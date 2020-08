با توجه به گزارشات و شایعات اخیر، به نظر می‌ر‌سد آیفون‌های جدید در ماه اکتبر راهی بازار شوند. اما همزمان با عرضه‌ی آن‌ها شاید اتفاق بزرگ دیگری نیز رخ دهد و آن هم احتمالا توقف تولید آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR است.

خبر توقف تولید آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR را فردی با نام کاربری iAppleTimes در توییتر منتشر کرده و در ادامه هم ادعا کرد اپل قیمت آیفون ۱۱ را حدودا ۱۵۰ دلار کاهش خواهد داد. با این حال این شخص دنبال کنندگان کمی دارد و هیچ سابقه‌ای از وی در دسترس نیست که از اعتبار گفته‌های او اطمینان حاصل کنیم. بنابراین باید این خبر را در حد یک شایعه در نظر بگیریم.

اما توقف تولید آیفون ۱۱ پرو یا آیفون‌های قدیمی که همچنان تولید می‌شوند آنقدرها هم عجیب نیست. معمولا اپل همزمان با معرفی گوشی‌های جدید خود، تولید آیفون‌های قدیمی‌تر را متوقف می‌کند تا بدین ترتیب فروش مدل‌های جدید دچار مشکل نشود.

اگر به خاطر داشته باشید، بعد از معرفی سری آیفون ۱۱، تولید آیفون XS و XS مکس متوقف شد. وب‌سایت اپل هم معمولا مدل‌های کمی از آیفون‌ها را برای فروش در دسترس قرار می‌دهد که اکثر جدید هستند و برای خرید مدل‌های قدیمی‌تر باید به فروشگاه‌های شخص ثالث سر بزنید.

از آن جایی که آیفون SE 2020 که اوایل امسال هم رونمایی شد از لحاظ قدرت سخت‌افزاری بسیار قدرتمندتر از آیفون XR بوده و در عین حال ارزان قیمت‌تر هم هست، منطقی خواهد بود اگر با ورود آیفون ۱۲، تولید محصول اقتصادی سال ۲۰۱۸ متوقف شود. چرا که اپل برای سال ۲۰۲۰ محصول اقتصادی خوبی در اختیار کاربر خواهد گذاشت. با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد.

اما با توجه به این قضایا، آیا خرید آیفون‌های قدیمی در حال حاضر منطقی است؟ از آن جایی که اپل گوشی‌های خود را تا مدت‌ها پشتیبانی می‌کند، بنابراین خرید آیفون‌ ۱۱ یا حتی محصولی از سری X در صورتی که شدیدا به یک گوشی نیاز دارید اشتباه نیست. اما به طور کلی پیشنهاد می‌شود مدتی منتظر بمانید تا آیفون ۱۲ از راه برسد.

دلیل اول، عدم اطمینان به گفته‌های شخص افشاگر است. هنوز مطمئن نیستیم آیا اپل می‌خواهد حتما تولید آیفون‌های قدیمی را متوقف کند یا خیر. بنابراین بهتر است دست نگه دارید چون ممکن است اپل با عرضه‌ی آیفون ۱۲، تولید هیچ محصولی را متوقف نکند.

دلیل دوم این است که حتی اگر تولید آیفون ۱۱ پرو و آیفون XR متوقف شود، باز هم در بسیاری از فروشگاه‌ها می‌توانید آن‌ها را خریداری کنید. خصوصا در کشور ما که اتفاقا خرید مدل‌های دست دوم آیفون هم به شدت مرسوم است و بنابراین نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد.

سوم اینکه وقتی اپل آیفون ۱۲ و مدل‌های مختلف آن را راهی بازار کند، قیمت آیفون‌های قدیمی کاهش پیدا می‌کند. این چیزی است که هرسال شاهد آن هستیم و به احتمال بسیار فراوان امسال هم تکرار خواهد شد. بنابراین می‌توانید یک آیفون نو با قیمت مناسب تهیه کنید.

در نهایت هم باید به این نکته اشاره کنیم که اگرچه آیفون‌ ۱۱ پرو و آیفون XR گوشی‌های دوست داشتنی و ارزشمندی هستند اما هیچ کدام از آن‌ها ظاهرا قرار نیست حتی نزدیک به آیفون ۱۲ باشند. چرا که اپل در این محصولات از پردازنده‌ی قدرتمند خود یعنی A14 استفاده می‌کند و این یعنی فناوری ساخت جدیدتر (احتمالا ۵ نانومتری)، پشتیبانی از اینترنت ۵G، سرعت و قدرت بالا در امور پردازشی و بسیاری از موارد دیگر.

اپل قصد دارد گوشی‌های جدید را در ۴ مدل راهی بازار کند. بنابراین احتمالا دو مدل از آن‌ها با قیمت زیر ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌شوند و این یعنی از آیفون ۱۱ پرو نیز ارزان قیمت‌تر خواهند بود. پس به نظر ‌می‌رسد منتظر ماندن برای ورود آیفون‌های جدید از هر لحاظ منطقی‌تر است. مگر اینکه شدیدا به یک گوشی نیاز داشته باشید.

