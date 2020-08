همان‌گونه که در خبرها خوانده‌اید، ایسوس قصد دارد تا از نسل جدید تلفن‌ همراه ذن‌فون ۷ در تاریخ ۲۶ آگوست (۵ شهریور ماه) رونمایی می‌کند. تا قبل از مراسم رسمی، اطلاعات منتشر شده خبر از وجود نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵، ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در تلفن همراه ذن‌فون ۷ می‌دهند.

همچنین، برخی گزارش‌ها هم، خبر از رونمایی ایسوس از دو نسخه‌ از تلفن همراه پرچمدار ذن‌فون ۷ می‌دهند. این گزارش‌ها ادعا می‌کنند که، ایسوس در کنار رونمایی از نسخه‌ی عادی، از نسخه‌ی پرو ذن‌فون ۷ همراه با پردازنده‌‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس رونمایی خواهد کرد. به احتمال زیاد، شاهد استفاده از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ در ذن‌فون ۷ عادی خواهیم بود.

ایسوس قصد دارد که در تلفن همراه ذن‌فون ۷ از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی LCD همراه با رزولوشن +FHD استفاده کند، که از نرخ به‌روزرسانی ۶۰ هرتز بهره می‌برد. به احتمال زیاد، به جای استفاده از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر، شاهد استفاده از این سنسور در لبه‌‌ی کناری دستگاه خواهیم بود.

همانند نسل پیشین این تلفن همراه یعنی ذن‌فون ۶، ایسوس در این تلفن همراه جدید از ماژول دوربین چرخنده استفاده کرده است تا کاربران بتوانند تنها با استفاده از یک دوربین به ثبت تصاویر سلفی و عادی خود بپردازند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از تصاویر جعبه این دستگاه، ایسوس در این تلفن همراه از یک دوربین سه گانه‌‌ی چرخنده استفاده کرده است. در این دوربین شاهد استفاده از یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی (IMX686 ساخت سونی)، سنسور ۱۲ مگاپیکسلی برای دوربین فوق‌عریض (IMX363 ساخت سونی) و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی برای دوربین تله‌فوتو هستیم. با توجه به این چیدمان سنسور‌ها در دوربین، در این دستگاه جدید خبری از سنسور تشخیص عمق و دوربین ماکرو نخواهد بود.

اطلاعات منتشر شده همچنین خبر از بهره‌مندی این دستگاه از ۸ گیگابایت حافظه‌‌ی رم همراه با ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌‌ی داخلی می‌دهند، البته با استفاده از کارت‌های حافظه‌ی خارجی می‌توان حافظه‌‌‌ی داخلی این تلفن همراه را گسترش داد.

برخی گزارش‌های ضد و نقیضی هم وجود دارند که خبر از عدم پشتیبانی از کارت‌های حافظه‌ی خارجی در تلفن همراه ذن‌فون ۷ می‌دهند. همان‌گونه که بر روی جعبه‌‌‌ی دستگاه هم اشاره‌ای به استفاده از کارت‌های حافظه خارجی برای افزایش حافظه‌‌ی داخلی دستگاه نشده است، می‌توان تا حدودی این گزارش‌ها را هم درست در نظر گرفت.

اطلاعات دیگری در رابطه با این دستگاه، خبر از این می‌دهند که همانند نسل گذشته‌ی این تلفن همراه یعنی ذن‌فون ۶، از جک هدفون ۳.۵ میلیمتری هم در این نسل جدید استفاده شده است. به طور حتم، این خبر خوشحال کننده‌ای برای طرفداران جک هدفون خواهد بود.

با وجود عدم استفاده از جک هدفون در تلفن‌های همراه پرچمدار رقیب و محبوب شدن استفاده از ایرپادهای بی سیم، اما برخی از کاربران هنوز هم استفاده از هدفون‌های با سیم را برای گوش دادن به موسیقی با تلفن همراه، ترجیح می‌دهند. با توجه به این موضوع، حتی شاهد برخی گزارش‌ها از بازگشت جک هدفون به تلفن‌های همراه آینده برخی از شرکت‌ها هستیم.

گزارش‌های جدیدی که در رابطه با قیمت ذن‌فون ۷ منتشر شد‌ه‌اند، خبر می‌دهند که ایسوس قصد دارد تلفن همراه ذن‌فون ۷ پرو را با قیمت ۴۹۹ یورو یا ۵۹۹ یورو عرضه کند. انتخاب این قیمت برای مدل پرو باعث خواهد شد که شاهد عرضه ذن‌فون عادی با قیمتی در حدود ۵۰۰ دلار باشیم. اگر این موضوع درست باشد، شاهد این هستیم که همانند ذن‌فون ۶، ایسوس به نظر خودش در رابطه با قیمت این تلفن همراه پایبند است.

مراسم رونمایی از این تلفن همراه فردا پنجم شهریور ماه و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

