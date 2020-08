رندر مطبوعاتی گلکسی M51 لو رفت

به نظر می‌رسد به تاریخ عرضه‌ی گوشی گلکسی M51 نزدیک شده‌ایم چرا که در روزهای اخیر بارها شاهد حضور این محصول با شماره مدل SM-M515F در خبرهای مختلف بودیم. اخیرا نیز رندر مطبوعاتی گلکسی M51 لو رفته که به لطف آن می‌توانیم محصول جدید را از زوایای مختلف مشاهده کنیم.

گلکسی M51 از لحاظ ظاهر شباهت بسیار زیادی به گلکسی A71 دارد. بارها به این موضوع اشاره کرده‌ایم که M51 به جز یک سری موارد جزئی، کاملا شبیه به A71 است. شاید اگر گفته نمی‌شد تصاویر منتشر شده مربوط به این گوشی است، به سختی می‌توانستیم بین این دو گوشی تمایز قائل شویم.

گلکسی M51 برخلاف آنچه که پیش‌تر در رابطه با آن می‌دانستیم، از دوربین سلفی در وسط نمایشگر بهره می‌برد. شایعاتی که در گذشته منتشر شده بود از حضور این دوربین در قسمت چپ خبر داده بودند اما ظاهرا این چنین نیست. روی پنل پشتی نیز همان ماژول آشنای میان‌رده‌های جدید سامسونگ را شاهد هستیم که چهار دوربین در آن به شکل L تعبیه شده‌اند.

از تفاوت‌های این محصول با گلکسی A71 می‌توان به اسکنر اثر انگشت اشاره کرد که به جای قرارگیری در صفحه، با کلید پاور در بغل گوشی ادغام شده و بنابراین سرعت و دقت بیشتری هم خواهد داشت.

سامسونگ گلکسی M51 گواهی بلوتوث دریافت کرد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

اما ادغام شدن حسگر اثرانگشت با کلید پاور می‌تواند به این معنا باشد که نمایشگر بکار رفته در این گوشی از نوع LCD است. زمانی که قرار بود سامسونگ از گلکسی M41 رونمایی کند، شنیده بودیم این محصول اولین گوشی خواهد بود که از نمایشگر OLED ساخته شده توسط شرکتی غیر از سامسونگ بهره می‌برد. حال که M51 جایگزین این گوشی شده، به نظر می‌رسد بخش دوم این ادعا درست بوده ولی نمایشگر قرار است LCD باشد. (قرارگیری حسگر زیر نمایشگرهای LCD ممکن نیست).

بدیهی است گلکسی M51 از نمایشگری تخت بهره می‌برد و حواشی کمی هم آن را احاطه می‌کنند. بخش زیرین اما مانند تمام گوشی‌های دیگر، از حواشی ضخیم‌تری بهره می‌برد اما به طور کلی نمای گوشی زیباست. متاسفانه تصویری از نمای زیر گوشی در اختیار نداریم اما می‌توانیم بگوییم یک بلندگو، پورت USB-C و جک ۳.۵ میلی‌متری در آن قسمت حضور دارند.

اما بخش فوق‌العاده و خاص این محصول، منبع تغذیه‌ای آن است که نه تنها آن را از گلکسی A71 بلکه از تمامی گوشی‌های حال حاضر متمایز می‌کند. سامسونگ برای تغذیه‌ی این گوشی از یک باتری غول‌پیکر ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که از طریق یک شارژر سریع ۲۵ واتی شارژ می‌شود. این باتری مسلما آنقدر بزرگ هست که بتواند به راحتی تا دو روز شما را همراهی کند. در واقع گلکسی M51 را باید یک پاور بانک با قابلیت تماس در نظر گرفت!

گلکسی M51 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود

طبق آخرین خبری که در رابطه با قابلیت سخت‌افزاری M51 منتشر شده، می‌دانیم قلب تپنده‌ی این گوشی را یک پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ تشکیل می‌دهد که ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز آن را همراهی می‌کند. همچنین گفته شده در بخش دوربین، شاهد یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی اصلی هستیم که به احتمال بسیار فراوان یک دوربین فوق عریض، ماکرو و سنجش عمق آن را همراهی خواهند کرد.

اما نکته‌ی قابل تامل این است که همین منبع که اطلاعات سخت‌افزاری گلکسی M51 را فاش کرده، تصاویری از آن را نیز منتشر کرد که در آن شاهد قرارگیری دوربین سلفی در سمت چپ نمایشگر و لوگوی سامسونگ در مرکز پنل پشتی بودیم. در حالی که رندر مطبوعاتی رسمی گلکسی M51 طراحی متفاوتی را نشان می‌دهد. با این حال این تنها خبری است که در رابطه با سخت‌افزار این گوشی در اختیار داریم و فعلا باید به همین منبع اطمینان کنیم.

به گفته‌ی برخی از افشاگران، سامسونگ نیمه‌ی دوم ماه سپتامبر را به عنوان تاریخ معرفی گلکسی M51 در نظر گرفته (۲۵ شهریور ۱۰ مهر). همچنین به نظر می‌رسد این گوشی ابتدا در بازار هند و با قیمت حدودا ۳۳۰-۴۰۰ دلار به فروش برسد.

گلکسی M51 با شارژر سریع ۲۵ واتی در لیست FCC دیده شد

منبع: GSMArena

The post رندر مطبوعاتی گلکسی M51 لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala