کاویار از گلکسی نوت ۲۰ اولترا سفارشی رونمایی کرد 

شرکت «کاویار» (Caviar) در آخرین تولیدات خود به سراغ تلفن همراه تازه معرفی شده گلکسی نوت ۲۰ اولترا رفته است. این شرکت ۴ مدل ویژه از این تلفن همراه را با توجه به استانداردهای بالای خود، به دستگاه‌های ویژه و خاصی تبدیل کرده است. این شرکت در ساخت این مدل‌ها، از ترکیب سنگ مرمر طبیعی با کنده‌کاری‌های فلزی با رنگ رز گلد، که به نوعی نسخه خاص‌تری از رنگ برنزی این تلفن همراه است، استفاده کرده است.

این شرکت برای ساخت گلکسی نوت ۲۰ اولترا «انترنیتی» (ٍEnternity)، لقبی که این شرکت به این تلفن‌های همراه داده است، از چهار بنای تاریخی که قرن‌ها و یا هزاران سال پیش ساخته شده‌اند، الهام گرفته است. با توجه به استفاده از سنگ مرمر طبیعی در ساخت این تلفن‌های همراه، متخصصان کاویار به سراغ بنا‌های تاریخی رفته‌اند که، سنگ‌های مرمر استفاده شده در آن‌ها دارای شهرت جهانی است.

برای ساخت نمونه‌ی اول که دارای مرمر سفید است، از بنای تاریخی «پارتنون» (Parthenon) در آتن یونان الهام گرفته شده است. مرمر سفید استفاده شده در این بنا در جهان دارای شهرت بسیار زیادی است. بنای بعدی که این متخصصان به سراغ آن رفته‌اند «ایا صوفیه» (Hagia Sophia) در استانبول ترکیه است، که این متخصصان با الهام از مرمر سیاه این بنا، از مرمری مشابه در تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰ اولترا استفاده کرده‌اند.

بعد از دو شهر آتن و استانبول، این متخصصان با الهام از مرمر سبز موجود در «شهر ممنوعه» (Forbidden City) در پکن چین، نسخه‌ای خاص از این تلفن همراه را به مرمر سبز رنگ مزین کرده‌اند. شهر ممنوعه دارای مرمر سبز با گره‌های خاص در ساختار است، که این مرمر در جهان با نام این شهر شناخته می‌شود. در نهایت بعد از چین، مرمر قرمز استفاده شده در نسخه‌ی آخر از این تلفن همراه از کلیسای جامع «سنت باسیل» (St. Basil’s Cathedral) در مسکو روسیه الهام گرفته شده است.

اگر که مایل هستید تا از قیمت این تلفن‌های همراه لوکس اطلاع پیدا کنید، باید بگویم که برای تهیه این تلفن‌های همراه باید مبلغی بین ۵۷۵۰ تا ۶۲۶۰ دلار بپردازید. علاوه بر استفاده از مرمر طبیعی در ساخت این تلفن‌های همراه، شرکت کاویار برای ایجاد طرح بر روی فلز استفاده شده در این تلفن همراه، از فرایند خاصی استفاده کرده است. برای هرچه خاص‌تر شدن این تلفن‌های همراه سفارشی، تنها ۹۹ دستگاه از هر یک از این نسخه‌ها تولید خواهد شد.

منبع: GSMArena

