ال‌جی مدت‌هاست که برای تعدادی از گوشی‌های خود وسیله‌های جانبی خاصی را تولید می‌کند که به لطف آن‌ها، به گوشی‌های دو نمایشگره تبدیل می‌شوند. حالا بعد از مدت‌ها انتظار، به نظر می‌رسد بالاخره در آینده نزدیک قرار است گوشی ال جی Wing روانه‌ی بازار شوند که از نمایشگر چرخان بهره می‌برد. گفته می‌شود این گوشی پیش از پایان سال میلادی به دست کاربران خواهد رسید و در ادامه می‌توانید اولین ویدیو واقعی منتشر شده از این گوشی را تماشا کنید.

ال جی Wing از نمایشگر اصلی ۶.۸ اینچی بهره می‌برد و در پشت آن یک نمایشگر ۴ اینچی تعبیه شده که با چرخیدن می‌تواند در کنار نمایشگر اصلی قرار بگیرد. با وجود اینکه چنین مکانیسمی نوآورانه محسوب می‌شود، ولی معلوم نیست آیا نمایشگر دوگانه چرخشی واقعا می‌توانند برای انجام کارهای مختلف مفید واقع شوند؟

همانطور که در ویدیو می‌توانید ببینید، نمایشگر اصلی به نشان دادن مسیر اختصاص داده شده و نمایشگر کوچک به مرکزی برای کنترل پخش موسیقی تبدیل شده است. اما باید خاطرنشان کنیم اپلیکیشن‌هایی مانند گوگل مپ و Waze هم همین حالا استفاده همزمان از بخش مسیریابی و کنترل پخش موسیقی را به کار راحتی تبدیل کرده‌اند و برای چنین کاری نیازی به استفاده از گوشی مجهز به دو نمایشگر نیست. بنابراین ال‌جی برای متقاعد کردن نسبت به خرید این گوشی باید کاربردهای مختلف این مکانیسم را نمایش دهد. اما در هر صورت نمی‌توان رویکرد نوآورانه ال‌جی را تحسین نکرد.

همچنین گفته می‌شود ال جی Wing همراه با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ یا ۷۶۵G به دست کاربران می‌رسد و این یعنی مانند گوشی Velvet مجهز به تراشه میان‌رده خواهد بود. با توجه به تعبیه تراشه ارزان‌تر، امیدواریم ال‌جی قیمت بسیار بالایی را برای این گوشی تعیین نکرده باشد.

منبع: GSM Arena

