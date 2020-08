ساعاتی قبل شرکت سونی در ژاپن از گوشی میان‌رده اکسپریا ۸ لایت رونمایی کرد که از لحاظ طراحی و تقریبا تمام مشخصات سخت‌افزاری همان اکسپریا ۱۰ عرضه شده در فوریه ۲۰۱۹ محسوب می‌شود و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در زمینه‌ی دوربین‌های اصلی است.

اکسپریا ۸ لایت از تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۶۳۰ بهره می‌برد که از عمر آن بیش از ۳ سال می‌گذرد. سونی برای این گوشی از نمایشگر ۶ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ و نسبت تصویر ۲۱:۹ استفاده کرده است. همانطور که گفتیم مهم‌ترین تفاوت این گوشی نسبت به اکسپریا ۱۰ مربوط به دوربین‌های اصلی است و حالا شاهد بهره‌گیری از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین ثانویه ۸ مگاپیکسلی هستیم. برای مقایسه باید بگوییم اکسپریا ۱۰ با دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار شده است.

سونی اعلام نکرده که دوربین ثانویه دقیقا از چه نوعی محسوب می‌شود ولی با توجه به تبلیغات منتشر شده این احتمال وجود دارد که سنسور ۸ مگاپیکسلی به‌عنوان یک نوع سنسور تشخیص عمق پیشرفته انجام وظیفه می‌کند.

در بخش فوقانی نمایشگر حاشیه‌ی ضخیمی دیده می‌شود که درون آن یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است و از بین دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به داشتن جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، پورت USB-C و باتری ۲۸۷۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. این گوشی در کمال تعجب از اندروید پای بهره می‌برد که تقریبا ۲ سال سن دارد و نسخه بسیار قدیمی اندروید به حساب می‌آید.

کاربران ژاپنی برای خرید مدل مبتنی بر ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی این گوشی باید مبلغ ۲۸۰ دلار را بپردازند و از بین دو رنگ سفید و مشکی حق انتخاب دارند. طبق اعلام سونی، از تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) این گوشی در قفسه فروشگاه‌های ژاپن قرار می‌گیرد.

منبع: GSM Arena

The post سونی از گوشی میان‌رده اکسپریا ۸ لایت رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala