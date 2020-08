سامسونگ در اولین رویداد آنلاین تاریخ خود محصولات بسیار خوبی را روانه‌ی بازار کرد که از جمله بهترین آن‌ها می‌توان به گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو اشاره کرد؛ با این امید که بتواند در دوره‌ی شیوع ویروس کرونا، فروش خوبی را تجربه کند. حال با توجه به گزارشات منتشر شده به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده و کهکشانی‌های کوچک سامسونگ توانستند عملکرد خوبی از خود به جای بگذارند.

گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو دو گجت هوشمندی هستند که سامسونگ در رویداد آنپکد اخیر رونمایی کرد تا بدین ترتیب عملا با بزرگ‌ترین شرکت در این زمینه یعنی اپل وارد رقابت شود. کوپرتینویی‌ها در این بخش اپل واچ سری ۵ و ایرپادز پرو را در اختیار دارند که هر دوی آن‌ها در نوع خود بی‌نظیرند. سامسونگ اما با تجهیز کهکشانی‌های خود به جدیدترین و بهترین قابلیت‌ها قصد دارد رقیب دیرینه‌ی خود را از میان بردارد.

اخیرا شنیده بودیم برخی از کاربران از داغ شدن سری گلکسی بادز هنگام استفاده زیر نور آفتاب شکایت دارند اما به نظر می‌رسد این موضوع حداقل برای گلکسی بادز لایو آنقدرها جدی نبوده چرا که به گزارش یک رسانه‌ی کره‌ای، این گجت توانست به همراه گلکسی واچ ۳ فروش بسیار خوبی را تجربه کند.

متاسفانه از آمار دقیق فروش گلکسی واچ ۳ و گلکسی بادز لایو در بازارهای بزرگی نظیر آمریکا اطلاعی نداریم و بنابراین باید به گزارشات منتشر شده در کره متوسل شویم. البته آمارهای اولیه‌ی منتشر شده، آن هم از کشور مبدا ممکن است به خوبی نتواند عملکرد دقیق محصولات را در بازارهای جهانی به تصویر بکشد. با این حال اگر اعداد و ارقام را به درستی با عملکرد نماینده‌های اخیر مقایسه کنیم می‌توانیم به اطلاعات خوبی دست پیدا کنیم.

برای مثال دوگانه‌های گلکسی نوت ۲۰ ۵G در نوبت اول پیش‌فروش، از سری گلکسی نوت ۱۰ عملکرد ضعیف‌تری داشتند اما این اصلا خبر بدی نیست چرا که بازار لوازم الکترونیکی به خاطر ویروس کرونا دچار اختلال شده و طبیعی است محصولی هرچند محبوب دچار افت فروش شود. اما از آن طرف تب اس ۷ و اس ۷ پلاس به همراه گلکسی بادز لایو و گلکسی واچ ۳ از لحاظ فروش رشد بسیار خوبی را تجربه کردند.

گلکسی واچ ۳ – پرفروش‌ترین ساعت هوشمند سامسونگ

اگرچه گزارش اولیه لزوما اثبات موفقیت بلند مدت این محصولات نیست اما می‌توان بر اساس آن، عملکرد احتمالی کهکشانی‌ها را تخمین زد. مثلا گلکسی واچ ۳ توانست تمام محصولات سری قبل خود را از لحاظ فروش اولیه پشت سر بگذارد چرا که در اولین روز عرضه، ۷۰۰۰ نسخه از آن به فروش رسید. همچنین بعد از گذشت تقریبا ۲۰ روز از عرضه‌ی آن در ۶ آگوست، اکنون فروش این گجت به ۶۰.۰۰۰ دستگاه رسیده.

اگر بخواهیم عملکرد گلکسی واچ اکتیو ۲ را با این ساعت مقایسه کنیم باید بگوییم واچ ۳ توانست ۳ برابر عملکرد بهتری داشته باشد و همه‌ی این‌ها در حالی است که نماینده‌ی جدید قیمت بیشتری هم دارد. اینطور به نظر می‌رسد که سامسونگ می‌خواهد بار دیگر هواوی و گارمین را که در نیمه‌ی اول سال جاری از این شرکت پیشی گرفتند، پشت سر بگذارد.

با این اعداد و ارقام، پیش‌بینی موفقیت گلکسی واچ ۳ در بازارهای جهانی هم آسان‌تر می‌شود. نماینده‌ی جدید سامسونگ، هم با گوشی‌های اندرویدی و هم گوشی‌های مبتنی بر iOS سازگار است، از حلقه‌ی چرخان بهره می‌برد که گشت و گذار در صفحه‌ی کوچک ساعت را بسیار لذت‌بخش‌تر و آسان‌تر کرده، از LTE پشتیبانی می‌کند و از بلندگو برای برقراری تماس صوتی بهره می‌برد (حتی در مدل ۴۱ میلی‌متری)، قابلیت‌های سلامتی و نرم‌افزاری فراوانی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ECG (نوار قلب) اشاره کرد. بنابراین می‌توان تا حدودی مطمئن بود که اصلی‌ترین رقیب اپل واچ، در بازارهای جهانی نیز موفقیت‌های زیادی برای سامسونگ به ارمغان خواهد آورد.

گلکسی بادز لایو – عجیب و دوست‌داشتنی

سامسونگ با طراحی عجیب گلکسی بادز لایو ریسک بزرگی انجام داد. هیچ ایربادزی را در بازار نخواهید یافت که شبیه به ایربادز لوبیایی شکل سامسونگ باشند. اما با همه‌ی این تفاسیر عملکرد آن حداقل در کشور کره بسیار خوب بود. کهکشانی ۱۷۰ دلاری سامسونگ از قابلیت حذف نویز بهره می‌برد که هدفون‌های مجهز به آن قیمت به مراتب بیشتری دارند. همین مسأله محبوبیت این گجت را دوچندان کرد طوری که بیش از ۳۰۰.۰۰۰ نسخه از آن در کمتر از دو هفته در کره به فروش رفت. جالب است بدانید این میزان، ۳۰۰ برابر بیشتر از فروش اولیه‌ی گلکسی بادز پلاس است!

اگر به خاطر داشته باشید با ورود گلکسی بادز پلاس به بازار استقبال بسیار خوبی از آن شد چرا که سامسونگ آن را به قابلیت‌های خوبی مجهز کرده بود. از کیفیت فوق‌العاده‌ی صدا گرفته تا عملکرد باتری و اندازه‌ی کوچک و جمع و جور. همه‌ی این موارد دست در دست هم داد تا بادز پلاس به یکی از موفق‌ترین محصولات سامسونگ از لحاظ فروش تبدیل شود. اکنون آن را مقایسه کنید با گجتی که ۳۰۰ برابر عملکرد بهتری داشته.

سامسونگ با طراحی جالب این محصول در واقع سعی داشته فرایند حذف نویز را بهبود ببخشد اما به نظر می‌رسد دلیل عمده‌ی فروش این محصول در کنار قیمت مناسب، رنگ فوق‌العاده جذاب برنزی آن است که سامسونگ امسال برای محصولات خود در نظر گرفته. در واقع بسیاری از کاربرانی که گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ را با رنگ برنزی خریداری کرده باشند، به خرید این گجت کوچک و دوست داشتنی نیز اقدام کرده‌اند.

تمام این آمار در کشور مبدا یعنی کره بدست آمده و مشخص نیست آیا نماینده‌های سامسونگ می‌توانند در بازار جهانی نیز همین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند یا خیر. البته دلیل خاصی هم وجود ندارد که این اتفاق رخ ندهد چرا که محصولات جدید غول کره‌ای از هر لحاظ رضایت بخش و مناسب هستند.

