وان‌پلاس ۸ با قیمت ۶۹۹ دلاری اشاره کنیم که دارای شارژر ۳۰ وات است و پیکسل ۴a با قیمت ۳۴۹ دلاری همراه با شارژر ۱۸ وات به دست کاربران می‌رسد. این یعنی از هر طرف به قضیه نگاه کنیم این اقدام سامسونگ به هیچ عنوان منطقی نیست.

در عین حال، رقبای سامسونگ در حال عرضه گوشی‌های مختلف با سرعت شارژ ۶۵ و حتی ۱۲۵ وات هستند. البته می‌دانیم هرچقدر سرعت شارژ بیشتر باشد فشار بیشتری بر روی باتری وارد می‌شود و عمر آن را کاهش می‌دهد. با این وجود، سامسونگ حتی اگر نمی‌خواهد سرعت شارژ گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ را افزایش دهد، حداقل می‌تواند شارژر متناسب با سرعت شارژ این گوشی‌ها را در جعبه آن‌ها قرار دهد.

سرعت شارژ روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ آیا این خبر خوبی برای دوام باتری گوشی است؟

کاهش قیمت گلکسی اس ۳۰

شرکت‌ها برای قیمت‌گذاری گوشی باید عوامل متعددی را در نظر بگیرند. به‌عنوان مثال قیمت تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نسبت به نسل قبلی آن رشد قابل توجهی داشته و به همین خاطر گوشی‌های مجهز به این تراشه با قیمت بالاتری روانه‌ی بازار شده‌اند.

با این وجود، در حال حاضر تعداد زیادی از گوشی‌های مجهز به اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در بازار وجود دارند که قیمت آن‌ها ارزان‌تر از ۹۹۹ دلار است ولی در عین حال مدل پایه گلکسی اس ۲۰ با چنین قیمتی روانه‌ی بازار شده است. البته بیشتر این گوشی‌ها برای کاهش هزینه‌ها ویژگی‌هایی را فدا کرده‌اند ولی سامسونگ هم می‌تواند در این زمینه تلاش کند.

البته پیشنهاد ما هم کاملا واقع‌بینانه است و به خوبی می‌دانیم که گلکسی اس ۳۰ قرار نیست با قیمت ۷۰۰ دلار عرضه شود. با این حال، سامسونگ با برخی تغییرات کوچک می‌تواند این گوشی را با قیمت مثلا ۹۰۰ دلار روانه‌ی بازار کند.

بازگشت جک هدفون

از مرگ جک هدفون در بسیاری از گوشی‌ها چند سالی می‌گذرد ولی همچنان این مشخصه برای کاربران زیادی اهمیت دارد. در عین حال، باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولین گوشی‌های این سری هستند که بدون جک هدفون روانه‌ی بازار شده‌اند و فروش آن‌ها بسیار پایین‌تر از حد انتظار است. آیا این موضوع تصادفی است؟ احتمالا، اما در هر صورت سامسونگ بهتر است به این موضوع توجه کند.

در حال حاضر، بازگشت جک هدفون احتمالا فقط به معنای خوشحال کردن بخشی از کاربران نیست بلکه احتمالا می‌تواند آمار فروش را هم افزایش دهد. حتی اگر داشتن جک هدفون بتواند فروش گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ را در حد چند هزار گوشی افزایش دهد، همین مقدار افزایش فروش به معنای افزایش درآمد سامسونگ خواهد بود.

در ضمن گوشی‌های پرچم‌دار باید از تمام ویژگی‌های ضروری بهره ببرند. به همین خاطر از بین ویژگی‌های ضروری برای پرچم‌داران اندرویدی می‌توانیم به بهره‌گیری از جک هدفون، وجود درگاه microSD، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم، مقاومت در برابر نفوذ آب و بسیاری از دیگر ویژگی‌های کوچک ولی مهم اشاره کنیم.

درباره گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ چه می‌دانیم؟

منبع: Android Authority

The post ۸ ویژگی مورد انتظار از گوشی‌های گلکسی اس ۳۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala